Asuntokaupat voi sinetöidä vaikka kotisohvalla kalsarit jalassa – koronakevät on liki kaksinkertaistanut digitaalisen kaupanteon

Asuntokaupan arvellaan keväällä hiipuvan jopa puoleen alkuvuoden vilkkaasta tahdista. Myös lainahakemusten määrä on tippunut tuntuvasti.

Iiu Alajoen asunto tuli myyntiin samana päivänä, kun hallitus ilmoitti Uudenmaan eristämisestä.

Poikkeustila ei kuitenkaan saanut myyjää jänistämään, vaan Alajoki halusi luottaa asuntonsa vetovoimaan.

– Katsojia kävi paljon ja muutama oli todella kiinnostunut. Vajaan kahden viikon sisällä sain tarjouksen, jonka hyväksyin ja johon olin tyytyväinen.

Alajoen kotia kaupattiin yksityisnäytöissä. Välittäjä aikataulutti esittelyt ja desinfioi ovenkahvat, jotta omistaja pystyi palaamaan kotiinsa hyvillä mielin näyttöjen jälkeen.

– Asuntonäytöillä ihmiset ei hirveästi koske paikkoihin, ja siihen tässä tilanteessa kiinnitettiin huomiota, joten olin ihan luottavaisena.

Iiu Alajoki aloittaa pakkaamisen, sillä asunto löysi ostajansa. Petteri Juuti / Yle

Iiu Alajoen luotto asuntokauppaan ei ole aivan tuulesta temmattua.

Kiinteistövälitysalan Keskusliiton mukaan alkuvuonna asuntokauppaa käytiin vilkkaaseen tahtiin (siirryt toiseen palveluun).

Helsingissä myyntimäärät kasvoivat tammi-maaliskuussa 10,2 prosenttia, Tampereella 12,6 ja Vantaalla 11,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Espoossa kauppaa käytiin 31,1 prosenttia edellisvuotta enemmän ja Jyväskylässä puolestaan 23,3 prosenttia.

Alkuvuoden myyntilukuja piristi erityisesti uudiskohteiden vilkas myynti.

Asuntokauppojen ennakoidaan vähenevän jopa puoleen

Vasta huhti-toukokuu näyttää millaiset rätingit koronapandemia saa aikaan asuntomarkkinoilla. Virus iski asuntokaupan parhaimpaan sesonkiin.

Kiinteistövälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth on positiivisen alkuvuoden jäljiltä luottavainen, etteivät kauppamäärät sukella pohjamutiin asti.

– Jos tulee ero tai perheenlisäystä tai työpaikka toiselta paikkakunnalta, kodin vaihto on tarpeen, ja siksi asuntokauppakin on osin erillään muusta kulutuskäyttäytymisestä.

Asuntorahoitukseen erikoistunut Suomen Hypoteekkiyhdistys puolestaan arvioi kauppamäärien laskevan koronapandemian vuoksi 30–50 prosenttia.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus vertaa tilannetta syksyyn 2008, kun finanssikriisin keskellä asuntokaupat vähenivät noin 45 prosenttia.

Notkahdus hinnoissa puolestaan tulee hieman viiveellä, Hypon arvion mukaan hinnat laskevat 6–8 prosenttia.

– En odota, että välttämättä huhtikuussa näkyisi isoja hinnanlaskuja, mutta sitten kesän edetessä myyjät vähitellen tarkistavat hintapyyntöjään ostajien maksukyvyn ja maksuhalun tasolle.

Brotheruksen mukaan uusia asuntolainahakemuksia on tullut liki puolet vähemmän viime vuoteen verrattuna.

Myös Suomen suurin finanssiryhmä OP kertoo asuntolainojen kysynnän hiipumisesta.

OP:n mukaan uusien asuntolainahakemusten määrä on tippunut viidenneksen koronapandemian käynnistymisen jälkeen.

– Asuntokauppojen määrä laskee tänä keväänä selvästi. Moni asuntoa ostamassa tai myymässä oleva miettii nyt päätöksen siirtoa koronatilanteen jälkeiseen aikaan, OP:n ekonomisti Joona Widgrén arvioi.

Toteutuvat kaupat voi allekirjoittaa puolukkametsässä tai kotisohvalla

Perinteisesti asuntokaupan sinetöinti on johtanut kalenterisulkeisiin myyjän, ostajan, välittäjän ja pankin kesken.

Enää yhteistä tapaamisaikaa ei tarvitse löytää, sillä viime vuoden kesäkuusta lähtien kaupat on voinut allekirjoittaa myös täysin etänä.

Digitaalinen asuntokauppa DIAS (siirryt toiseen palveluun) on Suomessa kehitetty, teknologiayritys Tomorrow Techin ja osin pankkien omistama asunto-osakekaupan alusta.

DIAS kattaa 96 prosenttia Suomen asuntolainamarkkinoista, ja sen piirissä on yli 3 000 kiinteistönvälittäjää.

Käytännössä se toimii siten, että kiinteistönvälittäjä aloittaa kaupan DIASissa, minkä jälkeen osapuolet käyvät allekirjoittamassa kauppakirjan digitaalisesti. Pankit hoitavat paperisen osakekirjan siirron holvista toiseen, ja siirtomerkintä osakekirjaan tehdään myyjän antamalla valtuutuksella.

DIASin toimitusjohtaja Sami Honkosen mukaan digitaalinen kaupanteko edellyttää ainoastaan pankkitunnuksia, joiden avulla pääsee kirjautumaan allekirjoituspalveluun ja halutessaan vielä lukemaan kauppakirjan.

– Sen jälkeen taas DIAS hoitaa kaikki siitä eteenpäin. Eli maksut, osakekirjan siirtämisen, varainsiirtoveron maksun ja välityspalkkion maksamisen.

Koronakevään aikana digitaalisten asuntokauppojen määrä on liki kaksinkertaistunut. Petteri Juuti / Yle

Toimitusjohtaja Honkonen kertoo, että asuntokauppa oli jo ennen koronapandemiaa muuttumassa vauhdilla digitaaliseksi. Kevään poikkeusolot ovat vauhdittaneet kehitystä entisestään.

DIASin kautta tehtyjen kauppojen yhteenlaskettu arvo on Honkosen mukaan viikoittaisella tasolla useita kymmeniä miljoonia euroja.

– Maaliskuussa kauppamäärät kasvoivat 80 prosenttia helmikuuhun verrattuna. Ja nyt huhtikuussakin kauppamäärät ovat maaliskuun tasolla tässä jo vaiheessa kuuta. Tulemme rikkomaan ennätyksiä.

Sami Honkonen ei usko, että asuntokaupassa on enää paluuta vanhaan.

Etäkauppoja on tähän mennessä tehty jo Australiasta asti, ja alkuvuonna myös Kiinasta, koronakaranteenista käsin.

– Kaupat on myös lähetetty DIASiin lentokoneesta kun välittäjä oli matkalla konferenssiin. Lisäksi YK:n päämajan suuresta salista on allekirjoitettu kaupat, ja myös puolukkametsältä on allekirjoitettu asuntokaupat.

Vaikka kaupat kuittaisikin verkossa, Kiinteistövälitysalan Keskusliitto muistuttaa, että välittäjällä on selonottovelvollisuuden myötä vastuu tarkastaa kohde, kuten myös ostajalla.

Kuka hyötyy koronakevään asuntokaupoilla?

Tavallinen kotitalous, joka on jo ehtinyt miettiä asunnonvaihtoa tovin, mutta toistaiseksi kisa on ollut liian kovaa tai hintataso hirvittänyt, saattaa nyt jopa hyötyä asuntokaupan mahdollisesta hyytymisestä.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotheruksen mukaan myös ASP-tilejä kerryttäneille ensiasunnon ostajille hetki voisi olla nyt otollinen, edellyttäen, että oma talousnäkymä on vakaa.

– Jos tämä tilanne laimentaa piensijoittajien ostointoa, ja yksiöt eivät mene sijoittajien salkkuihin ennen ensi näyttöä, niin ensiasuntoa ostavat nuoret voivat tässä tilanteessa pärjätä hyvin.

Kiinteistövälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth on samoilla linjoilla.

– Haaveilijat ovat poistuneet markkinoilta. Nyt ovat jäljellä ne, jotka todella tarvitsevat asunnon, joilla on työpaikka ja laina sovittuna. Joissain kohdin kauppa toimii ihan normaalisti, entiseen malliin.

Kriisit runtelevat asuntomarkkinaa yhtä lailla niin kasvukeskuksissa kuin haja-asutusalueilla.

Kasvukeskusten ja vetovoimaisten alueiden vahvuus on kuitenkin parempi toipumiskyky.

– Vähän kuten finanssikriisissä, jolloin vuodessa pääkaupunkiseudun ja Helsingin hinnat olivat ylittäneet aikaisemman huipun ja toipuneet siitä. Samantyyppistä kehitystä itse odotan tässä, Juhana Brotherus summaa.

Sitä odotellessa asuntovelallisen kannalta kriisin hopeareunus on aikaisempaa matalampi korkonäkymä pitkälle tulevaisuuteen.

Vaikka asuntolainoissa käytetty 12 kuukauden euribor-viitekorko lähti maaliskuun loppupuolella jyrkkään nousuun pakkaselta kohti nollarajaa, voi yönsä nukkua toistaiseksi rauhassa.

– Ehkä se on toistaiseksi enemmän psykologista kuin taloudellista. Näkymät on, että euriborit pysyvät siellä nollan tuntumassa tämän vuosikymmenen puoliväliin asti.

Vantaan Tammistossa Iiu Alajoen pakkausoperaatio jatkuu. Hänen asuntokauppansa saa sinettinsä pankissa vappuaattona.

Se on sopiva hetki nostaa kupliva malja keväälle.

Iiu Alajoki luotti asuntokaupoissa oman kotinsa ja sitä ympäröivän ulkoilualueen vetovoimaan. Petteri Juuti / Yle

