Hehkutettu Jesse Markin sai Teosto-palkinnon – laulaja koki lapsena rasismia ja sai jopa tappouhkauksia

– Mulla on ollut salainen haave levittäytyä englantia puhuviin maihin, mutta korona sotki kuviot, kertoo englanniksi laulava Jesse Markin. Jyrki Lyytikkä / Yle

Jesse Markin, 34, vastaa iloisena haastattelukysymyksiin videon välityksellä Helsingin kodistaan. Taustalla olevalla kirjahyllyllä pilkottaa Emma-palkinto. Hänet palkittiin helmikuun gaalassa vuoden tulokkaana ja kriitikoiden valintana.

Monet ovat suitsuttaneet Markinin musiikkia, jossa yhdistyvät useat tyylilajit hiphopista ja soulista etnoon. Vertailukohtia on vaikea löytää suomalaisesta musiikista.

– Kaikki jutut on vedetty vierekkäin ja se on kuin smoothie, Markin kuvailee musiikkiaan.

– Joku tuli kerran kysymään, että mitä sä täällä Suomessa, kun täällä on niin kylmäkin. Miten sä pärjäät? Vastasin, että kyllähän täällä pärjää, kun pistää takin päälle, kertoo Jesse Markin kohtaamastaan rasismista. Jyrki Lyytikkä / Yle

Nyt Jesse Markin sai Teosto-palkinnon esikoisabumistaan Folk. Hän jakaa 25 000 euron arvoisen tunnustuksen tuottajansa Totte Rautiaisen kanssa.

Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimpia taidepalkintoja, joten Markin on kunnianosoituksesta hämmentyneen innoissaan.

– Tämä on suurin tunnustus, jonka olen koskaan saanut. Kyllä se vähän mykistää ja pistää hiljaiseksi.

Jesse Markinin arkea koronatilanne ei ole pahemmin hetkauttanut, sillä hän kokee olevansa enemmän introvertti. – Pystyn tilanteen vaatiessa olemaan keskustelevainen, mutta mukavuustilani on hiljentyä jossain. Jyrki Lyytikkä / Yle

Folk-albumia kypsyteltiin rauhassa neljän vuoden ajan. Vaikka Markin tiesi tekevänsä jotain ainutlaatuista, esikoislevyn saama suosio on yllättänyt.

– En ajatellut, että englanninkielisellä musiikilla Suomessa olisi mitään sijaa missään.

Ulkopuolisuuden tunne

Jessa Markin muutti 6-vuotiaana Suomeen Liberiasta. Kotipaikaksi tuli pieni Viljakkalan kunta Tampereen lähistöltä.

Markin puhuu edelleen itsestään kylänmiehenä ja murre on tamperelaisistakin erittäin leveää.

Pienellä paikkakunnalla kasvaminen oli rankkaa ja Markin koki paljon rasismia.

– On tullut tapeltua, on puukkoa vilauteltu, on ollut tuhopolttoa ja tappouhkauksia. Ne ovat rakentaneet myös luonnetta.

– Armeijassa yksi henkilö tuli sanomaan, ettei ole koskaan nähnyt livenä mustaa miestä. Heitin hänelle läpällä, että haluatko koskea ja ojensin kättäni ja hän halusi koskea. Tämä tapahtui 2006 eli ei siitä niin kauan aikaa ole, kertoo Jesse Markin. Jyrki Lyytikkä / Yle

Markin on koko elämänsä ajan kokenut olevansa ulkopuolinen. Suomalaisille hän ei ole ollut tarpeeksi suomalainen ja afrikkalaisille sukulaisille hän on ollut hassua kieltä puhuva Suomipoika.

– Sä pyörit siinä kaiken välissä. Tulee väistämättä ulkopuolinen fiilis.

Jesse Markin on purkanut tuntojaan musiikkiin. Ennen soolouraansa hän kuului The Megaphone State -duoon, jossa hän jo räppäsi aiheesta.

Markin sanoo luoneensa itselleen oman identiteetin päästäkseen elämässään eteenpäin. Tämän takia hän laulaa englanniksi. Hän teki siitä oman juttunsa, kun opetteli puhumaan kieltä paremmin kuin suomalaiset tai afrikkalaiset.

Markin on ilokseen huomannut, että ulkopuolisuuden tunteen käsitteleminen musiikissa on koskettanut monia. Hänen keikoillaan käy kaikenlaista porukkaa nuorista eläkeläisiin.

– Olen saanut paljon viestiä ihmisiltä, joilla on esimerkiksi adoptiolapsia. Kuinka tärkeää on ollut nähdä minunlaiseni tyyppi tuolla isoissa kuvioissa. Kyllähän se tuntuu, että on tehnyt jotain tärkeää.

– Haluan tuoda musiikissani esille sitä, että meillä on enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä, sanoo Jesse Markin. Jyrki Lyytikkä/ Yle

Jesse Markin ei ole vielä suurelle yleisölle tuttu kasvo. Siksi hän itsekin hämmentyy, kun ihmiset tulevat juttelemaan hänelle kadulla.

Muusikko pohtii, että hänellä itsellään on opeteltavaa, kun ihmiset ovat alkaneet tunnistaa. Tuijottava ohikulkija saa vanhat vainoharhat hiipimään mieleen.

– Mun pitää vähän skarpata, että mä en voi vaan ottaa jotain tuijotuskisaa metrossa, että kumpi murtuu. Pitää olla vähän nätimmin tuolla kylillä, Markin nauraa.

Korona sotki kuviot

Koronatilanne pännii Jesse Markinia. Hyvä noste on valumassa hukkaan, kun kymmenet keikat on peruttu. Kesällä oli tarkoitus lähteä valloittamaan Eurooppaa.

– Kyllähän se ärsyttää, kun nythän olisi ollut priima-aikaa mun lähteä tuonne kylille.

Markin yrittää kuitenkin ajatella positiivisesti. Hän kiittelee onneaan, ettei ole julkaissut uutta levyä juuri nyt.

– Jos mä olisin painanut tuolla neljä vuotta menee hiki hatussa, kyyneleet silmissä ja sydän revittynä ja julkaisisin levyn ja sitten kaikki menee kiinni. No!, Markin parkaisee.

Jesse Markinin puheessa on voimas Tampereen alueen murre. – Tää ei oo Tamperetta vaan autenttista Viljakkalaa. Murre pitää homman aitona. Olen saanut tyydytyksen siitä, että olen rikkonut ihmisten mielikuvia, muusikko virnistää. Jyrki Lyytikkä / Yle

Karanteenissa on kuitenkin syntynyt uutta musiikkia. Markin kertoo jatkavansa ulkopuolisuuden teemalla, sillä siitä riittää vielä ammennettavaa. Hän on pohtinut myös rotukysymyksiä sekä maskuliinisuutta, joka usein ylikorostuu rap-musiikissa.

– Mitä maskuliinisuus nykyisin on ja missä sen toksisuuden rajat menevät, Markin tuumaa.

Uutta musiikkia oli tarkoitus julkaista jo kesällä, mutta kuviot on pitänyt ajatella uusiksi. Vaikka tilanne kismittää, Teosto-palkinto lämmittää mieltä.

– Euroopan suurin taidepalkinto ja kylän mies, joka ei oo koskaan ajatellut, että kukaan edes kuuntelee, niin mä oon aika tyytyväinen nyt. Tyhmähän mä oisin, jos mä tähän lopettaisin, Markin nauraa.

– Uutta musiikkia tulee pian, lupaa Jesse Markin. Jyrki Lyytikkä / Yle

Jesse Markin ja Totte Rautiainen esiintyvät perjantaina 24.4. Yle Olohuone -lähetyksessä, jonka voi katsoa TV2:lla ja Yle Areenassa klo 19.05 alkaen.