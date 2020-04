Erkka Mikkonen: Venäjän todellista tautitilannetta ei tiedä edes Putin

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

MOSKOVA Ennen rajuja koronarajoituksia palasin junalla Pohjois-Venäjältä, Komin tasavallasta takaisin Moskovaan.

Sain hyttiini seuraksi eläkkeellä olevan kaivosmiehen Intan pikkukaupungista. Siellä tehtiin toissa vuonna päätös kaivosten sulkemisesta, mikä käytännössä on kuolinisku kivihiilen louhinnasta elävälle paikkakunnalle.

Viiksekäs matkakumppanini surkutteli Venäjän alueiden vaikeaa tilaa, mutta yhdessä asiassa presidentti Vladimir Putin sain häneltä vankkumattoman tuen.

– Putin on saanut aikaan sen, että meitä pelätään taas ulkomailla, mies sanoi ylpeänä.

Nyt koronaepidemian kiihtyessä Putin on uudenlaisen tilanteen edessä: Virus ei tottele raakaa voimaa, eikä sen seurauksista selvitä pelkällä propagandalla.

Venäjällä on tapana hakea arvostusta pelottelemalla ja alistamalla muita.

Putinin 20 vuotta kestäneellä valtakaudella Venäjä on palannut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisestä alennustilasta takaisin kansainväliseksi voimatekijäksi. Se on tapahtunut pitkälti sotilaallista mahtia kasvattamalla – voimaa käyttämällä ja sillä uhkailulla

Kreml on lietsonut pelkoa myös pyrkiessään hoitamaan maan sisäisiä ongelmia. Opposition liikehdintä on tukahdutettu kovin ottein. Kansalaiset on pidetty kurissa niin valtion kontrolloiman median valheilla kuin näytösluonteisilla oikeudenkäynneillä.

Nyt koronaepidemian kiihtyessä Putin on uudenlaisen tilanteen edessä: Virus ei tottele raakaa voimaa, eikä sen seurauksista selvitä pelkällä propagandalla.

Vaikka Venäjällä toimii jopa erillinen hätätilaministeriö, on epidemia paljastanut jo alkuvaiheessaan hallinnon täydellisen haparoinnin.

Esiin ovat nousseet kolme valitettavan tuttua kipupistettä: kriisiviestinnän heikkous, hallinnonalojen välisen koordinaation puuttuminen sekä syvä epäluulo kansalaisten ja viranomaisten kesken.

Ensinnäkin viranomaiset uskottelivat pitkään, ettei venäläisten tarvitse olla lainkaan huolissaan viruksen leviämisestä. Vielä kolme päivää ennen kun Moskovassa julistettiin rajut liikkumisrajoitukset, Kremlistä viestitettiin (siirryt toiseen palveluun), ettei Venäjällä edes ole koronaepidemiaa.

Presidentti Putin on omassa viestinnässään yrittänyt välttää kaikin tavoin kielteistä julkisuutta.

Siksi maassa on puhuttu rajulta kuulostavan kotikaranteenin sijaan “ei-työviikosta” ja “itsensä eristämisestä”. Todellisuudessa töitä tulee jatkaa mahdollisuuksien mukaan etänä ja tiukkojen liikkumisrajoitusten rikkomisesta sakotetaan tuntuvasti.

Viranomaisten totaalisesta koordinaation puutteesta kertovat viimeviikkoiset ruuhkat Moskovan metrossa.

Kun pääkaupunki otti sähköisen lupajärjestelmän käyttöön kotikaranteenin valvomiseksi ja poliisi alkoi tarkastaa ihmisiltä kulkulupia, metroasemille syntyi satojen metrien pituisia jonoja – ilman minkäänlaisia turvavälejä.

Jotkut epäilevät (siirryt toiseen palveluun), ettei kaupungin ja poliisin välisen yhteistyön täydellinen toimimattomuus johtunut pelkästään ammattitaidon puutteesta vaan taustalla saattoi olla myös Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin ja sisäministeriön välinen kamppailu vaikutusvallasta.

Oli perimmäinen syy mikä tahansa, viranomaisten onnettomien toimien pelätään kiihdyttäneen epidemiaa entisestään.

Kolmas vakava este epidemian taltuttamiseksi on kansalaisten ja viranomaisten välinen rakenteellinen luottamuksen puute.

Venäläiset ovat tottuneet siihen, että virkavaltaan tulee suhtautua aina varauksella. Siksi virallisiin tietoihin ei uskota korona-aikanakaan ja viranomaisten antamia määräyksiä kierretään surutta.

– Kyse ei ole itse rajoituksista ja kielloista vaan siitä kuka ne antaa, tiivistää kolumnisti (siirryt toiseen palveluun)Mihail Ševtšuk.

Kansalaiset eivät siis luota vilpillisillä vaaleilla valittuihin aluejohtajiin. He eivät yksinkertaisesti koe, että paikallishallinnolla olisi moraalinen oikeus rajoittaa heidän elämäänsä.

Samaa kertoo myös hiljattain julkaistu Gallup Internationalin kansainvälinen kyselytutkimus (siirryt toiseen palveluun). Venäjällä vain puolet kansasta tukee viranomaisten koronatoimia.

Vasta puolitoista kuukautta sitten Vladimir Putin vetosi duuman edessä maailmalla riehuvaan koronavirusepidemiaan, kun hän perusteli Venäjän perustuslakiuudistuksen välttämättömyyttä.

Samassa tv-puheessa Putin paljasti uudistuksen todellisen tarkoituksen: oman jatkonsa turvaamisen presidenttinä myös tulevaisuudessa. Nyt epidemian riehuessa jo Venäjälläkin Putin on joutunut taipumaan ja lykkäämään perustuslakiuudistusta koskevaa äänestystä.

Presidentti ei ole kuitenkaan näyttänyt viruksen torjunnassa johtajuutta, vaan on sysännyt vastuuta kuvernööreille.

Useimmat Venäjän alueet eivät pysty toimimaan tehokkaasti maan keskusjohtoisessa järjestelmässä. Näyttääkin siltä, että Putin yrittää etäännyttää itseään koronaviruksen tuomista ikävistä uutisista.

Pohjoisessa Komin tasavallassa on tapahtunut paljon sen jälkeen, kun matkasin sen halki reilu kuukausi sitten.

Virallisten tartuntatilastojen mukaan harvaanasutusta alueesta on tullut Moskovan jälkeen yksi Venäjän pahimmista tartuntapesäkkeistä.

Komin viranomaiset ovat jääneet kiinni (siirryt toiseen palveluun)yrityksistä salailla koronatartuntojen todellista määrä. Alueen kuvernööri ja terveysministeri ovat joutuneet eroamaan.

Putin on puolestaan syyttänyt (siirryt toiseen palveluun) aluejohtajia tunaroinnista ja varoittanut, että paikallisten virkamiesten riittämättömät toimet koronaa vastaan voivat johtaa rikosvastuuseen. Lausunnon on arvioitu viittaavan ainakin Komin tasavaltaan.

Presidentti jatkaa vakuuttelua (siirryt toiseen palveluun), että tilanne on täysin hallinnassa.

Ei voikaan kuin arvailla, kuinka paljon Venäjän alueilla yritetään nyt Komin tasavallan tapaan peitellä epidemian todellista luonnetta, kun paikallisviranomaiset pelkäävät mahdollisia rangaistuksia.

Samalla Venäjän todellista epidemiatilannetta ei tiedä kukaan – ei edes presidentti Putin.

Erkka Mikkonen

Kirjoittaja on Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja. Hän kommentoi tässä blogissa naapurimaan ajankohtaisia asioita ja korostaa, että Venäjää ja venäläisiä ei pidä sekoittaa keskenään

Aiheesta voi keskustella 25.4. klo 23.00 asti.