Aino Virtasen aamukahvi jäi kesken, kun ahma näkyi ikkunan läpi

Kuhmolainen Aino Virtala kiinnitti tällä viikolla aamukahvia juodessa huomionsa pihapiirissä liikkuvaan tummaan eläimeen. Omien sanojensa mukaan hän oli keittiön ikkunasta katsellessaan ihmetellyt, mikä otus pihalla haahuilee.

– Sanoin isännälle, että nyt meillä on ahma täällä ikkunan takana.

Virtala ajatteli ensimmäisenä, että eläimestä täytyy saada kuva. Hän osasi arvata, että eläin ei kauaa pihassa viivy.

– Ajattelin, että ei siitä saa yhtään kuvaa, mutta räpsin menemään.

Ahma haisteli lintujen ruokintapaikkaa, lönkytteli pois pihasta aikansa sitä kierreltyään ja meni navetan taakse, josta se katosi lopulta metsään.

– Meille ahman näkeminen oli elämys.

Aino Virtala kertoo olevansa paossa koronaa vapaa-ajan asunnollaan reilun 30 kilometrin päässä Kuhmon keskustasta. Lähin naapuri on vajaan kilometrin päässä. Kuhmon keskustassa Virtaloilla on kaupunkiasunto.

– Viime keväänä tuossa lähellä löntysteli karhu. Olemme me nähneet sudenkin ihan ikkunasta. Ilves on näkemättä, sitä odottelemme. Me tykkäämme näistä emmekä osaa pelätä, kun ne kuuluvat Kuhmon luontoon.

Eniten Aino Virtalaa harmittaa, jos käsissä ei ole aina kameraa, jolla tallentaa eläinten liikkeitä.

– Ne tulevat aina ihan yllätyksenä. Jos niitä jää ikkunaan odottamaan, niin eiväthän ne silloin siihen tule.

Moni muukin on nähnyt ahmoja samalla seudulla

Kuhmon ja Kajaanin riistanhoitoyhdistyksissä Aino Virtalan tarina on tuttu: eläimet ovat kesyyntyneet siinä määrin, että niistä tulee viikoittain kuvia ja videoita.

– Ahmasta ja ilveksistä tulee joka viikko näköhavaintoja. Viimeisimmät ahmahavainnot ovat Kuhmon keskustasta tältä viikolta, kertoo Kuhmon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Olavi Pääkkönen.

Pääkkösestä ihmiset ovat jo niin tottuneita esimerkiksi ilveksiin ja ahmoihin, että he eivät ilmoita niistä enää petoyhdyshenkilölle.

Samaa mieltä on myös Kajaanin riistanhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jouko Heikkinen.

– Viikoittain tulee 2–3 havaintoa ahmasta, joko taajamasta tai asutusten läheltä.

Heikkisen mukaan eläimiltä on kadonnut luontainen arkuus, ja siksi ne tulevat Kajaanissakin pihapiireihin.

– Yksi päivä tuli video, jossa oli kuvattu ilvestä terassilla. Viime viikolla eräs ihminen oli kuvannut sutta kotipihalla.

Lokakuussa Yle uutisoi, kuinka Sotkamon ahmakanta on kasvanut kymmenessä vuodessa jopa kymmenkertaiseksi. Esimerkiksi Sotkamon Pohjavaaralla asuvan Anne Kiiskisen pihassa ahmasta oli tullut tuttu syksyinen vieras.

Kolmena peräkkäisenä syksynä ahma kävi syömässä perheen kaneja ja kanoja. Viime syksynä Kiiskinen sai tuttavaltaan vinkin laittaa radion soimaan pihamaalle.

