Festivaalikesä 2020 peruttiin kesä- ja heinäkuulta: miten asian näkee tapahtumien kattojärjestö? Katso suora lähetys kello 20 alkaen

Hallitus kertoi tiedotustilaisuudessaan, että kesän suuret yleisötapahtumat on peruttu kesä- ja heinäkuun osalta. Yli 500 hengen yleisötilaisuudet kielletään heinäkuun loppuun asti.

Yksittäisiä peruutuksia on tullut jo aiemmin, esimerkiksi eilen tiistaina kerrottiin, että Ruisrock peruuntuu.

Ylen suorassa lähetyksessä asiasta keskustelemassa on Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla. Finland Festivals on kattojärjestö, jonka alla on erilaisia jäsenfestivaaleja noin sata. Niistä viime vuonna suurimmat kokonaiskäyntimäärän perusteella olivat Pori Jazz, Helsingin juhlaviikot, Kotkan Meripäivät ja Ruisrock.

Heinäkuussa oli tarkoitus järjestää muun muassa Savonlinnan Oopperajuhlat, johon on myyty ja varattu ennakkoon reilut 30 000 lippua. Hallituksen linjaus vaikuttaa tapahtuman järjestämiseen, Oopperajuhlien hallitus tekee lopullisen päätöksen asiasta lähiaikoina. Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sonja Eiramo arvioi jo maaliskuun puolivälissä, että Oopperajuhlat ei selviäisi lipputulojen menetyksistä ilman ulkopuolista tukea.

Tiistaina Helsingin kaupungin infossa (siirryt toiseen palveluun) pormestari Jan Vapaavuori arvioi, että kaupungissä järjestettävien 30–40 suurimman tapahtuman liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa.

