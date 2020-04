Festivaalit peruttu tältä kesältä, Pori Jazzin toimitusjohtaja Miika Ranne: "Tämä kesä tullaan kokemaan henkistä puutostilaa"

Hallituksen linjauksen mukaan yli 500 hengen tapahtumat on peruttava heinäkuun loppuun saakka.

Pori Jazzin toimitusjohtaja Miika Ranteella pettymyksen tunteet sekoittuvat helpotukseen.

– Helpottaa suuresti, että saimme nyt tiedon, että tapahtumat on kielletty heinäkuun loppuun saakka. Se ei jätä jossitteluun varaa.

Suomen hallitus on päättänyt, että suuria yleisötapahtumia kuten festivaaleja ei tänä kesänä voi järjestää, jotta koronatartunnat eivät leviä.

Yli 500 henkilön tapahtumat perutaan 31. heinäkuuta 2020 saakka. Sen jälkeisestä ajasta päätetään kesäkuun alkuun mennessä.

Hallituksen tuore linjaus tarkoittaa myös sitä, että vuodesta 1966 vuosittain järjestetty Pori Jazz -festivaali joudutaan tältä kesältä perumaan.

Tämän kesän artistit ensi vuodelle?

Pori Jazzissa alkaa nyt tämän kesän festivaalin alasajo.

Toivomuksena on, että ensi vuonna pystyttäisiin järjestämään mahdollisimman samankaltainen festivaali kuin mitä tänä kesänä haluttiin järjestää.

– Nyt aloitamme alustavat tiedostelut tämän kesän artisteilta, onko heidät mahdollista saada esiintymään ensi kesänä, Miika Ranne sanoo.

Tänä vuonna Porin Kirjurinluotoon oltiin bookattu esiintymään muun muassa Gwen Stefani, John Legend, Herbie Hancock ja Dido.

Tämän kesän festivaalin eteen on tehty töitä jo lähes vuosi. Taloudellisia tappioita on luvassa, se on aivan varma.

– Tappioita varmasti tulee satoja tuhansia euroja, mutta kaikesta selvitään. Onneksi olemme myös osanneet varautua tähän, eivätkä kulut ole juosseet viime viikkojen aikana normaaliin tahtiin.

Viime kesän festivaali oli taloudellisesti erittäin onnistunut, joten pahinta kassakriisiä ei festivaalilla toimitusjohtajan mukaan eletä.

Pori Jazzin toimitusjohtaja Miika Ranne on pettynyt, mutta helpottunut. Nyt alkaa tämän kesän festivaalin alasajo. Jari Pelkonen / Yle

Tämän kesän liput käyvät ensi vuonna

Pori Jazz olisi järjestetty tänä kesänä 55. kerran. Se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1966 ja se on yksi Euroopan suurimpia jazzfestivaaleja.

Taloudellisten tappioiden lisäksi tämän kesän peruutus on pieni isku festivaalin imagolle.

– Pori Jazz on nykymuotoisen festivaalikulttuurin ensimmäinen festivaali, josta kaikki on lähtenyt liikkeelle. Voimme porilaisina olla ylpeitä siitä. Tämä kesä tullaan varmasti kokemaan henkistä puutostilaa. Onneksi se on vain hetkellistä.

Pori Jazz on jo linjannut, että tälle vuodelle ostetut liput (siirryt toiseen palveluun) tulevat kelpaamaan sellaisenaan vuoden 2021 festivaaleille.

