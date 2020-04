Muutto Helsinkiin, uusi myymälä ja isompi baari – nämä yrittäjät olivat juuri ottamassa isoja riskejä, kun kaikkia kehotettiin jäämään koteihinsa

Maailma kääntyi uuteen asentoon nopeasti.

Omista kokemuksistaan kertovat nyt pienten yritysten nuoret toimijat, jotka olivat tänä keväänä tekemässä suuria muutoksia.

Kaikki tapahtui niin äkkiä, että muutamia kuukausia aiemmin tehdyt suunnitelmat tuntuivat hetkittäin olevan pohjaa vailla.

Pelotti, itketti, nauratti.

Viime viikot ovat olleet melkoista tunteiden vuoristorataa.

Baari valmiiksi hetkellä, kun sitä ei voinut avata

Sisarukset Reeta, 32, ja Jesse Kallio, 37, päättivät laajentaa rohkeasti ravintolatoimintaansa. Nyt he maksavat vuokraa kaksista tiloista: uudenkarhea, remontoitu baari odottaa asiakkaita tyhjillään.

Oululaiset Kalliot aloittivat ravintoloitsijan uransa vuosi sitten toukokuussa, kun he avasivat olutmyymälän ja -baarin, Juomapuohin. Paikka oli pieni. Reeta Kallio kutsuu sitä kioskiksi, sillä se piti sisällään vain kymmenkunta asiakaspaikkaa.

Alku oli niin rohkaiseva, että loppuvuodesta he alkoivat suunnitella siirtymistä suurempiin tiloihin, paraatipaikalle kävelykatu Rotuaarin varteen.

Päätösten aika oli tammikuussa.

Reeta Kallio muistelee, että jo silloin uutisissa puhuttiin uudesta sairaudesta, mutta sen enempää hän ei päätään asialla vaivannut.

– Uutisista luin, että Kiinassa on jotakin koronavirusta liikkeellä, mutta pienessä mielessäkään ei käynyt, millä mittakaavalla tämä tulee Suomeen.

Kalliot päättivät tehdä vuokrasopimuksen, ja aiemmin kahvilana toimineessa liiketilassa aloitettiin remontti. Esimerkiksi oluthanat rakennettiin varta vasten sisarusten suunnitelmien mukaan. Kaikki oli valmista avajaisia varten 8. huhtikuuta.

Niitä ei kuitenkaan päästy viettämään. Määräys ravintoloiden sulkemisesta oli tullut voimaan muutamaa päivää aikaisemmin.

Tunnelmat ovat katkeransuloiset, Reeta Kallio kuvailee viime viikkojen ajatuksiaan.

– Tunneskaala on vaihdellut silkasta kauhusta yltiöoptimismiin.

Hän kertoo, että hetkittäin ajatukset on vallannut suru ja pelko siitä, että kaatuuko kaikki, ovatko kaikki rahalliset ja paljon työtä vaatineet panostukset olleet turhia.

Kallioiden liiketoiminnan rasitteena on myös vielä vanhojen tilojen vuokra, jota he maksavat irtisanomisajalta vielä keskikesään asti.

Poikkeusajan keskellä tunteet ovat vaihdelleet laidasta laitaan. Kun toisen mielen on vallannut epätoivo, niin toisella on noussut sisu siitä, että tästä vielä noustaan, Reeta Kallio sanoo. Hanna Juopperi / Yle

Päivien ja viikkojen kuluessa mielen on kuitenkin vallannut toiveikkuus, vaikka tilanne ei vielä olekaan ohi. Nyt vain odotellaan kesäkuun alkua. Suuria avajaisia ei järjestetä, vaikka ravintolat saisivatkin silloin ovensa avata.

Oljenkortena sisarusten yritystoiminnassa toiminnassa on oluen ulosmyynti. Se on tuonut yritykselle pienen tulovirran, vaikka ravintolatoiminta on aiemmin merkittävästi suurempaa osaa näytellytkin.

– Meillä oli onneksi valmiiksi vähittäismyyntiluvat. Nyt se on ainoa, mitä voidaan tehdä, mutta merkittävä osa myynnistä puuttuu kokonaan.

Entä yhteistyö veljen kanssa, onko poikkeustilanteessa rasittavaa, kun tekee töitä yhdessä läheisen kanssa? Päinvastoin, Reeta Kallio sanoo.

– Korona-aikaan on ollut tuki ja turva, että tekee töitä ihmisen kanssa, jonka tuntee läpikotaisin.

Kivijalkakauppa auki poikkeustilan keskellä

Ympäröivä maailma oli alkuvuoden taka-alalla, ystävykset Jenna Moilanen, 26, ja Iiris Salminen, 23, painoivat hommia miesten kierrätysvaatteisiin keskittyvän liikeideansa kanssa.

Jenna Moilanen ja Iiris Salminen arvioivat miesten vaatteiden kierrätyskulttuurin olevan vielä lastenkengissä. Hanna Juopperi / Yle

Yrittäjäuran alku sujui kuplassa. Toiminnan suunnitteleminen ja käynnistäminen vei kaiken huomion.

Liiketilan remonttia tehtiin itse ja läheisten avustuksella. Harjanvarsista kehiteltiin vaaterekkejä ja ystävä teki liikkeen seinään suuren maalauksen.

Second hand -liike Ullakon avaamisen aika oli maaliskuun lopulla. Hetkellä, jolloin suomalaisia oli juuri ohjeistettu pysyttelemään kotioloissa. Kuplan ulkopuolella maailma oli hiljentynyt.

– Se realisoitui meille sitten, kun ovet avattiin ja ihmisiä kulki kaupungilla yllättävän vähän.

Toki Moilanen ja Salminen olivat keskustelleet muuttuneesta tilanteesta kevään aikana. Poikkeusaika jännitti. Uutisten sävy muuttui jatkuvasti vakavammaksi, kun liikkeen avaamisajankohta lähestyi.

– Kyllä se kieltämättä pelotti, mutta olemme kuitenkin olleet koko ajan varmoja yritysideastamme, Iiris Salminen sanoo.

Tuoreet yrittäjät iloitsevat, että vaatteita on tullut myyntiin hyvin ja jopa lahjoituksina. Hanna Juopperi / Yle

Moilasen ja Salmisen ura vaatekauppiaina sai alkunsa vuosi sitten kahvipöydästä. Ystävien kesken puheenaiheeksi nousivat tulevaisuudensuunnitelmat. Pitäisikö opiskella uutta, vaihtaa työpaikkaa tai jopa ottaa tulevaisuus omiin käsiin ja alkaa yrittäjäksi.

Viimeinen vaihtoehto alkoi kiehtoa ja pian ystävykset olivat tekemässä liiketoimintasuunnitelmaa miesten kierrätysmuotiin erikoistuneelle vaateliikkeelle.

Tilaa voisi olla uudelle yrittäjälle, joka ostaisi hyväkuntoisia miesten vaatteita, huoltaisi ne ja myisi eteenpäin.

Takana on nyt muutama viikko uraa vaatekauppiaana. Moilanen kertoo, että ihmisiä on alkanut näkyä liikenteessä enemmän, vaikka rajoitukset ovatkin edelleen voimassa. Myös vaatteita on tullut kaupattavaksi, ja sosiaalisen median kautta he ovat myyneet tuotteita muualle Suomeen.

Korona-arki on tuonut tullessaan jopa myös tuoreet vaatekauppiaat yllättäviä ilmiöitä.

Normaalisti kevään juhlakauden alla miesten puvut tekevät hyvin kauppansa, mutta kun valmistujaisjuhlat on peruttu, on miesten puvuntakkien vastaanottoa pitänyt rajoittaa. Niistä on nyt ylitarjontaa, Moilanen sanoo.

Muutto lykkääntyi, kun Uusimaa meni kiinni

Kolme vuotta yrittäjänä toimineen Veera Ylikotilan, 24, oli määrä ottaa yrityksensä kanssa tänä keväänä suuri askel.

Pellavatuotteita valmistavan Vera-Veran oli tarkoitus siirtää koko toimintansa Oulusta Helsinkiin. Alkuvuonna tehdyn suunnitelman mukaan sekä yrityksen että Veera Ylikotilan piti olla muuttanut Helsinkiin 1. huhtikuuta.

Veera Ylikotila aikoo siirtää toimintansa Oulun Toppilasta pääkaupunkiseudulle. Hanna Juopperi / Yle

Samaan aikaan, kun Ylikotilan piti allekirjoittaa vuokrasopimus uusista toimitiloista, koronauutiset vyöryivät kiihtyvällä tahdilla ja Uudenmaan eristystä alettiin kaavailla. Se sai nuoren yrittäjän hetkeksi paniikkiin.

Tilanne oli niin epävarma, että hän alkoi empiä muutoksen tekemistä.

Ylikotila sanoo yllättyneensä myös omasta reaktiostaan. Hän otti aikalisän ja pysähtyi miettimään tilannetta, kun ympärillä velloi suuri hämmennys siitä, mitä on tapahtumassa.

– Täytyy myöntää, että pelotti, vaikka olen aina pitänyt itseäni tosi rohkeana.

Veera Ylikotila on pyörittänyt yritystään yksin. Vaikka koronatilanne sai muuttosuunnitelmat viivästymään, on yrityksen arki pysynyt muuten hyvin radallaan. Ainoastaan työtilojen yhteydessä sijainnut kauppa on nyt suljettu. Verkkokauppa ja tuotteiden valmistus toimivat entiseen malliin.

Veera Ylikotila arvelee, että ihmisten viettäessä enemmän aikaa kotonaan, voi se jopa lisätä kiinnostusta sisustamiseen ja innostaa ihmisiä panostamaan omaan kotiinsa. Hanna Juopperi / Yle

Kun Ylikotila on nyt sulatellut tilannetta hetken, on muutto pääkaupunkiin toteutumassa toukokuun aikana, vaikka ensimmäisellä kerralla uusia vuokrasopimuksia ei tullutkaan allekirjoitettua. Seuraavat askeleet on otettava.

– Jos niitä ei nyt ota, ne voivat jäädä kokonaan ottamatta. Kyllä elämä taas myöhemmin normalisoituu, Ylikotila uskoo.

Helsingissä odottaa myös uusi tilanne, kun samoissa työtiloissa työskentelee myös toinen sisustusalan yrittäjä. Ajatus ilahduttaa pitkään yksin töitä tehnyttä Ylikotilaa.

Veera Ylikotila kertoo muiden tässä jutussa haastateltujen yrittäjien kanssa samanlaisesta havainnosta.

Asiakkaat puhuvat entistä enemmän paikallisten toimijoiden arvostuksesta.

Yleinen tuki ja ilmapiiri pieniä toimijoita kohtaan on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa on ollut viime viikkojen aikana lukuisia erilaisia kampanjoita ja pienet toimijat kokevat, että heitä halutaan tukea.

Ajatus lämmittää, mutta kuinka hyvin ne tukevat liiketoimintaa. Sen näyttää aika.

