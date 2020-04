Miten koronarajoituksia jatketaan? Kohdistuvatko yritystuet oikein? Pääministeri Sanna Marin vastaa kysymyksiin A-studiossa klo 21.05

Hallitus on neuvotellut koko päivän siitä, miten Suomen koronarajoituksia jatketaan ja millä aikataululla niitä voidaan purkaa. Päätöksistä kerrotaan tiedotustilaisuudessa noin kello 19.30.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) saapuu heti tilaisuuden jälkeen A-studion haastatteluun. Mitä hallituksen päätökset käytännössä tarkoittavat? Entä minkä rajoitusten purusta päätetään vasta myöhemmin?

A-studiossa keskustellaan myös koronan takia yrityksille jaettavista tuista. Esimerkiksi Business Finlandin kautta jaettavia tukia on kritisoitu siitä, että tukia on myönnetty myös muille kuin niitä eniten tarvitseville yrityksille. Ylen selvityksen mukaan tuen saajien joukossa on ollut esimerkiksi jo ennen koronaepidemiaa talousvaikeuksissa olleita yrityksiä.

Pääministeri Marinin lisäksi kysymyksiin yritystuista vastaavat lähetyksessä Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola sekä työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

A-studion suora lähetys TV1:ssä ja Yle Areenassa kello 21.05. Juontajana Katri Makkonen. Voit katsoa lähetyksen myös klikkaamalla jutun pääkuvaa.