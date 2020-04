Suomi tuomittiin viime vuonna ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta – KRP aloittanut esitutkinnan: epäilee irakilaismiehen olevan yhä elossa

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo, että se on aloittanut esitutkinnan epäillyistä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä liittyen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomea koskevaan langettavaan päätökseen.

EIT:n mukaan Suomi syyllistyi ihmisoikeussopimuksen rikkomiseen vuonna 2016, kun se käännytti irakilaisen turvapaikanhakijan. Henkilö palasi Bagdadiin talvella 2017. Aiemmin on kerrottu, että hänet olisi tapettu viikkoja paluunsa jälkeen.

Poliisi epäilee, että langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat ovat väärennettyjä ja että henkilö olisi yhä elossa.

– Keskusrikospoliisi on tehnyt tiedonhankintaa asiaan liittyen ja muun muassa Irakista on saatu vastaus sinne lähetettyyn oikeusapupyyntöön. Asiassa on suoritettu kuulusteluja ja yksi henkilö on pidätetty, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo Keskusrikospoliisista.

Rikoskomisario Jan Aarnisalo KRP:stä sanoo STT:lle, että pidätys on tehty tänään, ja yhtä ihmistä epäillään törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennöksestä.

– Tutkinta on hänen osaltaan vasta niin alkuvaiheessa, että tässä vaiheessa ei voi vielä avata, ketä epäillään, hän sanoi STT:lle.

Kuulusteluja jatketaan Aarnisalon mukaan pidätetyn osalta tiiviisti rikoksesta epäiltynä.

– Korostan nimenomaan epäilyjä, hän painotti.

Aarnisalo sanoo, että asiasta on tehty myös muita kuulusteluja.

Jo pidemmän aikaa on hänen mukaansa tehty esiselvittelyä, jottei ketään aiheettomasti aseteta rikosepäilyjen kohteeksi.

– Kun on syytä epäillä (-kynnys) ylittyy, poliisille tulee tutkintapakko eli pitää kirjata rikosilmoitus ja selvittää asiat juurta jaksain.Aarnisalon mukaan poliisille on tullut pitkin aikaa viitteitä, jotka viittaisivat siihen "että onkohan tässä nyt ihan kaikki kohdallaan."

