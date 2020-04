TEM:n kansliapäällikkö koronatuista yrityksille: “Palokunta jäi matkalle, mutta tuomioistuin on jo päällä”

Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön Jari Gustafssonin mukaan oli oletettavissa, että päätöksissä yrityksille koronakriisin takia jaetuista tuista voi tapahtua virheitä.

– Kun on pyritty nopeisiin toimiin ja isoihin volyymeihin, niin me otamme sen annettuna, että aina voi tulla huteja, Gustafsson totesi keskiviikkona A-studiossa.

Gustafsson viittasi myös elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) puheenvuoroon nelisen viikkoa sitten. Lintilä totesi tuolloin, että ihmisten työpaikkoja pelastettaessa “tarvitaan palokuntaa, tulkoon tuomioistuin sitten myöhemmin”.

Toisin sanoen tärkeää on saada tukea mahdollisimman paljon ja nopeasti jaettua.

– Tässä on käynyt vähän niin, että palokunta jäi matkalle, mutta tuomioistuin on jo päällä, Gustafsson sanoi.

Hakemuksia tullut yli 40 000

Esimerkiksi Business Finlandin jakamia tukia on ruodittu kuluneella viikolla paljon julkisuudessa. Ylen selvityksen mukaan tukia on kohdistunut yrityksille, jotka ovat käytännössä konkurssikypsiä. Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola kiisti lähetyksessä, että tukia olisi jaettu virheellisesti.

– Tuet ovat menneet sinne minne pitääkin niiden kriteerien mukaan, jotka kriisin alussa päätettiin. Tappiollisuus yhtenä vuonna ei vielä kerro, ettei yritys olisi taloudellisesti kelvollinen tuen saajaksi, Kopola sanoi.

Kopolan mukaan tukia ei siis ole mennyt konkurssikypsille yrityksille. Myös Jari Gustafsson on tyytyväinen tähän asti tehtyihin tukipäätöksiin sekä erityisesti toiminnan nopeuteen.

– Yli 40 tuhatta hakemusta on tullut ja niistä melkein puolet on jo saanut päätöksen.

Samaa mieltä oli A-studiossa vieraillut pääministeri Sanna Marin (sd.).

– Business Finlandin toiminta on ollut sillä tavalla toimivaa, että he ovat pystyneet nopeasti käsittelemään hakemuksia. En haluaisi sitä toimintaa tuomita, vaikka yksittäisiä tapauksia on nyt ollut pinnalla, Marin totesi.

– Meillä ei ollut olemassa kriisiajan tuen välineitä valmiina, vaan olemme joutuneet nyt kehittämään niitä välineitä.

Uusia tukimuotoja voidaan vielä tarvita

Jari Gustafsson muistuttaa, että erilaisia tukia voidaan vielä tarvita nykyistä laajemmin.

– Jos mietitään, miten vältetään se iso uhkaava konkurssiaalto, niin meidän käsityksemme on, että nyt jaetut tuet eivät riitä.

Tukia yrityksille jakavat Business Finlandin lisäksi muun muassa Finnvera, ELY-keskukset ja kunnat.

– Esimerkiksi verottajan kautta jaettavaa tukea voisi harkita. Verottajalla on mahdollisuudet karhuta, joten sillä voisi olla myös mahdollisuudet palauttaa rahaa, Gustafsson pohtii.

Esimerkiksi Business Finlandiin kohdistetussa kritiikissä unohdetaan Gustafssonin mukaan usein, millaiseen toimintaan eri tuet on tarkoitettu. Business Finlandin tukia suunnataan toiminnan kehittämiseen.

– Ajatus on nimenomaan ollut se, että rohkaistaan yrityksiä etsimään keinoja ulos tästä tilanteesta, Gustafsson muistuttaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson, Business Finlandin pääjohtaja Nina Koponen ja pääministeri Sanna Marin kommentoivat yritystukia keskiviikon A-studiossa. Katso lähetys klikkaamalla jutun pääkuvaa tai Yle Areenasta.

