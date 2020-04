Koronatukien jakamisesta arvosteluryöppy myös Yhdysvalloissa: miljoonia pörssiyhtiöille ja loistohotelleille, moni pienyrittäjä jäänyt ilman

Työntekijä koronaviruksen vuoksi suljetun ravintolan ovella Marylandin Annapolisissa. Kuva on otettu 20.4.

Työntekijä koronaviruksen vuoksi suljetun ravintolan ovella Marylandin Annapolisissa. Kuva on otettu 20.4. Michael Reynolds / EPA

Koronakriisissä kamppailevien yritysten tukeminen ei ole sujunut Yhdysvalloissakaan ongelmitta. Ennätyksellisestä yli 2 000 miljardin dollarin elvytyspaketista 350 miljardia varattiin pienyritysten tukemiseen.

Rahat loppuivat alle kahdessa viikossa, ja niistä iso osa meni pörssilistatuille yrityksille. Morgan Stanley -pankin (siirryt toiseen palveluun)mukaan ainakin 243 miljoonaa dollaria jaettiin suurille pörssiyhtiöille. Monet niistä markkina-arvoltaan yli sata miljoonaa.

Elvytyspaketin nimenomaisena tarkoituksena oli tukea Yhdysvaltain pienempiä, alle 500 henkilöä työllistäviä yrityksiä, jotta ne selviäisivät koronapandemian aiheuttamasta talousahdingosta.

Pakettiin onnistuttiin kuitenkin lobbaamaan porsaanreikä, joka mahdollisti myös isommille yrityksille apulainan hakemisen. Rahan saamiseksi riitti, ettei 500 ihmistä työskentele samassa paikassa.

Lainaehtojen jäätyä väljiksi koronaelvytysrahoihin pääsi käsiksi muun muassa pikaruokaravintolaketju Shake Shack. Se työllistää yli 6 000 ihmistä ja tekee yli sadan miljoonan liikevaihtoa. Yritys sai silti elvytyspaketista kymmenen miljoonan dollarin valtion takaaman lainan.

Pikaruokaketju Shake Shack palautti saamansa tuen arvostelun jälkeen. Kuva on otettu New Yorkissa 21.3. Passion2Press / AOP

Arvosteluryöpyn noustua yhtiö ilmoitti palauttavansa koko summan (siirryt toiseen palveluun). Yhtiön perustajan mukaan Paycheck Protection -nimellä kulkeva PPP-ohjelma oli hyvin sekava ja vailla kunnon ohjeita, eikä heillä ollut aavistustakaan, että rahat loppuisivat niin pian.

Arvostelijoiden mukaan rahat loppuivat nopeasti juuri siksi, että suuryritykset tyhjensivät ne isoilla lainahakemuksilla. 350 miljardin potista yli 40 prosenttia lainoista oli suuruudeltaan yli miljoona dollaria. Myönnettyjen lainojen keskiarvo oli 206 000 dollaria (siirryt toiseen palveluun).

Kahdelle loistohotelliketjulle ainakin 45 miljoonaa

Koronaelvytyspaketista lainarahaa sai myös ainakin kaksi loistohotelleista tunnettua yhtiötä. Korruption vastainen Accountable-järjestö arvosteli rahanjakoa (siirryt toiseen palveluun)jyrkästi ja totesi, että nämä yli 13 miljoonaa johtajilleen maksavat hotelliketjuyhtiöt ovat kaukana pienyrityksistä.

Accountable-järjestön mukaan kyseiset loistohotelliketjut omistavat yritykset ovat saaneet rahoitusta ainakin 45 miljoonaa. Ne haettiin järjestön mukaan 50 eri lainalla.

”Miljoonien dollarien tuhlausta” ja ”häpeällistä hyväksikäyttöä”

Elvytyspaketista myönnettyjä tukilainoja ei ole pakko maksaa juuri lainkaan takaisin, jos yhtiö onnistuu säilyttämään työpaikat. Suuryritysten onkin arvosteltu pystyvän ohjelmalla käärimään valtiolta ilmaista rahaa.

Valtiovarainministeri Steve Mnuchin on yrittänyt puolustaa ohjelmaa, mutta arvostelua on tullut myös republikaanien omista riveistä. Esimerkiksi republikaanisenaattori Rick Scott arvosteli ohjelmaa miljoonien dollarien tuhlaamiseksi (siirryt toiseen palveluun), kun rahaa on jaettu yrityksille, jotka eivät ole kärsineet koronakriisistä tippaakaan.

Kahvilaketju Starbucksin entinen pitkäaikainen pääjohtaja Howard Schultz ryöpytti CNBC-kanavalla (siirryt toiseen palveluun) joidenkin suuryritysten toimintaa häpeälliseksi järjestelmän hyväksikäytöksi. Schultz patisti kohdentamaan rahat selvästi pienemmille yrityksille.

Valtiovarainministeri Steve Mnuchin on yrittänyt puolustaa kritisoitua ohjelmaa. Mnuchin esiintyi tiistaina tiedotustilaisuudessa vierellään presidentti Donald Trump. AOP

Lainoittajapankit suosivat isompia yrityksiä

Yhdysvalloissa pienyritysten mahdollisuutta saada korona-apulainaa heikensi arvostelijoiden mukaan myös se, että pankit suosivat (siirryt toiseen palveluun) omien lainanjärjestelypalkkioidensa vuoksi suurempia lainasummia hakevia isompia yrityksiä.

Toisaalta pankeille jäi lainarahan myöntämisessä yhtiön taustojen selvittämisvastuu. Mahdollisten tappioiden välttämiseksi pankit suosivatkin näin ollen niitä hakijoita, jotka olivat jo valmiiksi pankin asiakkaita.

Neljä Yhdysvaltain suurimpiin lukeutuvaa pankkia, Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase ja US Bank, on jo haastettu Kaliforniassa oikeuteen (siirryt toiseen palveluun)tuhansien pienyritysten vahingoittamisesta. Kanteen nostaneiden yrittäjien mukaan pankit epäreilusti suosivat suuryrityksiä isompien voittojen toivossa eivätkä käsitelleet lainahakemuksia siinä järjestyksessä kuin ne saivat.

Pienyrittäjien vaikeaa tilannetta yritetään Yhdysvalloissa nyt paikata uudella elvytyspaketilla, joka on parhaillaan kongressissa. Senaatti hyväksyi sen toissapäivänä, tiistaina, edustajainhuoneen odotetaan hyväksyvän sen tänään, torstaina. Yli 480 miljardin apupaketista pienyrityksille on korvamerkitty 320 miljardia (siirryt toiseen palveluun).