Poikkeustila lamautti osan kuntouttavasta työtoiminnasta, osa siirtyi verkkoon – helpoimmin etätapaamisiin ovat löytäneet nuoret

Nuorten työpajan huoneet kaikuvat tyhjinä Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla.

Päivähuone, pelihuone ja käsityöpaja odottavat valmennettavia. Ikkunassa istuu pehmonalle merkkinä nallehaasteeseen osallistumisesta.

Sama tilanne on ollut maan muissakin kuntouttavan työtoiminnan (siirryt toiseen palveluun) pajoissa sen jälkeen, kun hallitus 16.3.2020 julisti poikkeustilan (siirryt toiseen palveluun).

Kuntouttava työtoiminta keskeytettiin, jotta koronavirus ei ryhmätapaamisissa ja kasvokkain tapahtuvissa kontakteissa leviäisi. Kuitenkin juuri nuo työmuodot ovat kuntouttavan työtoiminnan kulmakivi.

Kannuksen nuorten paja Noppa ottaa osaa nallehaasteeseen. Nalle katselee junaradalle päin. Heini Holopainen / Yle

Tästä huolimatta Kannuksessa nuorten kuntoutus jatkuu täyttä häkää. Työvalmentaja Sari Saarikoski istuu työpaikallaan tietokoneen ääressä näennäisesti yksin. Meneillään on etätyöpaja.

Saarikosken valmennettavat ovat kodeissaan ja juttelevat toistensa ja valmentajan kanssa nettipohjaisen keskustelu- ja pikaviestialusta Discordin välityksellä. Osa nuorista on äänessä ja yksi pelkästään kirjoittaa.

Etävalmennusryhmä on “tavannut” toisensa päivän aluksi myös kasvokkain, videopohjaisen Google Meetin avulla.

Mitä tapahtuu ja miten?

Poikkeustilan tuoma keskeytys kuntoutukseen hämmensi valmentautujia, joita on Suomessa kymmeniä tuhansia.

Esimerkiksi Kannuksen kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Mari Kurikkala alkoi saada valmennettaviltaan runsaasti huolestuneita puheluita poikkeustilan alettua. Puheluissa toistui kysymys, miten kuntoutuksen aikana saatavan 9 euron kulukorvauksen käy.

– He halusivat tietää, voiko myös poikkeustilan aikana saada tätä tukea, Kurikkala sanoo.

Kannuksessa ryhdyttiin selvittämään, millä tavalla kulukorvaus säilyisi ja miten valmennusta voisi antaa ilman tapaamisia. Eri viranomaisia konsultoitiin ja saatiin varmuus siitä, että verkkopohjainen työ hyväksytään.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö täsmensi ohjeistusta (siirryt toiseen palveluun), kun poikkeusaikaa oli eletty kolme viikkoa. Ministeriö suositteli kuntoutuksen jatkamista vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi verkossa.

Nopan "kovan" pajan työkaluja ei ole tarvittu maaliskuun puolestavälistä lähtien. Heini Holopainen / Yle

Vain noin puolet toimii

Ohjeistuksesta huolimatta työpajatoiminta ei kuitenkaan jatku kaikkialla Suomessa.

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen tekemän kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan suurin osa valmentajista on pitänyt puhelimitse yhteyttä valmennettaviinsa, kun perinteinen ryhmävalmennus tai kasvokkain kohtaaminen ei nyt onnistu.

Pajatoiminnasta vain hiukan yli puolet toimii eli on siirtynyt verkkoon.

Viestintäpäällikkö Anne Kapanen työpajayhdistyksestä tietää, että TE-toimistoilla on eri puolilla Suomea erilaisia linjauksia pajatoiminnan korvattavuudesta ja tämä on vaikuttanut toimintaan. Osassa kuntoutusorganisaatioita eletään myös talouskriisissä ja henkilökuntaa on lomautettu.

Etsivästä nuorisotyöstä sen sijaan suuri osa pyörii poikkeusoloissa verkkopohjaisena.

Nuorten työpajalaisten suosikkihuone Kannuksessa on pelihuone, jonka nuoret ovat itse kunnostaneet. Heini Holopainen / Yle

Digi vaatii opettelua

Kannuksessa nuorten paja pystyi siirtymään verkkoon, koska työvalmentaja Sari Saarikoski oli valmis ottamaan digiloikan.

Etätyö tuntui tosin käytännön tekemiseen tottuneelta ja fyysisen työpajatyön osaajasta aluksi vieraalta. Koulutuksen ja vertaistuen jälkeen Discord ja Google Meet alkoivat kuitenkin sujua.

Valmennettavat ottivat digiloikan innoissaan vastaan.

– Discord oli minulle aivan täysin uusi. Onneksi sain kollegoilta apua ja pajanuorilta myös. Nyt sitten näemme nuorten kanssa Meetsissä ja tehtävät palautetaan Discordissa. Siellä keskustellaan ja kirjoitellaan, Saarikoski sanoo.

Työvalmentaja Sari Saarikoski ja etsivä nuorisotyöntekijä Mari Kurikkala näkevät toisiaan nykyään harvoin, sillä etsivä nuorisotyö hoituu nyt työntekijän kotoa. Saarikoski sen sijaan pitää etäpajaa työpaikallaan. Heini Holopainen / Yle

Tämänpäiväinen ketjutehtävä oli nuorille uusi kokemus. He keksivät vuorotellen toisilleen käytännön askareita.

– Se avointen työpaikkojen tarkistustehtävä tänään ainakin oli hyödyllinen, sanoo NL Discordissa.

– Kaikki päivän tehtävät olivat hyviä, kommentoi JH.

Valmentaja näkee etäpajassa paljon hyötyjä, mutta toivoisi silti, että voisi pian tavata valmennettavansa. Osa nuorista on samaa mieltä, osa ei.

– Kotona pysyminen on helpompaa, kun ei tarvitse huolehtia matkasta ja pajalle pääsemisestä, kommentoi MV.

NL lähtee yhtä mieluusti pajalle kuin tekisi tehtäviä etänä. Sen sijaan JH haluaisi myös tavata valmentajaa ja muita pajalaisia.

Varttuneempien pajat ovat vaikeuksissa

Kaikilta ei digi suju yhtä jouhevasti.

Suurimmissa vaikeuksissa ovat ne pajat, joissa valmennetaan yli 29-vuotiaita, sillä monelle heistä digimaailma ei ole ehtinyt tulla tutuksi. Kaikilla ei ole välineitäkään. Osa työpajojen ohjaajista on myös iäkkäitä, eivätkä uudet työkalut taivu käsissä.

Keski-Pohjanmaan maakunnassa suurimman osan kuntouttavasta työtoiminnasta järjestävä Kokkotyösäätiö esimerkiksi vasta käynnistelee kuntoutujilleen vaihtoehtoista toimintaa. Säätiö valmentaa vaikeasti työllistyviä ihmisiä kohti palkkatyötä tai opiskeluja.

Toimitusjohtaja Sanna-Mari Levijoki arvioi, että säätiön kuukausittaisesta vajaasta 400 kuntoutujasta (vuoden 2019 luku) vajaalle neljäsosalle pystytään antamaan etävalmennusta.

Levijoki pelkää, että etävälineet eivät tavoita kaikkia, sillä valtaosalle kuntoutujista konkreettinen tekeminen on paras kuntoutumisen tapa.

Työvalmentaja Sari Saarikoski ja Kannuksen kaupungin hyvinvointipäällikkö Katri Kykyri alkoivat selvittää etäpajan mahdollisuuksia heti poikkeustilan maaliskuussa alettua. Heini Holopainen / Yle

Yli puolet Kokkotyösäätiön kuntoutujista on yli 29-vuotiaita ja suurimmalla osalla on erityyppisiä työllistymiseen liittyviä haasteita. Alueellisen aikuissosiaalityön kanssa kehitellään nyt toimivaa mallia, joka otetaan käyttöön viimeistään toukokuun alussa.

– Meidän vahvuutemme on läsnäolo. Vaikka tsemppaamme asiakkaita puhelimitse, pelkona on, että kuntoutuminen ottaa nyt takapakkia. Arjessa aiemmin haastaneet asiat eivät ole poistuneet mihinkään, vaan vaativat paljon yhteistyötä ja selvitystyötä, Levijoki sanoo.

Kotiin jääminen saattaa ahdistaa kuntoutujaa, joka on ehkä juuri lähtenyt sieltä kohti kuntoutumista ja urapolkua, mutta huomaa taas jääneensä ilman tekemistä ja arjen sisältöä.

Uusi työkalu pakkiin

Sari Saarikoski näkee nykytilanteessa hyviäkin puolia.

– Olen yrittänyt etätehtävissä saada nuoria liikkumaan tai tekemään yhteistyötä. Tehtävien pitäisi mielestäni hyödyttää heidän työnhakuaan tai omaa polkuaan muulla tavoin, Saarikoski sanoo.

Hän on miettinyt, että koska nuoria etätyöskentely miellyttää, sitä voitaisiin jatkaa soveltuvin osin myös normaalioloissa.

– Se voisi olla esimerkiksi uudelle pajalaiselle pehmeä lasku ryhmätoimintaan. Usein kotoa lähteminen voi olla haasteellista, mutta kynnys voisi madaltua, jos fyysistä läsnäoloa edeltäisi etätapaaminen.

Etsivä nuorisotyöntekijä Mari Kurikkala on huomannut, että nuori saattaa avautua tavallista enemmän omista asioistaan, kun saa puhumisen sijasta kirjoittaa niistä.

Toisaalta taas kuntouttavaa työvalmennusta tekevät kokevat, että kasvokkain kohtaaminen olisi tärkeää.

– Kyllä etätyöskentely toimii tuttujen valmentautujien kanssa, mutta minä tapaisin mielelläni uuden asiakkaan kuitenkin ensin kasvokkain. Silloin nuorikin pääsisi näkemään, millainen työntekijä hänen kanssaan on yhteistyössä, millainen ihminen hän on.

Kannuksen nuorten työpajan seinämaalaukset ovat nuorten käsialaa. Omakuvissa eivät vielä näy nykyiset pajalaiset. Heini Holopainen / Yle

Jatkossa suurempi tarve?

Pienessä keskipohjalaiskaupungissa Kannuksessa ollaan valmiita lisäämään pajavalmennusta, jos siihen on tarvetta, kertoo hyvinvointipäällikkö Katri Kykyri. Nyt Nuorten työpajassa on yksi valmentaja, mutta tulevan kauden hankerahoitus mahdollistaa resurssien lisäämisen.

Pelkona on, että pitkittyessään poikkeustila ja talousongelmat yhä lisäävät tarvetta korjaavalle työlle.

Sen sijaan kolmannella sektorilla toimiva Kokkotyösäätiö joutuu koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan ja talouden haasteiden syvenemisen vuoksi supistamaan toimintaansa. Kun tulopohja on romahtanut, säätiö lomauttaa ja irtisanoo väkeään ja joutuu organisoiman toimintaansa uudelleen. Tämä siitäkin huolimatta, että kuntoutuksen tarve kasvaisi.