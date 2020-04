Yritykset koronakriisissä: Viking Line seilaa huoltovarmuuskeskuksen tuella, Ahlstrom Munksjö kolminkertaisti kasvomaskituotantonsa

Pörssiyhtiö Citycon ei ole suomalaisille tuttu nimi, mutta yhtiön kauppakeskukset ovat.

Yhtiö omistaa Pohjoismaissa nelisenkymmentä ostosparatiisia. Suomessa esimerkiksi Iso Omena, Myyrmanni, Lippulaiva, Columbus ja Koskikeskus ovat yhtiön omistuksessa.

Kauppakeskukset ovat hiljenneet viruksen vuoksi, mutta omistaja on selvinnyt tilanteesta hyvin.

– Yhtiönä olemme onnekas, että toimimme maissa, joissa on vähemmän koronarajoituksia. Toisaalta hallitusten tukiohjelmat tukevat ja suojaavat suurelta osin vuokriamme, toimitusjohtaja Scott Ball kertoi sijoittajille tänään.

Norjassa koronasta pahimmin kärsineet yritykset saavat jopa 90 prosenttia tukea vuokriin ja muihin kiinteisiin kuluihinsa. Ruotsissa valmistellaan useita eri tukiohjelmia.

Ne auttavat myös vuokranantajaa saamaan rahansa.

–Suomessa tukimuotoja on hiljattain julkistettu. Vaikka ne ovatkin ehkä alhaisemmat Ruotsissa ja Norjassa, lisää keskusteluja on käsittääkseni käynnissä.

Ball viitannee esimerkiksi ravintoloille suunnattuun koronatukeen, joka on Sanna Marinin (sd.) hallituksella parhaillaan työn alla.

Pohjoismaissa ostoskeskusten omistajan on tänä keväänä parempi olla kuin monessa Länsi-Euroopan maassa, jossa kauppakeskukset on saatettu sulkea kokonaan. Cityconin etuna on myös se, että yli 30 prosenttia sen vuokralaisista toimii aloilla, joiden palveluille on kysyntää myös kriisiaikana.

Siis päivittäistavarakauppoja, apteekkeja, terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluja... Julkinen sektori, kuten esimerkiksi Lippulaivaan muuttava Espoon kirjasto, ovat myös kasvava osa Cityconin vuokralaiskuntaa.

Yhtiöllä on yhä käytettäsivissään myös puolen miljardin rahoituspuskurit.

Jos Citycon siis pärjää hyvin, miten se auttaa vuokralaisiaan? Scott Ball kertoo Cityconin järjestäneen kauppiaiden kanssa ruokatoimituksia, ilmoittelemalla aktiivisesti some-kanavissaan ja esimerkiksi järjestämällä drive-in -elokuvanäytöksiä parkkihalleissa.

Helpotuksia vuokriin on Citycom antanut suomalaisille ravintoloille ja kahviloille. Muille asiakasryhmillä tällaista kädenojennusta ei luvata.

– Arvioimme kaikki vuokrahelpotukset tapauskohtaisesti. Pitäen mielessä hallitusten tuen.

Vuokria ei siis kannata helpottaa, jossa vuokralaisia tuetaan riittävästi verovaroin.

Cityconin alkuvuosi

Tammi–maaliskuu 2020 Milj. € Muutos (1-3/2019) Vuokratuotto (netto) 52 -2,3 % Operatiivinen tulos 35 -2,8 %

Ahlstrom Munksjö: Kasvomaskipula kolminkertaisti tuotannon

"Tämä on suuri liiketoimintamahdollisuus, mutta myös inhimillinen kriisi", Ahlstrom Munksjön johdossa pohditaan.

Koronapandemian edetessä on käynyt selväksi, ettei koko maailmassa ole riittävästi laadukkaita kasvomaskeja.

Tuohon kysyntään vastaa kuituvalmistaja Alstrom Munksjö, joka kertoi tänään lähes kolminkertaistaneensa maskeihin tarvittavan materiaalin tuotannon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimitusjohtaja Hans Sohlström kertoo sijoittajapuhelussa, että yhtiö on laajentanut kasvomaskimateriaalien tuotantoa Italian ja Suomen tehtailla sellaisille linjoille, joilla tavallisesti valmistetaan teollisuuden suodatinmateriaaleja.

Ja työ jatkuu.

– Terveystuotteiden kysyntä tulee olemaan todella kovaa. Teemme päivin ja öin työtä vastataksemme niihin mahdollisuuksiin, Sohlström sanoo.

– Tämä on suuri liiketoimintamahdollisuus, mutta myös inhimillinen kriisi. Meillä on tärkeä rooli ihmishenkien pelastamisessa.

Kuituyhtiö Ahlstrom Munksjön liiketoiminta ei ole vielä koronasta horjunut. Käyttökatteella mitaten yhtiön kannattavuus parani alkuvuonna jokaisella liiketoiminta-alueella edellisvuoteen verrattuna.

– Kokonaisvolyymimme tulee kuitenkin olemaan vuoden toisella neljänneksellä alhaisempi kuin vuotta aiemmin.

Kulutustavaroihin liittyvissä tuotteissa kysyntä on tyydyttävää, mutta laskua yhtiö odottaa kuljetusteollisuudessa, talonrakennuksessa ja kalustuksessa sekä teollisuuden tuotteissa.

Tämän vuoksi Ahlstrom Munksjössä on käynnissä lomautuksia ja yhtiö pyrkii myös vähentämään ulkoisten työntekijöiden ja palveluiden käyttöä.

Ahlstrom Munksjön alkuvuosi

Tammi-maaliskuu 2020 Milj. € Muutos (1-3/2019) Liikevaihto 718 -5,2 % Käyttökate 92 +22 %

Viking Linelle tulossa tappiovuosi: "Se olisi ensimmäinen kerta"

Viking Linen seitsemästä laivasta neljä seilaa valtion tuella. Kalle Mäkelä / Yle

Viking Linen liiketoiminnalle korona on ollut myrkkyä. Matkustajamäärät alkoivat luisua helmikuussa, kääntyvät jyrkkään laskuun maaliskuussa ja loppuivat käytännössä kokonaan maaliskuun puolivälissä Suomen rajojen sulkemisen jälkeen.

Toimitusjohtaja Jan Hansesin mukaan pudotus oli "ennen näkemätön".

Lähes koko henkilökunta on lomautettu huhtikuun 5. päivästä lähtien ja yhtiön johto on osallistunut talkoisiin alentamalla palkkojaan. Hansesin mukaan kulujen leikkaamisen ansiosta huhti- ja toukokuu eivät näytä yhtä pahoilta kuin maaliskuu.

Huoltovarmuuskeskuksen tuella yhtiön seitsemästä aluksesta neljä liikennöi Tukholmaan ja Tallinnaan rahtiliikenteen varmistamiseksi. Kolme seisoo satamassa.

Yhtiö korostaa, että sillä on vahva tase ja omavaraisuus, mutta maksuvalmiuden vahvistamiseksi ja konsernin tulevaisuuden varmistamiseksi se on aloittanut neuvottelut lisärahoituksesta. Tarkoituksena on hyödyntää valtiontakauksia.

Viking Line arvioi, että tänä vuonna voitollisen tuloksen tekeminen on hyvin epätodennäköistä. Käytännössä on varmaa, että näin ei käy.

– Se olisi yhtiön historiassa ensimmäinen kerta.

Kaikki tämä huomioon ottaen toimitusjohtaja Hansesin kommentit ovat varovaisen luottavaisia. Hänen mukaansa viruksen pelko ei karkota matkustajia pysyvästi.

– Meillä ei ole ollut laivoilla yhtään todettu tartuntaa. Näillä suhteellisen lyhyilä risteilymatkoilla matkustajamäärien putoamisessa kyse on ollut vain matkuskielloista, Hanses sanoo Ylelle.

– Korkeasesonki on, kuten aina, ratkaiseva tuloksellemme. Odotamme, että lomailu lähialueilla vetää puoleensa koronaepidemian maailmanlaajuisen leviämisen takia.

Hanses uskoo myös, että epidemia tulee vaikuttamaan matkustuskäyttäytymiseen tulevaisuudessa.

– Olemme siihen valmiita ja uskomme, että matkat kohteisiimme ja ennen kaikkea saaristoon ja saariston kautta tulevat kokemaan uuden renessanssin.

Viking Linen alkuvuosi