"Tietysti voimme harrastaa seksiä tässä tilanteessa", sanovat Tanskan terveysviranomaiset – kontaktien välttely vei seksityöntekijöiltä asiakkaat

Moni seksityöntekijä on siirtynyt poikkeusoloissa tapaamisesta verkkoon. "Naurahdan aina, kun joku ehdottaa etähommiin siirtymistä. Webcam on ilmiönä olemassa ja jotkut maailmalla varmaan tienaavat sillä ihan hyvin rahaakin, mutta bisnesmalli on siinä aivan eri. Se on vähän kuin ehdottaisi hääpukujen ompelijalle, että tee frakkeja", Veera sanoo. Nella Nuora / Yle