Valtava määrä suomalaisia on hakenut pankista asuntolainaan lyhennysvapaata – kaikkiin pyyntöihin ei ole suostuttu, monissa maissa eri tilanne

Ylen selvityksen mukaan pankeista on haettu kymmeniätuhansia lyhennysvapaita 3–12 kuukaudeksi.

Ennätysmäärä suomalaisia on hakenut asuntolainaansa koronakeväänä lyhennysvapaata. Tämä selviää Ylen kyselystä isoille pankeille.

Yksin OP:ssa hakemuksia oli käsitelty alkuviikosta jo yli 30 000. Kun mukaan lisätään Nordea ja Aktia, lyhennysvapaita on kysynyt jo yli 60 000 suomalaista.

Muut pankit eivät kerro tarkkoja lukuja, mutta hakemuksia on tullut monikymmenkertaisesti normaaliin aikaan verrattuna.

– Tämä kertoo asiakkaiden talouden hädästä ja siitä, että lomautusten ja työttömien määrä on viime viikkoina kasvanut rajusti, OP:n asuntorahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie sanoo.

Danske Bankin laina-asiantuntijakeskuksen johtaja Sari Hammar sanoo, että korona on aiheuttanut asiakkaissa huolta ja epävarmuutta.

– Kaikilla kyse ei ole pelkästään tulevaisuudesta, vaan osalla lomautus tai työttömyys on jo toteutunut. Muuttunut tilanne on näkynyt poikkeuksellisen vilkkaana aktiivisuutena järjestellä omia lainoja.

Hakemuksia ruuhkaksi asti pankeissa

Asuntolaina on yleensä suomalaisten suurimpia menoeriä. Lyhennysvapaita alettiin hakea pankeista heti maaliskuussa, kun koronavirus näytti äityvän pandemiaksi.

Moni pienituloinen lomautettu saa vain tonnin käteen kuussa, eikä asuntolainan lyhentämiseen ole mahdollisuuksia.

Esimerkiksi Säästöpankit ovat saaneet henkilöasiakkaiden lyhennysvapaahakemuksia maaliskuun alun jälkeen noin 20-kertaisen määrän normaalitilanteeseen verrattuna.

– Ruuhkahuippu oli 3–4 viikkoa sitten, ja nyt tilanne on jo tasaantunut, Säästöpankkiryhmän kehitysjohtaja Kai Koskela sanoo.

Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Jani Eloranta sanoo, että hakemuksia lyhennysvapaisiin tuli joinain viikkoina yhtä paljon kuin normaalisti koko kuussa. Tämä siitä huolimatta, että suurimmassa osassa esimerkiksi Nordean asuntolainoista on ominaisuutena lyhennysjousto, jonka avulla voi itse pienentää tai suurentaa lyhennyksiä tai jättää lyhennyksen väliin verkko- tai mobiilipankissa.

– Tässä tapauksessa asiakkaan ei tarvitse edes olla erikseen yhteydessä pankkiin, Eloranta sanoo.

Isoja eroja eri maissa

Suomen hallitus ei ole ainakaan vielä säätänyt lakia lainojen lykkäyksistä, eikä siitä ole juuri edes keskusteltu julkisuudessa. Vain ulosotossa oleville on väläytelty lyhennysvapaita, ja hallitus on esittänyt sen sijaan korkokaton huomattavaa laskemista ja muita keinoja.

Asuntolaina tai vuokra on yleensä suomalaisten isoimpia kuukausieriä. Tiina Jutila / Yle

Kansainvälinen lainavertailusivusto Financer.com (siirryt toiseen palveluun) listasi vähän aikaa sitten, miten eri maissa lainanlyhennyksiin suhtaudutaan.

Joissakin maissa laki määrää lykkäyksestä, eli lainanottajalla on laillinen oikeus tilapäisesti keskeyttää lainanlyhennykset tai muuttaa maksusuunnitelmaa.

Tämän vertailun mukaan esimerkiksi Ruotsissa saa lainanlyhennyksille lain mukaan lykkäystä. Espanjassa ja Saksassa lykkäyksen saa lain mukaan kolmeksi kuukaudeksi. Yhdysvalloissa valtion takaamien asuntolainojen lyhennyksiin on vertailun mukaan tarjolla vuoden lykkäys.

Suomessa perustuu pankkien harkintaan

Suomessa pankit yleensä jo myöntävät vapaaehtoisesti lyhennysvapaita kuukausia.

Eivät kuitenkaan kaikille, selviää Ylen kyselystä. Pankit ovat myös kieltäytyneet osasta hakemuksia. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Esimerkiksi Nordeassa noin 95 prosenttia lyhennysvapaahakemuksista hyväksytään.

– Hylkäyksen syynä on usein jo käytössä olevat lyhennysvapaat tai lainan muut ominaisuudet, ja yksittäistapauksissa aikaisemmat maksuhäiriöt, Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Jani Eloranta sanoo.

Jos muilla pankeilla on suunnilleen sama hyväksymisprosentti, hylkäyksiä tulee useille tuhansille suomalaisille.

– Lyhennysvapaan myöntämiseen voivat vaikuttaa lainan vakuudet tai muut velanhoidon ongelmat, joilla ei ole yhteyttä koronavirukseen, OP:n Kaisu Christie kertoo.

Kaikki suomalaiset eivät ole saaneet asuntolainan lyhennysvapaata, vaikka olisivat näin toivoneet. Taustalla voi olla aiempia maksuvaikeuksia. Kimmo Hiltunen / Yle

Danske Bankista kerrotaan, että lisäjousto saattaa jopa syventää asiakkaan ahdinkoa, jos asiakas on ennestään jo tiukoilla. Toinen esille nouseva syy kieltäytyä lyhennysvapaasta voi liittyä lainan vakuuksiin.

– Myös näissä tilanteissa yleensä taustalla on ollut jo aiempia haasteita ja lisäksi vakuuden arvoon liittyy lisäongelmia ja riskiä. Näissä tilanteissa pitkittämällä laina-aikaa hankaloitetaan asiakkaan asemaa silloin, kun vakuuden realisointi voisi olla paras ratkaisu, Sari Hammar sanoo.

Kuukaudesta vuoteen

Suomalaisten hakemat lyhennysvapaat vaihtelevat pituuden mukaan. Osa suomalaisista hakee lyhennysvapaata vain muutamaksi kuukaudeksi, osa vuodeksi.

Aktiassa lyhennystä voidaan myöntää kerralla 1–12 kuukautta, viestintäjohtaja Lotta Borgström kertoo. Henkilöasiakkaiden lisäksi myös yritykset ovat hakeneet selvästi aiempaa enemmän lyhennysvapaita.

Lomautusjakso monilla on kolme kuukautta tai vähemmän. Tämä heijastuu myös asuntolainaan. Esimerkiksi Danske Bankissa yleisin lyhennysvapaajakso on ollut 3–6 kuukautta, koska koronan on uskottu olevan väliaikaista.

Säästöpankit ovat myöntäneet lyhennysvapaata yleensä ainakin puoli vuotta.

Asuntolainarästejä seurataan tarkasti

Pankit kertovat Ylen kyselyssä, että suomalaiset ovat yleensä tunnollisia asuntolainan maksajia. Vuosittain vain pieni osa ei pysty hoitamaan lainaansa.

OP:ssa on huomattu pieni nousu asuntolainojen rästeissä. Asiakkaita kehotetaan ottamaan yhteyttä ajoissa pankkiin, jos taloudellinen tilanne muuttuu ja lainasta on vaikea selviytyä.

– Pikavippi ei ole oikea tapa ratkaista asuntolainan lyhennyksen haasteita, OP:n Kaisu Christie sanoo.

Pankit seuraavat tarkkaan, miten lainojen maksu toteutuu. Aktian Lotta Borgström sanoo, että on selvää, että pitkittyessään koronakriisin taloudelliset vaikutukset yltävät myös kotitalouksiin.

Pankit tarjoavat lyhennysvapaata maksutta

Lyhennysvapaa voi olla maksullinen. Pankit ovat nyt korona-aikana kuitenkin lähes poikkeuksetta tarjonneet palvelua ilman erillistä maksua. Näihin kampanjoihin voi liittyä aikarajoitteita.

Esimerkiksi OP:ssa lyhennysvapaa maksaa yleensä 120 euroa, mutta nyt se on ollut ilmaista kuten muissakin pankeissa.

