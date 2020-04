Opiskelijoiden mielenterveys koetuksella — kavereita ei voi tavata ja bileetkin on pidettävä Habbo-hotellissa: "Piti olla parasta aikaa elämässä"

Paljon paineita, suuri työmäärä ja vähäinen vapaa-aika ovat monen opiskelijana arjessa läsnä päivittäin. Korona-aikana ne korostuvat entisestään.

— On paljon tilanteita, jotka voivat koetella mielenterveyttä. Kun opiskelu on etäopiskelua, siihen voi olla vaikea motivoida itseään ja työt alkavat kasaantua, kuvailee kauppatieteilijä ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Anna Hirsimäki Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistosta.

23. huhtikuuta vietetään valtakunnallisesti opiskelijoiden mielenterveyspäivää, johon opiskelijajärjestöt ovat kehitelleet erilaisia ohjelmanumeroita. Lappeenrannassa etäyhteyksien välityksellä tapahtuvassa ohjelmassa on ollut kaikkea pubivisasta metsäretkeen ja maalaukseen niin, että samalla on voitu keskustella mielenterveydestä.

Etäkampus ja yhteiset juttuhetket ovat tuoneet arkeen uusia puolia. Useammalle paikkakunnalle jakautunut yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat yllättäen löytäneet toisensa aiempaa paremmin.

— Huomaa, että yliopistossa Lappeenrannan ja Lahden sekä ammattikorkeakoulun väliset suhteet ovat lähentyneet, kun kaikki ovat yhtä kaukana omissa kodeissaan. On löytynyt ihan uusia tuttavuuksia, laskennallisen tekniikan opiskelija ja ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja Henna Pekkala kertoo.

Etäkampus toimii verkkoalustana, jossa voidaan keskustella ja lähettää livelähetyksiä.

— Kun on tehty kanava, niin opiskelijat löytävät kyllä tekemistä. Meillä ovat rehtoritkin olleet mukana päiväsimaa juomassa ja keskustelemassa. Tälle on ollut kysyntää ja siitä on tullut kiitosta, Anna Hirsimäki kuvailee.

Lappeenrannan yliopistolla on käynnissä virtuaalivappu. Varsinainen vappu taas on näillä näkymin siirretty syyskuulle. Silva Nieminen / Yle

Myös toisella puolella Suomea, Turun yliopiston ylioppilaskunnassa, on huomattu koronatilanteen aiheuttama huoli. Kun etäopetukseen on totuttu ja alkuvaikeuksista päästy, on alettu kiinnittää enemmän huomiota opiskelijoiden jaksamiseen.

— Olemme nyt miettineet, miten voisi lisätä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan kanssakäymistä. Nyt opiskelija katsoo koneella ja opetushenkilökunta opettaa toisella puolella. On aika iso asia, että on myös henkilökohtainen suhde opetushenkilökuntaan, sanoo Turun yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola.

Opiskelujen yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi Turun yliopiston ylioppilaskunta on kehitellyt monenlaisia etäyhteisöllisyyden muotoja. Torstaisin voi bilettää virtuaalisesti Habbo Hotelissa ja vappuakin vietetään viikon kuluttua etänä. Tiedossa on muun muassa livelähetystä vappuboolin valmistuksesta ja lippukulkueesta.

— Isolla osalla opiskelijoista on oma sosiaalinen piiri, jonka ympärillä arkea voi pyörittää, mutta on myös paljon heitä, jotka kokevat olevansa tällä hetkellä hyvinkin yksin ja jumissa. Heille tällaisista on apua, Ritola sanoo.

Opiskelijat ovat järjestäneet bileitä esimerkiksi Habbo Hotellissa. Sulake

Nuorelle yhdessäolo on vanhaa merkityksellisempää

Mielenterveyspäivän taustalla on opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä Nyyti ry. Päivällä on vuosittain vaihtuva teema, joka on tänä vuonna ystävyys.

Monelle opiskelijalle ystävät ovat tärkeä osa opintoja ja sosiaalisten kontaktien puute voi vaikeuttaa opinnoissa jaksamista ja osalla johtaa jopa mielenterveysongelmiin.

YTHS:n korkeakouluopiskelijoiden tuoreimman terveystutkimuksen (2016) mukaan joka kolmas opiskelija kokee runsasta stressiä ja psyykkistä kuormittuneisuutta.

— On varmaan aika realistinen arvio, että poikkeusolojen mukanaan tuoma lisästressi ja kuormitus lisäävät mielenterveysoirehtivien opiskelijoiden määrää, kun selviämme näistä kriisiajoista. Osalla poikkeusolojen pulmat ja ongelmat pidentyvät ja näkyvät myöhemmin ehkä myös mielenterveyspalveluiden tarpeena, arvioi toiminnanjohtaja Minna Savolainen Nyyti ry:stä.

Poikkeusolot kuormittavat muutenkin, mutta nuorille vertaissuhteet ovat vielä vanhempia ikäluokkia tärkeämpiä. Siksi esimerkiksi opiskelijabileiden peruuntuminen voi ottaa koville. Arkistokuva. Laura Railamaa / Yle

Stressiä ja kuormitusta aiheuttavat huoli opintojen edistämisestä, opiskelumotivaation ylläpito ja myös taloudellinen pärjääminen. Myös opiskeluihin kiinteästi liitetyn yhteisöllisyyden väheneminen voi heikentää tilannetta, nuorilla vielä aikuisia herkemmin.

— Opiskeluelämän piti olla parasta aikaa elämässä, mukavaa yhdessäoloa ja hauskanpitoa, niin nyt sen puuttuminen huolestuttaa. Sosiaalinen tuki on äärimmäisen tärkeää mielenterveydelle, Savolainen sanoo.

Nyytin kautta tehtävässä työssä on jo havaittu, että yksinäisyyden kokemukset ovat opiskelijoiden joukossa nyt korona-aikana kasvaneet.

Poikkeusaika voi näkyä viiveellä

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS:ssä poikkeusaika ei ole vielä näkynyt mielenterveyspalveluiden lisääntyneenä kysyntänä. YTHS:n mielenterveystyön johtava ylilääkäri Tommi Väyrynen kertoo, että hoitoonpääsy on tällä hetkellä jopa hieman nopeampaa kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toisaalta muutos mielenterveyspalveluiden kysynnässä tapahtuu todennäköisesti viiveellä.

— Koronasta aiheutuva sosiaalinen eristäytyminen ja itsenäiseen opiskeluun siirtyminen voi osalle opiskelijoista aiheuttaa ongelmia mielenterveydessä. Mitä kauemmin koronatilanne jatkuu, sitä suuremmaksi opiskelijoidenkin kokema stressi käy, Väyrynen arvioi.

Yhteisöllisyyttä on pidetty yllä erilaisilla somehaastella, etäkahveilla ja -opiskeluhetkillä. Lappeenrannan korkeakoulujen yhteisellä etäkampuksella jutellaan myös paljon muusta kuin opiskelusta. Kalle Purhonen / Yle

Nyyti ry kampanjoi tällä viikolla keksimään erilaisia keinoja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen. Toiminnanjohtaja Minna Savolainen muistuttaa, että vain mielikuvitus on rajana.

— Voi pitää etälounaita tai etäkahvihetkiä, tai järjestää opiskelutuokion, jossa opiskellaan etäyhteyden välityksellä. Jokainen voi tehdä omaa tehtäväänsä, mutta syntyy kokemus, että ollaan samassa tilassa. Tai vaikka pitää yhdessä etäliikuntahetken.

Muuten on tärkeää pitää kiinni arjen rutiineista ja muistaa huolehtia itsestään. Savolainen kehottaa pitämään kiinni vuorokausirytmistä, syömään hyvin ja liikkumaan sopivasti. Lisäksi on syytä tehdä myös asioita, jotka tuovat itselle hyvän mielen.

— Ja puhua. Jokaista asia askarruttaa, mutta jaetaan yhteinen hämmennys ja yritetään löytää parhaita tapoja elää arkea. Todella iso merkitys voi olla ihan sillä “mitä sinulle kuuluu?” -kysymyksellä. Tutulle tai jopa vieraalle.

Lappeenrannassa opiskelijajärjestöt kokevat mielenterveyspäivän viettämisen tärkeänä.

— Mielenterveysongelmista voi ja kannattaa puhua. Samalla voi saada vertaistukea, kun huomaa, että muillakin on samankaltaisia ongelmia, sanoo LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOEn varapuheenjohtaja, ja sairaanhoitajaopiskelija Ninni Kuparinen.