Ryhmä tutkijoita suosittaa Intialle koronakaranteenin purkua ja vain yli 60-vuotiaiden erityissuojelua

Tärkeintä on estää vakavat tautitapaukset ja kuolemat. Riittävä joukkoimmuniteetti saavutettaisiin loppuvuoteen mennessä, väittävät tutkijat.

Princetonin yliopistossa Yhdysvalloissa työskentelevä amerikkalais-intialainen tutkijajoukko on vakuuttunut, että Intian nuori väestö on maan vahvin ase koronavirusta vastaan.

Intiassa on 1,3 miljardia asukasta. (siirryt toiseen palveluun) Heistä 94 prosenttia on alle 65-vuotiaita ja lähes puolet alle 25-vuotiaita.

Koronavirus on vaarallisin vanhuksille, joten torjunta- ja hoitotoimet olisi matalan tulotason Intiassa keskitettävä heihin, päätellään tutkimuksessa.

Iäkäs nainen jonottaa pankkiin Kalkutassa. Karenteenin aikana ulos voi lähteä hoitamaan vain välttämättömiä asioita. Piyal Adhikary / EPA

– Millään valtiolla ei ole varaa pysyä suljettuna loputtomia aikoja eikä varsinkaan Intian kaltaisella maalla, sanoo Intian tunnetuimpiin kuuluva epidemiologi Jaya Prakash Muliyil, uutistoimisto Bloombergin (siirryt toiseen palveluun)haastattelussa.

Samassa artikkelissa Princetonin tutkija sekä Yhdysvalloissa ja Intiassa toimivan CDDEP-tutkimuslaitoksen johtaja Ramanan Laxminarayan sanoo, että Intian oloissa käydään virustorjunnassa vaihtokauppaa nälänhätää ja kurjuutta vastaan.

Yle tavoitti tutkija Laxminarayanin Delhistä sähköpostitse. Hän korostaa, että tärkein ajatus on suojata iäkkäitä, mutta heidätkin olisi päästettävä irti karanteenista.

– Iäkkäille on taattava mahdollisuus varhaisiin virustesteihin ja hoitoihin, jotta vakavat sairastumiset ja kuolemantapaukset saadaan estetyiksi.

Laxminarayan muistuttaa, että ihmisten välinen fyysinen etäisyys on Intiassa luksusta, joka ei onnistu edes karanteenioloissa.

– Laajat eristäytymiset, ulkonaliikkumiskiellot ja suojamaskien käyttö hidastavat ja laskevat tartuntoja, mutta kun rajoitukset puretaan, on selvää, että virus jatkaa leviämistään, arvioi tutkija Laxminarayan.

Lapset jonottavat ruokaa Kalkutassa. Katuun on merkattu suojavälit koronaviruksen takia. Dibyangshu Sarkar / AFP

Hänen mukaansa minkään ikäryhmän ei kuitenkaan pidä luopua varotoimista, vaikka maanlaajuinen liikkumiskielto purettaisiinkin.

Intiassa on rekisteröity runsaat 22 000 tartuntaa ja kuolemantapauksia vain hieman yli 700. Intia on testannut 525 000 ihmistä. Heistä virus on löydetty neljällä prosentilla.

Pääministeri Nadenra Modin mielestä alhaiset luvut todistavat, että maanlaajuinen liikkumiskielto on tehokas keino estää viruksen leviäminen.

Kuolemilta ei voi välttyä

Princetonin tutkijat eivät arvioineet, kuinka paljon intialaisia menehtyisi, jos maan kattava täydellinen karanteeni loppuisi.

Mallinnuksissaan he kuitenkin laskevat, (siirryt toiseen palveluun) että jos miljardikansa saa alkaa liikkua kontrolloidusti, niin loppuvuoteen mennessä 60 prosenttia väestöstä on saanut immuniteetin. Tämän voimalla koronavirus pysähtyisi.

Walk-in koronaviruksen testausasema Intian Keralassa. Arun Chandrabose / AFP

Suurin haaste onkin pystyä tarvittaessa määräämään paikallisia kokoontumis- ja liikkumiskieltoja, toteaa tutkija Ramanan Laxminarayan Ylelle Delhistä.

Intia julisti koko maan kattavan ulkonaliikkumiskiellon maaliskuun lopussa. Sen piti loppua jo huhtikuun puolivälissä, mutta hallitus jatkoi määräystä toukokuun 3:een päivään saakka.

Ainakin koronakaranteenin alussa määräys sai epätietoiset ihmiset vaeltamaan kaupungeista kotikyliinsä.

Princetonin yliopiston tutkimuksen mukaan ratkaisevaa olisi myös havaita, että koronaviruksen leviäminen olisi hallittavissa ilman rokotetta.

Intialla on omanlaisensa riskit

Princetonin yliopiston tutkijaryhmän suositus on jo kirvoittanut ristiriitaisia arvioita.

Uutistoimisto Bloombergin artikkelissa todetaan, että vaikka nuori väestö näyttää kestävänkin virusta vanhuksia paremmin, niin Intiassa nuortenkin perusterveyttä rasittavat useat tekijät.

Nainen kävelee desinfointiainetta suihkuttavan portin läpi Tiruppurissa, Tamil Nadun osavaltiossa. AFP

Ilmansaasteiden aiheuttamat sairaudet, korkea verenpaine ja diabetes ovat yleisiä jo nuorillakin. Nämä kaikki ovat riskitekijöitä.

Osa tutkijoista sanoo, että nuorten ja alle 60-vuotiaiden päästäminen pois karanteenista voi luoda heille virheellisen mielikuvan siitä, että virusta ei tarvitsisi enää vältellä.

Lisäksi koronakaranteenin purku nostaisi jaksoittain vakavien tautitapausten määriä – myös tähän olisi kyettävä varautumaan ajoissa.

