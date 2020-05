Kun korona pakotti pysähtymään – Motoristin maailmanympärysmatka tyssähti Turkkiin

Norman Yellen moottoripyörä on seissyt lukittuna istanbulilaisella kadulla yli kuukauden.

ISTANBUL Moni puhuu koronapandemian "pysähdyttävästä" vaikutuksesta, mutta harva on kokenut sitä yhtä konkreettisesti kuin Norman Yelle.

Kanadalaismotoristi oli keskellä kunniahimoista maailmanympärysmatkaa moottoripyörällä, kun hän jämähti hostelliin Istanbulin keskustassa.

Nyt Yelle, 54, viettää päiviään Turkissa ummikkona, tietämättä koska pääsee maasta pois.

Turkissa tartuntaluvut nousevat nopeasti ja lääkärit odottavat epidemiahuippua toukokuun alkuun. Suljettuja eivät ole vain maan ulkorajat: Turkissa myös kaupunkien välinen matkustaminen on rajoitettu.

Moottoripyörä on nyt odottanut lukittuna hostellin edustalla jo neljä viikkoa.

Maailmanympärimatkaajan moottoripyörää koristavat käydyistä maista kerätyt tarrat. Kemal Aslan

Pohjois-Euroopassa matkustellut Yelle oli palannut syksyllä Puolaan, jatkanut sieltä Romaniaan ja Bulgariaan ja talvella Kreikasta Turkkiin.

– Olin kuullut viruksesta jo viikkoja sitten, mutta en ajatellut, että se vaikuttaisi matkaani, Yelle kertoo istanbulilaisen hostellin edustalla.

Hän oli ajanut Keski-Turkin Kappadokiaan ihastelemaan kuuluisia luolakirkkoja, kun hän huomasi perillä, että yöpymispaikat olivatkin kiinni.

Sitten tuli tieto, että maan rajat oli suljettu koronan vuoksi.

– Olin ällistynyt. Minusta poliitikot todella ylireagoivat, Yelle sanoo.

Matkailijoita yhä jumissa maailmalla

Kanadalainen Yelle on vain yksi lukemattomista, koronarajoitteiden vuoksi maailmalle jumiin jääneistä matkailijoista.

Tarkkoja lukumääriä ei tiedetä, mutta esimerkiksi Britannia arvioi lomamatkoille jämähtäneiden kansalaisiaan olevan mitä tahansa 300 000:n ja jopa miljoonan välillä (siirryt toiseen palveluun). Saksassa maailmalle jääneiden saksalaisturistien lukumääräksi on arvioitu kymmeniä tuhansia, Der Spiegel -lehti kirjoitti kuun alussa (siirryt toiseen palveluun).

Istanbulissa desinfioidaan moskeijoita ja muita julkisia tiloja koronatartuntojen vähentämiseksi. Arkistokuva. Kemal Aslan

Maailmalta Suomeen pyrkiviä suomalaisiakin on yhä vajaa 1 500, ulkoministeriö sanoi keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun). Vaikka kotiutuslentoja tehdään yhä, osa joutuu odottamaan matkakohteessa kaupallisten lentojen alkamista.

Koska halukkaita kerääntyi Turkissa tarpeeksi monta, Turkista järjestettiin Suomeen vielä yksi kotiutuslento Antalyasta keskiviikkona.

"Grandioso suunnitelma" jäi kesken

Kanadalaiselle motoristille paluu kotiutuslennoilla ei ole onnistunut, koska moottoripyörän järjestäminen mukaan viime hetkellä ilmoitetuille lennoille oli vaikeaa.

Viisumi on umpeutumassa, mutta Turkkiin jämähtäneitä ulkomaalaisia ei tämänhetkisen tiedon mukaan tulla sakottamaan.

Ontariossa Yelle on kuorma-automekaanikko – työtäänkin hänelle on tullut ikävä. Lomillaan Yelle on reissannut moottoripyörällään kierrellen vuosia sitten myös Pohjoismaissa ja Suomessa.

Tällä reissulla tarkoitus oli ollut matkustaa Turkista Georgiaan ja Azerbaidjaniin, jatkaa Kazakhstaniin lautalla – ja sieltä vielä Intiaan, Thaimaahan ja Australiaan.

– Tämä oli se "grandioso suunnitelma", jos kaikki olisi mennyt nappiin. Jonain päivänä vielä teen sen, Yelle sanoo.

Nyt hän odottaa rajojen aukeamista suunnatakseen kotiin.

Norman Yellen moottoripyörä saa kerran viikossa päälleen desinfiointiainetta, kun Istanbulin katuja puhdistetaan koronaviruksen varalta. Kemal Aslan

Maailmalle jääneillä on edessä sopeutuminen koronan tuomiin muutoksiin kotona, sitten kun pääsee takaisin. Niin myös Yellellä. Koronapandemian aikana Kanadassa melkein miljoona ihmistä on jäänyt työttömäksi.

Hän on myös huolestunut syöpää sairastavasta äidistään. Riskiryhmään kuuluvan äidin täytyy käydä tiuhaan hoidoissa sairaalassa.

– En itse pelkää sairastuvani täällä, mutta perhettäni täällä oloni huolestuttaa, hän sanoo.

Hostellin työntekijät ja hänen kohtaamansa muut istanbulilaiset ovat olleet ystävällisiä ja avuliaita, Yelle kertoo.

Istanbul vetäytyi kuoreensa

Tavallisesti jännittävässä Istanbulissa on korona-aikana varsin yksitoikkoista ja hiljaista.

Välillä Turkissa määrätään täysi ulkonaliikkumiskielto. Tällä viikolla sisällä pitää pysytellä neljä päivää peräkkäin.

Joskus ohikulkijat tutkiskelevat pyörää ja eri maista kerättyjä muistotarroja, toisinaan joku poikkeaa kyselemään pyörästä ja sen omistajasta.

Noin kerran viikossa pyörä saa suihkun, kun kaupungin huppuasuiset huoltoajomiehet ajavat desinfioimassa katuja.

– Olin yksinasuja ja matkustellut paljon yksin, joten yksinäisyys ei ole niin vaikeaa. Soittelemme paljon veljeni kanssa. Puhuminen helpottaa aina. Vaikeinta on epätietoisuus. Koska pääsen pois? Yelle miettii.

Paljon reissanneelle motoristille pysähtyminen on ollut myös positiivista. Tavallaan.

Se on opettanut kärsivällisyyttä ja aloillaan olemista, hän sanoo.

– Täytyy elää päivä kerrallaan ja ottaa rauhallisesti. Muutaman vuoden päästä tämäkin on enää vain muisto ja tarina kerrottavaksi, Yelle sanoo.

