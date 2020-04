Festivaalikesän peruuntumisesta miljoonatappiot – "katastrofi", "konkursseja", "tukea on tultava"

– Onhan tämä ihan katastrofi, toteaa Flow-festivaalintaiteellinen johtaja Tuomas Kallio.

Tuleva kesä on koronaepidemian takia yleisötapahtumien järjestäjille täysin poikkeuksellinen ja iso takaisku kulttuuritapahtumille.

– Korona yllätti. Hyvin harva on osannut tällaiseen varautua. Varmasti tullaan näkemään myös konkursseja.

– On paljon ihmisiä, joilta työt ovat loppuneet kokonaan. Tämä on monelle todella vaikea paikka, Kallio jatkaa.

Hallitus linjasi keskiviikkona, että yli 500 ihmisen yleisötapahtumat kielletään kesä- ja heinäkuulta. Sen on määrä päättää loppukesän yleisötapahtumien kohtalosta kesäkuun alussa.

Lisäksi vapun jälkeen kuullaan, jatkaako hallitus myös yli 10 hengen tilaisuuksien rajoittamista. Esimerkiksi pienet kesäteatterit saavat siis vielä odottaa päätöstä, voidaanko esityksiä kesällä pitää.

Tällä hetkellä on vielä auki, perutaanko myös elokuun isot konsertit ja festivaalit. Kolmipäiväinen Flow elokuun puolivälissä Helsingissä on yksi niistä.

– Tilanne on hankala. Meillä on vain yksi tapahtuma vuodessa. Jos Flow'ta ei ole, liikevaihtoakaan ei ole, festivaalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio sanoo.

Flow-Festivaalin järjestäjät vielä odottavat, minkä linjauksen hallitus tekee loppukesän tapahtumin osalta. Matti Myller / Yle

Toistaiseksi Flow'n järjestäjät jäävät odottamaan hallituksen linjausta heinäkuun jälkeen järjestettävista tapahtumista. Tämänvuotisesta Flow'sta ei ole vielä päätetty.

– Elokuun tapahtumia ei ole kielletty, joten olemme puoliodottavassa tilanteessa.

Teatterikesä ei uskalla odottaa hallituksen päätöstä

Heti elokuun alussa, 3.8. alkavalle Tampereen Teatterikesälle hallituksen kesäkuussa lupaama päätös loppukesän tapahtumista on liian myöhään. Kustannukset juoksevat koko ajan.

– Löysässä hirressä roikkuminen jatkuu meidän osaltamme, huokaa toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl.

Festivaalin hallitus kokoontuu alkuviikosta päättämään, perutaanko tapahtuma tältä kesältä. Siirtäminen on mahdotonta, koska teattereiden esityskaudet pyörähtävät käyntiin syksyllä.

Noble Savage nähtiin Tampereen Teatterikesässä vuonna 2017. Sanna Käsmä

Jo kuukausi sitten Teatterikesä päätti luopua kansainvälisestä ohjelmistosta kokonaan. Ulkomaiset vierailut on saatu siirrettyä kesälle 2021, kertoo Rosendahl.

– Festivaalia on rakennettu nyt kotimaisen pääohjelmiston varaan. Ulkomaiset vieraat olisivat olleet liian suuri riski, kun ei tiedetä lähtömaiden koronatilannetta, eikä lentojen kohtaloa.

Teatterikesän yksittäiset tilaisuudet ovat pääsääntöisesti alle viidensadan ihmisen yleisölle suunnattuja. Rosendahl arvelee, että riskit voivat olla silti liian suuria, sillä katsomoissa istutaan vieri vieressä ja suuri osa yleisöstä on varttunutta.

Peruutuksista miljoonien eurojen tappiot

Tulevan turvaamiseksi ja työpaikkojen pelastamiseksi tapahtumajärjestäjät toivovat valtiolta pikaisesti kahta asiaa: suoraa taloudellista tukea ja päätöstä elokuun festivaalien kohtalosta, summaa Suomen musiikkitapahtumien verkosto LiveFinin puheenjohtaja Samppa Rinne.

– Suoraa tukea on tultava, koska muuten ala kokee hirveän iskun. Miten muuten tästä päästään jaloilleen, hän kysyy.

Kuubalais-yhdysvaltalainen sopraano Lisette Oropesa esiintyi Savonlinna oopperajuhlilla viime kesänä. Soila Puurtinen

Myös Samppa Rinne toivoo, että hallitus päättäisi loppukesän tapahtumista mahdollisimman pikaisesti.

– Elokuu on liian iso kysymysmerkki kaikille toimijoille. Jotta päätöksiä peruuttamisesta voidaan tehdä, tarvitaan viranomaispäätöksestä johtuva force majeure -tilanne. Silloin sopimukset raukeavat ja osapuolet kärsivät omat tappionsa.

Kokoontumisrajoitusten aiheuttamat nettotappiot livetapahtumille ovat Rinteen mukaan jo maalis-toukokuussa 33 miljoonaa euroa.

Kesän päättyessä alan liikevaihtoon on syntynyt järjestön laskujen mukaan jo 220 miljoonan euron lovi.

Tuesta on jo neuvoteltu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Konkretiaa kaivataan mahdollisimman pian, Live Finin puheenjohtaja Samppa Rinne painottaa.

Pori Jazz on järjestetty joka vuosi vuodesta 1966 lähtien. Tuleva kesä on poikkeus. Jari Pelkonen / Yle

Festivaalipaikkakunnat vaikeuksissa

Peruutusten aiheuttamista taloudellisista menetyksistä ovat jo kertoneet Savonlinnan oopperajuhlat ja Pori Jazz.

Myös tapahtumapaikkakuntien talouteen ne tekevät ison loven.

Helsinki laski tiistaina tiedotustilaisuudessaan, että kaupungissa järjetettävien, suurimpien 30–40 tapahtuman liikevaihto on noin sata miljoonaa euroa.

Seinäjoen kaupungin tapahtumakoordinaattori Kirsi Kivisaari arvioi, että tapahtuminen aluetaloudellinen vaikutus olisi noussut tänä kesänä 30 miljoonaan euroon.

Seinäjoen tapahtumista Tangomarkkinat on kertonut siirtävänsä tapahtumansa sellaisenaan ensi vuoteen ja myös Kauhajoen Nummijärvellä juhannuksena järjestettävä metallimusiikin Nummirock on peruttu.

Lista perutuista tapahtumista pitkä

Moni tapahtuma oli päättänyt jo ennen hallituksen linjausta jättää ensi kesän festivaalit järjestämättä. Koronaepidemian takia näin tekivät muun muassa Järvenpään Puistoblues, Ruisrock ja Naantalin musiikkijuhlat.

Peruuntuneiden listaan tulee uusia nimiä jatkuvasti.

Yksi uusista on suosittuna yleisötapahtumana tunnettu, kolmipäiväinen Kotkan Meripäivät.

– Meillä ei ole tällä hetkellä siirtosuunnitelmia, koska tilanne on epävarma myös loppukesän suhteen. Tällä hetkellä näkisin kyllä, että Meripäiviä ei tulla tänä vuonna Kotkassa näkemään, Kotkan tapahtumapäällikkö Tiina Salonen sanoo.

Flamencotanssija Bettina Castaño esiintyi Kuhmossa vuonna 2014. Stefan Bremer / Kuhmon Kamarimusiikki

Myös Kuhmon Kamarimusiikki ja Kajaanin Runoviikko on tältä kesältä peruttu.

Vaikka yksittäisissä esityksissä ei tulisi olemaan yli 500 ihmistä, järjestäjät haluavat pelata varman päälle.

– Tämä on päivänselvä asia. Emme halua vaarantaa yleisön emmekä taiteilijoiden terveyttä. Surullista, mutta pakollista, Kajaanin Runoviikon tapahtumapäällikkö Tuula Tikkanen sanoo.

Sodankylän elokuvajuhlat aiotaan järjestää poikkeuksellisesti virtuaalisesti.

Artisteista Lauri Tähkä kertoi keskiviikkona, että Toreilta Töölöön -keikat järjestetään vasta vuonna 2021. Aiemmin Samu Haber ja Sunrise Avenue ilmoitti, että yhtyeen uran päättävä Thank You For Everything -kiertuesiirtyy ensi vuodelle.

Sunrise Avenuen stadionkonsertit siirtyvät vuodella eteenpäin. AOP

Sen sijaan Rovaniemellä elokuun puolivälissä järjestettävän Simerockin järjestelyt etenevät normaalisti ja järjestäjien oletus on, että festivaali toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

Viime vuodet ovat olleet livemusiikkibisnekselle erinomaisia, mikä on näkynyt myös kesän festivaaleilla. Tapahtumat ovat rikkoneet yleisöennätyksiään vuosi toisensa jälkeen.

Esimerkiksi Joensuun Ilosaarirock ja Oulun Qstock vakuuttavat taloutensa olevan sen verran vakaalla pohjalla, ettei festivaalien tulevaisuus ole uhattuna, vaikka festivaaleja ei tänä kesänä järjestetäkään.

Lipun ostaneille rahat takaisin

Jos olet jo ehtinyt hankkia lipun tapahtumaan, joka nyt perutaan, tilanne ei ole toivoton.

Johtava asintuntija Raija Marttala Kilpailu- ja kuluttajavirastosta muistuttaa, että lipun ostajalla on oikeus saada rahat takaisin, jos tapahtuma perutaan. Mikäli tilalle järjestetään korvaava konsertti, kannattaa hyväksyä se, jos suinkin mahdollista.

Esimerkiksi Pori Jazz tiedottaa, että se tarjoaa lipun ostaneille mahdollisuuden käyttää ostetut liput vuonna 2021.

Saman on ilmoittanut moni festivaali: tälle kesälle hankittu lippu käy ensi kesälle siirtyvään tapahtumaan.

Jos yleisötapahtuma perutaan, on asiakkaalla mahdollisuus saada lippurahat takaisin. Jami Ivanoff / AOP

Suuret lippumyymälät lähettävät asiakkailleen lippujen palautusohjeet pääsääntöisesti sähköpostilla, jos osoite on annettu lipunoston yhteydessä.

Tietoja siitä, peruuntuuko vai siirtyykö tapahtuma, ja miten lippujen kanssa toimitaan, päivitetään koko ajan lippumyymälöiden tapahtumasivuille.

Vaikka asiakas saa koronan peruuttamista tapahtumista lippurahansa halutessaan takaisin, joutuu niitä ennennäkemättömän ruuhkan takia odottamaan pitkään.

Osa lippukaupoista arvelee suman purkamiseen menevän jopa kolme kuukautta, joten asiakkailta toivotaan kärsivällisyyttä.

Käsittely- ja toimituskuluja ei palauteta.