Korona vei Thaimaasta matkailijat, Jupe Savolaisen oli pakko sulkea ravintolansa Krabilla: "On elettävä todella pienellä säästöliekillä"

Jyväskyläläinen Jupe Savolainen on elänyt viisi ja puoli vuotta unelmaansa ja pyörittänyt Krabilla ravintolaa yhdessä avovaimonsa Petra Laakkosen kanssa. Jose Guesthousen yläkerrassa pidetään myös kolmea majoitushuonetta.

Nyt Ao Nangin keskuksen kadut huokuvat tyhjyyttä, ja Jose Guesthouse on ollut suljettuna lähes kuukauden.

– Maaliskuun puolen välin jälkeen ei ole tullut enää uusia lentoja, ja viimeisellä viikolla lähtivät viimeiset matkailijat. Sen jälkeen on ollut todella, siis todella hiljaista, kertoo Savolainen puhelimitse.

Ao Nang -lomakeskuksen rannat ovat tyhjentyneet turisteista eteläisessä Thaimaassa. Laakkosen kotialbumi.

Savolainen ja Laakkonen yrittivät pitää ravintolaa auki turistien kaikottuakin, mutta jo viikon jälkeen he päättivät laittaa lapun luukulle. Ravintolan asiakaskunnasta 95 prosenttia on matkailijoita, nyt siellä ei käynyt ketään.

– Meillä on ollut ravintola kaikkina näinä vuosina aina auki. Ovet ovat olleet suljettuna vain henkilökunnan virkistyspäivinä, sanoo Laakkonen.

Ravintolalla on 13 työntekijää, 12 paikallista ja yksi suomalainen. He ovat olleet lomautettuina ovien sulkemisesta saakka.

Valtiolta 150 euroa vähävaraisille

Thaimaassa on Suomen Bangkokin-suurlähetystön mukaan kymmeniä suomalaisia matkailuyrittäjiä.

Maassa arvellaan turistikatkoksen kestävän useita kuukausia ellei jopa vielä puoli vuotta. Viime vuonna maassa kävi yli 39 miljoonaa matkailijaa, joista neljännes kiinalaisia.

Tänä vuonna maahan ennustetaan tulevan 16 miljoonaa turistia, mutta poikkeustilan venyessä siihenkään ei ehkä päästä.

Matkailusektorilla on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden kassavirta on tyrehtynyt täysin.

Pienet ja keskisuuret yritykset voivat hakea valtion tukemaa matalakorkoista lainaa pankeista. Vähävaraisille valtio on luvannut maksaa 5000 bahtia eli noin 150 euroa avustusta kolmen kuukauden ajan.

8000 asukkaan Ao Nang on suomalaistenkin suosima lomakohde. Normaalisti kadut vilisevät ihmisiä ja liikennettä. Laakkosen kotialbumi.

Savolaisen ja Laakkosen kaikki työntekijät ovat hakeneet avustusta.

– Tilanne on hyvin sekava. Ensin avustusta luvattiin ja sitten sanottiin, ettei sitä tule. Nyt taas sanottiin, että tuleekin, mutta rahoja ei ole näkynyt, sanoo Savolainen.

Ulkomaalaiset yrittäjät ovat hankalassa asemassa.

Maan lakien mukaan ulkomaalaiset voivat olla yritystoiminnassa mukana ainoastaan vähemmistöomistajina. Heillä on oltava paikallisia liikekumppaneita pääomistajina.

– Ei meille mitään avustuksia tipu. Me olemme täällä niitä, jotka maksavat ja tarjoavat paikallisille työpaikkoja, sanoo Savolainen.

Paras sesonki pelastaa

Noin 70 miljoonan asukkaan Thaimaassa on raportoitu koronakuolemia tähän mennessä 49.

Suurlähetystöstä kerrotaan, että todennettuja tartuntoja on ollut väkilukuun nähden melko vähän, ja tartuntojen määrän kasvu on selvästi hidastunut viime viikkoina.

Maan rajat ovat kuitenkin kiinni ja kaikki lennot on peruttu koko huhtikuun ajalta. Mikään julkinen liikenne ei liiku.

Suomalainen yrittäjäpariskunta odottaa kuumeisesti tietoa Krabin lentokentän avaamisesta.

– Onneksi koronaisku tuli vasta kiireisimmän sesongin loppupuolella. Menetimme vain viikon parhaasta lomakaudesta, sanoo Savolainen.

Jose Guesthouse täyttyy tavallisesti ulkomaalaisista turisteista. Laakkosen kotialbumi.

Savolaisen mukaan vuoden tili tehdään aina kovimman lomasesongin aikana eli marraskuun alusta maaliskuun loppuun.

– Meillä on nyt vuodeksi eteenpäin vuokrat maksettuna. Onneksi oli ihan hyvä lomasesonki, ei meillä vielä ainakaan suurempaa hätää ole. Nyt voi keskittyä läheisiin, sanoo Savolainen.

Hän luottaa, että poikkeusaika päättyy ennen ensi syksyn parhaan sesongin alkua, ja että ihmisillä on silloin rahaa ja halua matkustaa.

Hengityssuojapakko sakon ja vankeuden uhalla

Thaimaan ravintolat saivat kuukausi sitten ohjeen myydä ruokaa vain mukaan.

Maassa on voimassa öinen ulkonaliikkumiskielto, ja yli viiden hengen kokoontumiset on kielletty.

Hengityssuojaimet ovat vankeusrangaistuksen ja 20–40 000 bathin eli 600–1200 euron sakon uhalla pakollisia kaikille.

– On todella haasteellista pitää koko ajan maskia, kun on niin kuuma, melkein 40 astetta lämmintä. Kauppaan ei pääse sisälle ellei ole maskia, kertoo Laakkonen.

Kaikki käyttävät hengityssuojainta Thaimaassa. Rangaistukset käyttämättömyydesta ovat kovat. Laakkosen kotialbumi.

Kauppaan mentäessä kaikilta mitataan lämpö. Kaupassa otetaan myös aina käsidesiä ja pidetään turvaväliä.

Kaikkea valvotaan.

– Silmiä on kaikkialla, joten määräyksiä noudatetaan todella tarkasti. Rangaistukset ovat kaikessa myös niin kovia, sanoo Savolainen.

Säästöliekillä päivä kerrallaan

Savolainen ja Laakkonen omistavat paritalon puolikkaan muutaman kilometrin päässä ravintolasta. Thaimaassa eläminen on edullista.

Elinkustannukset ovat pariskunnan mukaan yli puolet pienemmät kuin Suomessa.

– Normaalistikin eletään täällä matalan sesongin aikana aina säästöliekillä. Nyt pitää olla entistä tarkempi ja elää todella pienellä säästöliekillä. Kaikki matkat ja muu ylimääräinen on jätettävä pois, sanoo Savolainen.

Yrittäjäpariskunnan mukaan tunnelma maassa on toistaiseksi rauhallinen. Kaikki auttavat kaikkia ja toisista pidetään huolta.

– Pahinta on epätietoisuus. Kun ei tiedä tulevasta, että kuinka pitkään tämä tilanne kestää. Koko ajan on huoli omasta henkilökunnasta, se on perheemme täällä, sanoo Laakkonen.

Korona on rajoittamassa myös Savolaisen ja Laakkosen kesäsuunnitelmia, heillä kun on ollut tapana lentää kesäisin kuukaudeksi Suomeen. Nyt he eivät tiedä, pääsevätkö he lähtemään.