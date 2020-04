Lastenlääkärit suosittelevat opetusministeriölle koulujen avaamista pian: "Sekä lasten että opettajien on turvallista mennä kouluun"

Yliopistosairaaloiden lastenlääkärit suosittelevat opetusministeriölle, että koulut avataan mahdollisimman pian. Suositus on vastaus ministeriön pyytämään selvitykseen.

Lasten infektiolääkäri Harri Saxén Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS) on yksi selvitykseen osallistuneista. Hänen mukaansa selvitys ei ole vielä julkinen. Lääkäreiden kanta kuitenkin on, että kouluun palaaminen on turvallista sekä lapsille että opettajille.

Saxénin mukaan koulut tulisi avata mahdollisimman pian ja asteittain, esimerkiksi nuorimmista ikäluokista aloittaen.

Saxén perustelee lastenlääkärien kantaa taudin leviämisestä saaduilla tiedoilla. Hänen tiedossaan ei ole esimerkiksi päiväkodeista tai sairaaloista tapauksia, joissa lapset olisivat levittäneet koronavirusta.

– On totta, että systemaattista dataa lasten roolista koronaviruksen leviämisessä on hyvin vähän. Toisaalta meillä ei myöskään ole tiedossa tapauksia, joissa lapset olisivat aiheuttaneet tartuntaketjuja.

Koronaviruksen vuoksi suurin osa koululaista on opiskellut viime viikkoina etänä. Tiina Jutila / Yle

Ministeriö: Odotamme ensin tuoreimman tautiennusteen

Opetusministeriö on kertonut päättävänsä koulujen ja päiväkotien avaamisesta ennen toukokuun alkua. Kansliapäällikkö Anita Lehikoisen mukaan ministeriö haluaa nähdä vielä uusimman mallinnuksen koronaviruksen leviämisestä ennen päätöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mallinnustyöryhmään kuuluva professori Kari Auranen kertoo Ylelle, että kontaktien lisääminen lisää aina myös tartuntoja. Koulujen avaamisen ei kuitenkaan ennakoida nostavan tartuttavuutta oleellisesti.

– Nykyisessä tautitilanteessa, jossa tartuttavuusluku R0 on painunut alle yhden, mallinnukset näyttävät kohtuullisen vakailta pienten lasten osalta.

Jos koulut avataan lähiopetukselle vielä kevätlukukauden aikana, se tapahtuu Lehikoisen mukaan asteittain. Tarkkaa järjestystä ei ole lyöty lukkoon, mutta mahdollisesti ensimmäisenä aloittaisivat nuorimmat ikäluokat, 9.-luokkalaiset ja ylipäänsä ne koululaiset, joiden katsotaan tarvitsevan lähiopetusta eniten.

– Kouluissa pitää olla väljyyttä. Opiskelu ja ruokailu pitää pystyä järjestämään turvavälien kanssa, Lehikoinen sanoo.

Hallitus sulki koulut koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi maaliskuun puolivälissä. Suuri osa opetuksesta on järjestetty etänä. 1.–3.-luokkalaisilla on kuitenkin ollut oikeus osallistua lähiopetukseen, jos lasten ei ole mahdollista olla kotona.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on vastustanut koulujen avaamista. OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka kirjoitti blogissaan tiistaina (siirryt toiseen palveluun) opettajien kannattavan vaihtoehtoa, jossa kesälomille siirrytään suoraan etäopetuksesta. Hän perusteli kantaansa taudin leviämisellä.

