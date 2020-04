Elinkeinoministeri Lintilä kommentoi yritystukikohua: Väärinkäsityksiä on ollut jonkin verran, yritysten uhkailu kuulostaa todella ikävältä

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan yritystukiin liittyvät asiat ovat huomenna esillä hallituksen neuvottelussa. Lintilä ei etukäteen kerro, millaisia eri malleja koronakriisin takia tarvittaviin tukitoimiin nyt aiotaan esittää.

– Meillä on huomenna hallituksen neuvottelu asiasta ja sinne tuodaan erilaisia malleja. Katsotaan sitten, mitä tulee poliittiset päätökset olemaan, hän sanoo.

Yritystuet ovat kuitenkin jo tänään olleet esillä myös eduskunnassa. Muun muassa valtiovarainvaliokunta ehätti tiedottamaan, että yritystukien jakoon on tehtävä pikaisia muutoksia.

Yritystukiin liittyvän kohun suhteen Lintilä arvioi, että väärinkäsityksiä on ollut puolin ja toisin.

– On tullut kuva että yritykset saa noin vain rahaa kymmenentuhatta tai jopa satatuhatta. Nyt pitää mieltää koko ajan se, että esimerkiksi Business Finlandin puolelta, jos yritys saa rahaa, siitä maksetaan alkuvaiheessa 70 prosenttia. Ja sen osalta projektista pitää sitten esittää, miten projekti on edennyt, tai hanke mihin se on myönnetty, osoittaa siitä tositteet mihin raha on kulutettu. Jos näin ei ole käynyt, niin joudutaan palauttamaan se Business Finlandiin.

"Ei voi lahjoittaa hyväntekeväisyyteen"

Myöskään yrityksissä asioita ei ole aina tulkittu oikein.

– Kyllähän tuossa on tietysti tullut vähän sellaista kuvaa, että osalla yrityksistäkään ei ole ollut [kaikki] ihan selvää. Jostain näin kommentin, että joku yritys mainitsi, että lahjoittaa sen rahan hyväntekeväisyyteen. Ei se yritys voi sitä hyväntekeväisyyteen lahjoittaa, vaan se palautuu Business Finlandille.

Julkisuudessa on ollut esillä myös tapauksia, joissa tuen saanut yritys on ilmoittanut palauttavansa tuen uhkailun takia.

– Kyllähän se [kuulostaa] todella ikävälle, jos palauttamisen syynä on se, että uhkaillaan henkilöä ja henkeä, omaisuutta. Onhan tämä aika ikävää kyllä, ministeri toteaa.

Sisäinen tarkastus käynnistetty

Lintilä ei halua puuttua yksittäisiin tukipäätöksiin, mutta vahvistaa että tarkastustoimet on käynnistetty. Jo aiemmin kerrottu tarkastus alkoi tänään (siirryt toiseen palveluun).

– En ota yksittäistapauksiin kantaa, mutta koska kritiikki on ollut kovaa, sen vuoksi laitoin ministeriön sisäisen tarkastuksen siihen, että he käy läpi tilannetta. Ja myös Valtiontalouden tarkastusvirasto käy tätä läpi.

Lintilä muistuttaa, että niin Business Finland kuin Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksetkin eli ELY-keskukset on luotu eri tehtävään kuin mitä ne nyt joutuvat tekemään.

– Heillä on ollut kehittämisvastuu, yritysten kehittämisen rahoittaminen.

Nyt monen yrityksen ongelma on kuitenkin kassavarojen niukkuus ja kiinteiden kulujen kattaminen. Valmistelussa on muutoksia, joiden myötä rahaa saadaan ohjattua tarkemmin siihen mihin pitääkin.

– Se, että asetuksella muutettaisiin niin Business Finlandin kuin Elyjenkin osalta rahoitusmahdollisuutta niin, että kehittämisvelvoite ei olisi se keskeinen tekijä ja samalla pystyttäisiin nostamaan myös sitä osuutta rahoitukseen, joka kohdistuu niin sanottuihin kiinteisiin kustannuksiin. Eli olisi sellaista kassakriisiin auttavaa rahaa, joka tulisi suoraan yritykselle käyttöön.

Elyt ja Business Finland olivat "nopeimmin saatavissa"

Miksi sitten Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Business Finland valittiin koronarahoituksen jako-organisaatioiksi, jos ne kerran on luotu muuhun?

– Se minkä takia lähdettiin liikkeelle Ely[i]llä ja Business Finlandilla oli se, että ne olivat nopeimmin saatavissa, ministeri sanoo.

Vaikka syytöksiä lenteleekin, ainakaan hitaudesta ei nyt valtionhallintoa voi moittia.

– Kyllä tämä vauhti on ollut äärettömän nopea. Ja nyt yritetään saada tämä palvelu vastaamaan paremmin sitä tarvetta, joka yrityksillä on, koska yritykset ovat totaalisessa kassakriisissä, hyvin monet, Lintilä korostaa.

