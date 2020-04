KRP: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuun vaikuttanut kuolintodistus oli Irakin viranomaisten mukaan väärennetty

Yksi henkilö on pidätetty Uudellamaalla.

Keskusrikospoliisista (KRP) vahvistetaan, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) langettavaan ratkaisuun vaikuttanut kuolintodistus on Irakin viranomaisten mukaan väärennetty.

Ihmisoikeustuomioistuimen viime marraskuussa antama päätös liittyy siihen, että Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö olisi surmattu kotimaassaan Irakissa pian paluunsa jälkeen. Irakilaismies karkotettiin kotimaahansa vuonna 2017.

Jos KRP:n tutkittavana olevat rikosepäilyt varmistuvat paikkansapitäviksi, Suomella on mahdollisuus hakea tuomion purkua Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta.

KRP tiedotti eilen, että se on aloittanut asiassa esitutkinnan, jossa epäillään törkeää petosta ja törkeä väärennystä. Rikoskomisario Jan Aarnisalon mukaan yksi ihminen on pidätettynä, mutta on mahdollista ja jopa todennäköistä, että epäiltyjä tulee tutkinnan edetessä enemmänkin.

– Yksi henkilö on pidätetty Uudellamaalla. Kyseessä on Suomessa asuva henkilö, sanoo Aarnisalo.

Aarnisalo ei vahvista, että pidätetty olisi sama ihminen, joka teki valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Hän toteaa, että tutkinta on vielä varsin alkuvaiheessaan ja kuulustelut jatkuvat.

– Kuulustelut saattavat tuottaa uusia kuulusteltavia. En usko, että tulee jäämään yhteen epäiltyyn.

Irakin toimivaltaiselta viranomaiselta on Aarnisalon mukaan saatu vahvistus siitä, että kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen kuolintodistus on väärennetty.

– Asiakirjojen aitous on kysytty Irakista, Aarnisalo sanoo.

