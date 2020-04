Etäkoulu sujuu, kun vanhemmat ovat tukena – Ylisen perheessä vähän jo väsyttää: "Yllätys oli se, että lapset reagoivat tilanteeseen niin eri tavoin"

Kolmen peruskoululaisen ja yhden lukiolaisen äiti Elina Ylinen sanoo yllättyneensä, kuinka eri tavalla lapset reagoivat etäopetukseen.

Ylisen perheen kaikki lapset aloittivat etäkoulun viisi viikkoa sitten. Perheen viidesluokkalaiselle etäopetus on sopinut paremmin kuin lähiopetus, mutta ekaluokkalaisella etäkoulu alkoi kangerrella ja siksi hän palasi lähiopetukseen.

Tänään julkaistu opettajien ammattijärjestön OAJ:n tekemä laaja kysely opettajille kertoo samaa. Kokonaisuudessaan opetus poikkeusoloissa on sujunut hyvin ja yksittäisillä oppilailla vaikutukset oppimiseen ovat olleet jopa myönteisiä.

Huolta opettajat kantavat niistä oppilaista, jotka uhkaavat etäopetuksen takia pudota kyydistä. OAJ kiinnittääkin huomiota siihen, perheiden tilanteissa ja oppijoiden itseohjautuvuudessa on suuria eroja.

Lue seuraavaksi: Etäopetus ei tavoita kaikkia – OAJ:n Luukkainen ei silti avaisi koulujen ovia: "Heikosti tavoitettavia oppijoita on järkevää tavoitella täsmätoimin"

Etäkoulussa on riittänyt työtä kahdellekin vanhemmalle

Yle uutiset vieraili huhtikuun alussa Nurmossa Etelä-Pohjanmaalla Ylisen perheen etäkoulussa. Silloin etäkoulua oli takana kaksi viikkoa ja neljän koululaisen äiti Elina Ylinen totesi, että "olotila on kuin maratonin jälkeen".

Viikkoja on kulunut ja Elina Ylinen myöntää, että hän ei jaksa valvoa koulutehtävien tekoa niin kuin aluksi. Ulkopuolista auktoriteettia kaivataan välillä.

– Omille vanhemmille on niin helppo sanoa vastaan.

Kun poikkeusjärjestelyt kouluissa alkoivat, Ylisillä jäivät etäopetukseen ekaluokkalainen Aleksis, kolmatta luokkaa käyvä Aleksanteri, viidesluokkalainen Akseli ja jo lukioikään ennättänyt Sofia.

Elina ja Aki Ylisellä on Seinäjoen Nurmossa maatilayritys. Vanhemmat jakavat kanalan työt ja lasten opetuksen keskenään. Molempia on tarvittu arjen pyörittämisessä.

Yliset sanovat olevansa siinä mielessä hyvässä asemassa, että heitä on kotona kaksi aikuista ohjaamassa koululaisia.

"Poika on saanut hyvän otteen tekemiseen"

Perheen ekaluokkalaiselle etäkoulu ei sopinut. Hän kaipasi omaa opettajaansa ja kouluympäristöä, oli pahalla päällä eikä halunnut tehdä tehtäviään.

– Onko edes realistista ajatella, että 7-vuotias pystyisi työskentelemään itsenäisesti tai että vanhemmat voisivat korvata ekaluokkalaiselle opettajan, kysyy Elina Ylinen.

Yhdessä opettajan kanssa Yliset päättivät, että Aleksis palaa lähiopetukseen. Sen jälkeen poika on herännyt hyvällä tuulella joka aamu, ja tehnyt tehtävänsä tunnollisesti.

Viidesluokkalainen Akseli puolestaan on viihtynyt etäkoulussa erinomaisesti. Levottomuus, joka välillä tuli esiin koulussa, ei ole vaivannut kotona.

– Hänelle on ollut selvästi hyväksi se, että on saanut tehdä kotona rauhassa tehtäviä. Poika on saanut hyvän otteen tekemiseen ja ehkä oivaltanut sen, että koulua käydään omaksi parhaaksi, iloitsevat vanhemmat.

Viiden viikon etäkoulukokemus on opettanut vanhemmillekin kaikenlaista, myös sen, että lapset ovat erilaisia.

– Yllätys oli se, että lapset reagoivat tilanteeseen niin eri tavoin.

Huhtikuun alussa Ylisen perheen kaikki pojat olivat vielä etäopetuksessa. Anne Elhaimer / Yle

Milloin takaisin kouluun?

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa (21.4.) toivovansa, että koronarajoituksia alettaisiin purkaa Suomessa ensimmäisenä kouluista.

Maan hallitus on kertonut päättävänsä ensi viikolla, pidetäänkö koulut kiinni vai pääsevätkö oppilaat kouluun vielä ennen lukuvuoden päättymistä.

OAJ toivoo, että lähiopetukseen ei siirryttäisi enää tämän kevään aikana. Jotkut opettajat ovat kuitenkin toista mieltä.

Vaasalaisen Huutoniemen koulun rehtori Olli Autio sanoo, että heidän koulussaan opettajien mielipiteet jakautuvat. Enemmistö on sitä mieltä, että kouluun ei pitäisi palata enää tänä keväänä.

Autio itse avaisi koulut ja perustelee kantaansa sillä, että kaikissa kodeissa ei ole mahdollisuutta tai kykyä riittävästi tukea etäopetuksessa olevia oppilaita.

– Meidän koulussamme on satsattu aivan erityisesti siihen, että kaikki oppilaat saataisiin pysymään mukana. Vaikeammin tavoitettaville on soitettu päivittäin ja heitä on kutsuttu täsmäopetukseen, mutta pudokkaiden pitäminen etäopetuksessa on osoittautunut todella haastavaksi, toteaa Autio.

Opetushallituksessa kuunnellaan kentän ääntä erittäin tarkalla korvalla, sanoo johtaja Anne Miettunen.

Miettunen kuitenkin muistuttaa, että maan hallitus linjaa mitä kouluissa tehdään, ja opetushallitus puolestaan huolehtii, että opetushenkilöstöllä on poikkeustilanteessa ajantasaista tukimateriaalia käytössä.

– Pitää huolehtia siitä, että kaikki ovat kyydissä mukana. Yhteistyö on erityisen tärkeätä nyt, että pystymme tukemaan oppilaita ja opetushenkilöstöä ja toimimaan myös pudokkuuden estämiseksi.

Yliset kaipaavat jo normaalia arkea

Viidesluokkalaisella Akselilla on linnunpönttö viimeistelyä vaille valmis. Isä Aki Ylinen on selvästi tyytyväinen pojan käden jälkeen.

– Tämä pönttö oli itsellenikin kiva juttu. Poika sen ensin suunnitteli ja lopputuloshan on hieno!

Aki Ylisen mukaan kaikkineen etäkoulu on sujunut ihan hyvin. Viiden viikon jälkeen normaali arki on kuitenkin jo tilauksessa. Ylisen perheessäkin on pohdittu, pitäisikö koulujen ovet avata toukokuun puolivälissä vai vasta syksyllä.

– Ei kolujen aukeaminen välttämättä huono juttu olisi, mutta jos siinä on se riski, että korona alkaa leviämään, niin parempi, että mennään nämä muutamat viikot näin.

Lue seuraavaksi:

Lastenlääkärit suosittelevat opetusministeriölle koulujen avaamista pian: "Sekä lasten että opettajien on turvallista mennä kouluun"

Katso täältä uusimmat tiedot koronavirustilanteesta Suomessa ja maailmalla