Kymmenen kuollut koronaan Mehiläisen hoivakodissa Espoossa – aluehallintovirasto selvittää tilannetta

Ylen selvityksen mukaan kymmenen espoolaisen hoivakodin asukasta on kuollut koronavirustartunnan seurauksena.

Espoossa kymmenen hoivakodin asukasta on kuollut koronavirustartunnan seurauksena Mehiläisen Mainiokoti Huvilaharjussa. Espoon perusturvajohtaja Juha Metso vahvistaa Ylelle, että kaikki kaupungin koronaan liittyvät hoivakotikuolemat ovat tapahtuneet Huvilaharjussa.

Hoivakodin tilanne on myös viranomaistarkkailussa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Sari Husa myöntää, että Huvilaharjuun liittyvä valvonta-asia on vireillä.

– Aluehallintovirasto selvittää tilannetta. Ratkaisua ei vielä ole tehty, Husa sanoo.

Aluehallintovirasto sai Huvilaharjua koskevan epäkohtailmoituksen 5. huhtikuuta, samana päivänä kun Yle uutisoi ensimmäisistä kuolemista hoivakodissa. Husa ei osaa arvioida, kauanko ratkaisun tekemisessä kestää. Hän ei halua kommentoida asiaa tarkemmin, koska selvitys on vielä kesken.

Espoon kaupunki tehnyt tarkastuskäyntejä

Perusturvajohtaja Juha Metso sanoo, että Huvilaharjussa on noudatettu valtakunnallisia suosituksia suojauskäytännöistä.

– Huvilaharjussa ei ole sössitty sen enempää kuin muissakaan yksiköissä. Mikään ei viittaa siihen, että siellä olisi toimittu huolimattomammin kuin muualla.

Metson mukaan Espoon kaupunki on tehnyt hoivakotiin ensimmäisen tarkastuskäynnin ennen pääsiäistä. Tuolloin yksikössä oli 11 koronatartuntaa.

– Tartunnat olivat vain päässeet tulemaan tavalla tai toisella. En halua sitä mitenkään puolustella, mutta siltä se näyttää, Metso toteaa.

Viimeisimmän valvontakäynnin Espoon kaupunki on tehnyt eilen. Yksikön suojautumistoimenpiteistä ei Metson mukaan ole löytynyt moittimista.

– Eilisen tarkastuskäynnin perusteella tilanne on niin hyvin hallinnassa kuin voi olla.

Kaupunki harkinnut hoivakodin haltuunottoa

Espoossa on mietitty, tulisiko kunnan ottaa yksikön toiminta haltuunsa. Siihen ei ole kuitenkaan nähty tarvetta.

– Meillä ei ole järjestää henkilökuntaa, eikä parempia suojauskeinoja kuin siellä on jo käytössä. Olemme miettineet haltuunottoa, mutta se ei toisi mitään lisäarvoa, perusturvajohtaja Metso sanoo.

Mehiläinen kieltäytyi kommentoimasta hoivakodin tilannetta Ylelle. Liiketoimintajohtaja Niklas Häruksen mukaan hoivayksiköiden koronatartuntoja ei kommentoida asukkaiden ja henkilöstön yksityisyyden suojaan turvaamiseksi.

Myös muissa Espoon hoivakodeissa koronatartuntoja

Espoossa on tähän mennessä kuollut koronan seurauksena yhteensä 15 henkeä. Kymmenen hoivakotikuoleman lisäksi viisi ihmistä on kuollut sairaalassa.

Metsolla ei ole ajankohtaista tietoa siitä, monessako hoivakodissa tartuntoja on tällä hetkellä.

– Tähän mennessä niitä on ollut neljässä. Jossain se tilanne on jo ohi.

Aluehallintovirastolla on vireillä valvonta myös toisen espoolaisen hoivakodin osalta.

– Siellä on eilisen tiedon perusteella yksi koronapositiivinen asukas. Meidän toimintaohjeemme on, että jos yksikössä on koronapositiivinen asukas, hänet pidetään karanteeninomaisissa olosuhteissa, Metso kommentoi.

