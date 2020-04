Professorin mukaan Business Finlandin yritystukikohussa ovat menneet odotukset ja mielikuvat sekaisin – Mutta sen lisäksi ollaan jo pahasti myöhässä

Viime päivät on käyty varsin kärkevää keskustelua siitä, ovatko Business Finlandin jakamat tuet koronaviruksen aiheuttamista menetyksistä menneet tukia todella tarvitseville.

Aalto yliopiston rahoituksen professorin Vesa Puttosen mukaan prosessissa ovat menneet sekaisin sekä mahdollisuudet että mielikuvat.

Mikä on tukikohun pääongelma?

– Se on odotuskuilu. Kansalaiset ja yrittäjät ovat pudonneet touhussa kärryiltä, koska tässä on syntynyt odotus siitä, että tukea saavat eniten kärsineet yritykset. Sitähän ei ole koskaan luvattu, jos penkoo asiaa perin pohjin. Ongelma on se, että tästä syntyi tai annettiin mielikuva näiden yritysten auttamisesta, professori Vesa Puttonen sanoo.

Puttosen mukaan Business Finlandin kohdalla syntyi mielikuva, että nyt yrityksiä tuetaan niin sanotusti isolla pensselillä. Sitä vielä korostettiin puheilla palokunnasta ja tuomareiden tutkinnasta sitten jälkikäteen, että menikö homma oikein vai väärin.

Todellisuudessa Business Finland tekee juuri sitä, mitä sen pitää eli tukee innovaatioita. Sääntöjensä mukaan se ei voi myöntää tukea palkkakustannuksiin tai tappioiden korvaamiseen.

– Business Finland on toiminut ihan oikein. Se on tehnyt ihan sitä samaa, minin se on luotu, mutta sillä on nyt vain paljon enemmän rahaa käytettävissään. Samalla yleisön huomio on kiinnittynyt pajon tavallista enemmän siihen, mihin näitä valton varoja käytetään.

Mikä on valtion vastuu?

– Valtiolle syntyy ainakin moraalinen vastuu korvauksiin, jos se puuttuu elinkeinonvapauteen käskemällä – niin kuin nyt – esimerkiksi ravintolat kiinni. Menetysten määrä on laskettavissa (siirryt toiseen palveluun) ja valtio voisi ilmoittaa, että se maksaa nämä menetykset. Maksaako kaiken tai puolet, se ei ole tässä tärkeää. Olennaista on se, että korvauspäätös olisi pitänyt tehdä samalla, kun päätettiin sulkemisista.

Vesa Puttonen on harmissaan, että nyt koko korvausruljanssissa ollaan jo kuukausi myöhässä. Tässä välissä monet vuokranantajat, kuten eläkeyhtiöt ovat jo päätteet olla perimättä vuokria. On syntynyt tilanne, että ei enää ole mitä korvata.

Lisäksi on paljon yrityksiä, joita ei ole suoraan pakotettu sulkemaan oviaan, mutta niiltä ovat kaikonneet asiakkaat viranomaisten antamien ihmiskontaktien välttämiseen kehottavien suositusten vuoksi.

– Esimerkiksi parturit ja hammaslääkärit ovat tässä harmaalla alueella. Niitä ei pakotettu lopettamaan töitään, mutta on kyllä suositeltu ihmisille, että älkää käyttäkö näitä palveluja, Puttonen sanoo.

Mikä on paras tapa päättää tukien jaosta?

– Ei sellaista tahoa tai tapaa ole, joka tämän kaikkien mielestä oikein tekisi. Nyt tässä täysin poikkeuksellisessa tilanteessa meillä ei ole sellaista instituutiota eikä mekanismia, jotka tämän hoitaisivat. Puuttuu eräänlainen ”Yritystoiminnan Pelastusarmeija”, joka tukisi heikkoon kuntoon menneitä yrityksiä. Hakemuksia on kymmeniä tuhansia, ei niitä voi käsitellä ilman, että olisi käytettävissä jokin mahdollisimman neutraali mekanismi. Sellaista ei vain ole.

Puttonen painottaa, että ennen kuin tällaisen instituution ylipäätään voi perustaa, täytyy olla sovittuna ne periaatteet ja mekanismit, joilla tukia myönnetään.

Hän myös korostaa, että Suomessa asiat ovat edelleen paljon paremmin kuin monessa muussa maassa. Suomessa on hyvä sosiaaliturva, vahvat pankit ja ylipäätään hyvin toimiva yhteiskunta, joka pystyy tukemaan sekä yksilöitä että yrityksiä.

Miljoonaluokan lisäys tukisummiin on ollut ikään kuin ilmoitusluontoinen asia valtiolle, jonka normaalioloissa ei pitäisikään alkaa pelastaa yrityksiä.

Semminkään tukikokonaisuutta ei pidä ajatella yksittäisten tapausten kautta, jotka herättävät voimakkaita tunteita.

Lue myös:

Huutokauppakeisari ja muut firmat ovat saaneet uhkauksia koronatukien takia ja palauttavat rahat – Konefirma IKH:n pomo: "Aikamoista törkyä sieltä on tullut"

Analyysi: Miksi Business Finlandin koronarahoituksesta nousi niin suuri kohu? Tämä sinunkin on hyvä ymmärtää tästä kaikesta

Uusimmat tiedot koronaviruksesta