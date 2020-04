Ruotsin koronauhrien määrä nousi yli 2 000:n – Uutta tietoa laumasuojan kehittymisestä

COVID-19-testausta Tukholmassa. Ruotsi on valinnut koronan suhteen naapureitaan suvaitsevamman linjan.

COVID-19-testausta Tukholmassa. Ruotsi on valinnut koronan suhteen naapureitaan suvaitsevamman linjan.

Ruotsissa koronauhrien määrä on noussut jo yli 2 000, kertovat maan terveysviranomaiset. Viime vuorokauden aikana 84 ihmistä on saanut surmansa, jolloin kuolonuhrien kokonaismäärä on 2 021.

Viranomaisten päivittäisessä tiedotustilaisuudessa vt. valtionepidemiologi Anders Wallenstein kertoi, että tautitapauksia on tähän mennessä löydetty 16 755.

Wallensteinin mukaan epidemia ei ole laantumassa, joten suojatoimenpiteitä tarvitaan edelleen.

Ruotsin terveysviranomaiset ovat tehneet mallinnuksia siitä, kuinka nopeasti koronavirusinfektio leviää kansan keskuudessa, eli kuinka nopeasti niinsanottu laumasuoja kehittyy. Eilen asiasta julkistettiin ensimmäinen arvio, jota kuitenkin jouduttiin korjaamaan, koska pohja-aineisto ei näyttänyt luotettavalta.

Uuden arvion mukaan tautitapauksista havaitaan vain yksi 75:stä. Tämä merkitsisi, että tukholmalaisista 26 prosenttia olisi saanut koronaviruksen kuun loppuun mennessä, Wallenstein sanoi.

