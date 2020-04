Korona ei vienyt yhtään tilausta, mutta huoli on lähitulevaisuudesta – Business Finland hoiti asiat hyvin, sanoo älytoimistoyrittäjä

Ensin tehtiin menestyksellä moderneja, älykkäitä toimitilaratkaisuja, tilauksia riitti ja kaikki näytti hyvältä lähitulevaisuudessa, mutta sitten koitti korona.

– Viimeinen kymmenen kuukautta meni hyvin ja kauppa kävi, mutta sitten meni korona tuulettimeen, niin kuin joku on letkauttanut, kertoo toimitusjohtaja Ville Honkanen 4Business -yhtiöstä.

– Se alkoi näkyä hyvin nopeasti uusmyynnissä, mutta ollaan sikäli onnekkaassa asemassa, että mikään sovituista hankkeista ei peruuntunut, ja asentajat pääsevät asiakkaiden tiloihin.

Taustalla on tappiollinen vuosi 2018. Liikevaihto oli 3,6 miljoonaa, mutta tappiota tuli lähes 420 000 tuhatta. Sitä ennen yritys oli ollut voitollinen. Honkanen kertoo, että tappiot syntyivät uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä, alaskirjauksista ja paisuneista varastoista muun muassa.

Business Finland tarkisti oman pääoman osuuden

4Business sai nopeassa tahdissa Business Finlandilta 66 000 euroa tukea kehittämiseen ja suunnitteluun.

Sitä Business Finland oli kuitenkin tarkistanut Honkasen johtaman yrityksen oman pääoman, johon omistajat antoivat 350 000 euroa varmistamaan että oma pääoma pysyy plussalla.

Mutta olisiko firma kaatunut ilman yritystukea, siihen Honkanen ei osaa vastata, koska on vaikea sanoa, mihin maailma menee seuraavan puolen vuoden aikana. Rahoituksen vahvistamiseksi yritys on tehnyt järjestelyjä myös verottajan ja pankin kanssa.

Kesä näyttää kuitenkin suhteellisen hyvältä, sillä tällä hetkellä toimitetaan sovittuja kauppoja.

– Huoli on mukaan lähitulevaisuudesta, koska moni firma katsoo tarkkaan investoinnit, Honkanen sanoo.

Kuvaa EBusinessin toteuttamasta VR:n toimitilasta. Arto Marttinen

Mistä on kyse Start-up yritys perustettiin vuonna 2014. Sen kotipaikka on Vantaa.

Yrityksessä on töissä 16 henkilöä. Se toimittaa asiakkaille älykkäitä toimitilaratkaisuja.

Yritystukea kehittämiseen se sai Business Finlandilta 66 000 euroa.

Viimeisessä tilinpäätöksessä tappiota oli 414 000. Liikevaihto oli 3,6 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Ville Honkanen sanoo, että yritys on onnekas, koska yhtäkään tehtyä tilausta ei ole peruttu koronapandemian takia.

Business Finlandin tukimallia, joka on työ- ja elinkeinoministeriön nopeasti päättämä, on arvosteltu muun muassa siitä, että sitä ei voi käyttää varsinaisen toiminnan pyörittämiseen.

Tuen perusteena on suunnittelu ja kehittäminen. Siis ei esimerkiksi palkkojen maksu tai rästiin jäänyt kiinteistön vuokra.

Yritystukiin on tulossa ilmeisesti jotain muutoksia. Yritystukiin liittyvät asiat ovat elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan esillä tänään perjantaina hallituksessa.

"Tukisumma on meille merkittävä"

Toimitusjohtaja Honkanen kehuu Business Finlandin toteuttamaa tukimallia, ja sanoo sen sopivan johtamalleen yritykselle. Business Finlandille laadittiin vaatimusten mukaisesti suunnitelma kehittämisestä.

Sen verran toimitusjohtaja avaa suunnitelmaa, että se liittyy uusien asiakkaiden hankintaan ja digitalisaation kehittämiseen.

Mutta kuinka merkittävä tuo tukisumma on, kun tappiota on kuitenkin taustalla tuntuvasti?

– Se on meille merkittävä, ja pidin siitä tavasta, että sen sai kun tarve oli olemassa ja nopeasti, Honkanen vastaa.

Myös Business Finland saa Honkaselta kiitosta siitä, että se on hoitanut tukiasiaa hyvin.

– Muun muassa toimitusjohtaja tviittaa joka päivä, missä mennään hakemusten kanssa.

Honkanen kehuu pääministerin esiintymistä A-studiossa

Julkisuudessa on käyty kärjekästä puolesta ja vastaan keskustelua hallituksen toteuttamista, nopeista yritystuista. Sitä on käyty erityisesti Business Finlandin myöntämistä tuista, kun kävi ilmi, että kyseessä ei ole varsinaisesti tuli koronan aiheuttamista tappioista, tai konkurssien estämisestä. Tuki on annettava kehittämiselle ja suunnittelulle, koska näin Business Finlandin säännöt sanovat.

Myös siitä on kohistu, menivätkö tuet oikeaan osoitteeseen.

Esimerkiksi Ylen tekemä selvitys paljasti, että Business Finland on myöntänyt yritystukea lähes tuhannelle yritykselle, jotka tekivät tappiollisen tuloksen toissa vuonna. Ja tappiollisille yrityksille tukea ei saa jakaa. Tosin valtaosa tuista on mennyt kannattaville yrityksille.

Honkanen on seurannut viime päivinä käytyä, paikoin kiihkeääkin yritystukikeskustelua tarkkaan, ja hänellä on tietysti myös omakohtaista kokemusta tuen hakemisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) saa Honkaselta erityiskiitoksen keskiviikon A-studion esiintymisestä. Marin kiitteli Business Finlandia tukien nopeasta käsittelemisestä, eikä halunnut tuomita toimintaa tapausten perusteella, joita pääministeri luonnehti yksittäisiksi.

Honkanen haluaa muistista siteerata Marinia.

– Tämä tilanne ja kriisi on tullut meille kaikille hyvin nopeasti ja täysin uudenlaisena asiana. On tärkeätä, että on tehty asioita. Yleensä, kun ei tehdä mitään ei tule virheitä. Mutta kun tehdään ja nopeasti, varmaan niitäkin tulee ja niistä kaikista opitaan.

Honkanen kohdistaa moraalista närkästystä joihinkin hakijoihin. Jotkut yrittäjät ja yritykset voivat käydä itsensä kanssa keskustelun, ovatko aidosti tarvinneet tukea. Ja kuinka paljon korona on vaikuttanut heidän liiketoimintaansa.

Jotkut uhkauksia saaneet firmat ovat palauttaneet rahat.

Honkanen arvostelee myös "raatelujournalismia", joksi hän kuvailee muutaman kohutapauksen saamaa julkisuutta mediassa. Siinä kohdassa puhutaan promilleista, kun kuitenkin yritystukia saavia on tuhansia. Tällä hetkellä jo noin 10 000 myöntävää vastausta.

Lue myös:

Analyysi: Miksi Business Finlandin koronarahoituksesta nousi niin suuri kohu? Tämä sinunkin on hyvä ymmärtää tästä kaikesta

Jättitukia konkurssikypsille ja nollaliikevaihtoa tehneille yrityksille – Yle selvitti koronarahaa saaneiden yhtiöiden taloustiedot

Elinkeinoministeri Lintilä kommentoi yritystukikohua: Väärinkäsityksiä on ollut jonkin verran, yritysten uhkailu kuulostaa todella ikävältä

TEM:n kansliapäällikkö koronatuista yrityksille: “Palokunta jäi matkalle, mutta tuomioistuin on jo päällä”

Yritykset koronakriisissä: Viking Line seilaa huoltovarmuuskeskuksen tuella, Ahlstrom Munksjö kolminkertaisti kasvomaskituotantonsa