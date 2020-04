Koulu sujuu monella etänä paremmin – Kuraattori: “Kotona saa olla sellainen kuin haluaa ja opiskella rauhassa”

Etäkoulu ei sovi kaikille, mutta monissa se on tuonut parhaat puolet esiin.

Yhdeksänvuotias ulvilalaispoika kuormittuu herkästi sosiaalisesta kanssakäymisestä. Hän on erityisherkkä äänille ja hajuille. Kotona meteli on pienempää kuin koulussa, hajut ovat tuttuja, eikä päivän aikana tule vastaan yllättäviä sosiaalisia tilanteita. Poika pystyy ennakoimaan elämäänsä. Sen ansiosta hän pärjää etäkoulussa paremmin kuin lähiopetuksessa.

Pojan äiti, Niina Rajala kertoo, että pojasta on kuoriutunut poikkeustilan aikana esiin aivan uusi persoona.

– Hän on energinen, iloinen, jaksaa paremmin ja käytöshäiriöt ovat vähentyneet. Muutos on iso.

Perheessä on myös neljä muuta lasta. Rajala kertoo, että heistä seitsemänvuotiaan tyttären käytöksessä on havaittavissa muutoksia parempaan suuntaan.

– Hän kuormittuu selkeästi koulussa ja joutuu sinnittelemään keskittymisen kanssa. Nyt etäkoulun aikana kiukkuaminen, uhmaaminen ja yliväsymys ovat jääneet pois.

Muilta osin tavallisen kouluarjen mukanaan tuoma selkeys voisi Rajalan mukaan olla tyttärelle silti parempi vaihtoehto. Ainakin äiti on ollut kevään ajan kovilla, kun kaikille lapsille pitää löytää kodista oma rauhallinen nurkkaus koulutyöhön.

Etäkoulussa on siis hyvät ja huonot puolensa. Niistä lukijamme kertoivat jo aiemmin tällä viikolla.

Esimerkiksi nimimerkki Wqw tiivisti kevään tunnelmat riemuiten.

– Ihanaa! Vihdoin lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja itsetuntoaan takaisin.

Kotona ei tarvitse esittää

Myös koulukuraattorit ovat havainneet etäkoulun moninaiset vaikutukset. Meri-Porin yhtenäiskoulun kuraattori Hanna Kaasinen uskoo, että sosiaalisten paineiden hellittäminen on ollut monelle helpotus.

Osa oppilaista on päässyt etäkoulun aikana eroon koulukiusaamisesta. Osa on voinut vihdoin luopua kouluroolista ja olla oma itsensä.

– Joitain oppilaita ahdistaa koulun kaveriporukka. He kokevat, että koulussa pitää olla tietynlainen. Nyt he nauttivat siitä, että kotona saa olla sellainen kuin haluaa ja opiskella rauhassa, Kaasinen kertoo.

Kaasisen mukaan opettajilta on jo tullut palautetta, että monella oppilaista menee etäkoulussa paremmin kuin lähiopetuksessa.

Kuraattori käy kotona herättelemässä

On myös niitä, jotka nauttivat siitä, että he saavat tehdä ihan mitä huvittaa. Julkisuudessa onkin jo kerrottu “hukassa” olevista oppilaista.

Hanna Kaasisen oppilaissa ei sellaisia ole, mutta hänen havaintojensa mukaan kaikki eivät ole halunneet tulla löydetyiksi.

– Osa haluaa olla hukassa, eikä vastaa, mutta silloin otamme yhteyttä huoltajiin. Kaikki on kyllä tavoitettu.

Kuraattorit tekevät Kaasisen mukaan kotikäyntejä vain, jos niistä on sovittu yhdessä huoltajien kanssa. Apu on yleensä otettu hyvin vastaan. Moni kaipaa ulkopuolista tukea esimerkiksi aamutoimiin.

– On lapsia, joilla on vaikeuksia herätä sovittuun aikaan ja ehtiä opettajan videotapaamiseen. Silloin meitä on voitu tarvita siihen, että käymme kopistelemassa lapset hereille ja laittamassa päivän alkuun.

Koulukuraattori käy tarvittaessa oppilaan kotona. Hanna Kaasinen kertoo, että osa lapsista kaipaa aikuista avuksi päivän käynnistämisessä. Ilmari Kaasinen

Kotikäyntien määrä ei ole Kaasisen mukaan valtavan suuri, mutta vanhempien on hyvä tietää, että siihenkin perheillä on mahdollisuus. Hän on lisäksi ohjannut noin 15 oppilasta koulunkäynninohjaajan pakeille.

– Hän pitää oppilaille omia videotapaamisia, auttaa heitä tehtävissä ja kokeisiin lukemisessa tai missä vain tarpeelliseksi koetussa asiassa.

Työpäivät ovat paukkuneet pitkiksi, sillä osa oppilaista ottaa ohjaajiin yhteyttä vasta illalla. Poikkeustilanteessa apua on kuitenkin ollut tarjolla mihin aikaan vain.

– Jollain on hankaluuksia aamun käynnistymisessä ja tehtävien tekemisessä. Niin se vain on. Tärkeintä on, että oppilaat tavoitetaan päivän aikana ja he ovat edes osan siitä ajasta aktiivisia. Täydellistä suoritusta ei kuulu tässä kohtaa vaatia, Kaasinen toteaa.

Suurin osa pärjää hyvin

Kokonaiskuvaa ajatellen suurin osa oppilaista on selviytynyt Hanna Kaasisen mukaan etäkoulusta hyvin. Samaan lopputulemaan on päädytty useimmissa muissakin kouluissa. Yle kertoi torstaina OAJ:n teettämästä kyselystä, jossa 70 prosenttia opettajista arvioi, että koronaepidemian aikaiset opetuksen poikkeusjärjestelyt toimivat kokonaisuutena hyvin.

Kaasinen muistuttaa, että kuraattorin ja erityisopetuksen palveluille on ollut tarvetta myös lähiopetuksessa. Pääsääntöisesti nämä samat oppilaat ovat tarvinneet tukea etäopetuksen aikana.

Joukkoon on kuitenkin mahtunut myös positiivisia yllätyksiä.

– On niitä, joille kouluun tuleminen on ollut hankalaa, mutta nyt ongelmat ovat poistuneet. Ne joilla on ollut käynnistymisvaikeuksia, ovatkin nyt reippaina koneen ääressä etäopetuksen alkaessa, Kaasinen iloitsee.

