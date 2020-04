Immunologian professori Seppo Meri purkaisi rajoituksia asteittain: ”Kevät tai kesä olisi parasta aikaa sairastaa koronatauti”

Paine purkaa vähitellen koronaviruksen hidastamiseksi tehtyjä rajoituksia kasvaa. Uusien tartuntojen määrä on Suomessa pysynyt vakaana ja sairaaloiden tehohoitokapasiteetti on riittänyt.

Moni terveysalan asiantuntija on sitä mieltä, että nyt jos koskaan rajoituksia kannattaisi asteittain purkaa ja antaa koronaviruksen vähitellen käydä väestöä läpi.

– Muuten epidemia venyy ja vanuu. Jos koskaan niin nyt keväällä tai kesällä tauti olisi paras aika saada, arvioi Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri Ylen klo 15 erikoislähetyksessä. Koko lähetyksen voit katsoa täältä.

Meri muistuttaa, että infektioon on nyt varauduttu hyvin. Ihmiset tietävät, miten tartunnalta voi pyrkiä suojautumaan ja sairaaloissa on saatu lisättyä tehohoitokapasiteettia.

Syksyllä testauskapasiteetti lujilla, jos korona ja influenssa päällä yhtä aikaa

Aiemmin tänään HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen sanoi myös toivovansa, että koronarajoituksia purettaisiin asteittain, jotta Suomessa ei olisi syksyllä päällekkäin koronavirusta ja influenssaa. Testauskapasiteetti ei silloin riitä vastaamaan kysyntään.

Muut hengitystieinfektiot vähenevät kesällä, jolloin hoitokapasiteettia olisi koronaviruspotilaiden hoitamiseen.

Järvinen pohti Ylen aamun haastattelussa, miten sairastumisia saataisiin jaettua eri kuukausille.

– Pitäisi yrittää saada sitä väestönosaa tautia sairastamaan, jolle tauti todennäköisimmin ei ole vaarallinen eli lapset, nuoret, aikuiset. Ja pyrkiä rajaamaan iäkkäämpää väestöä sairauden ulkopuolelle, Järvinen sanoi.

Uudenlaisia turvakäytäntöjä hoitolaitoksiin

Immunologian professori Seppo Meri korostaa, että tarkoitus ei ole tietenkään tahallaan sairastuttaa ihmisiä. Tiukoilla rajoituksilla epidemian kulku hidastuu, mutta samalla se pitkittyy. Osa ihmisistä sairastaa taudin joka tapauksessa.

– Me olemme tavallaan luonnon armoilla. Osa ihmisistä on alttiimpia saamaan taudin. Joillakin on ehkä enemmän luontaista tai aiemmin sairastetun infektion tuomaa vastustuskykyä.

Myös Meri korostaa riskiryhmien suojaamista kaikin mahdollisin keinoin. Esimerkiksi hoitolaitoksissa pitäisi kehittää selkeitä käytäntöjä, miten tartuntavaaraa pienennetään samalla kun rajoituksia kevennetään.

– Ehkä voisimme myös kehittää uudenlaisia turvakäytäntöjä, kuten suojapleksejä tai maskeja, jotta riskiryhmiin kuuluvia ei tarvitsisi täysin eristää.

Ehdottoman tärkeää on myös muistaa jatkossakin huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, sekä välttää sairaana ollessa vierailuja riskiryhmään kuuluvien luona.

Hallitus päättää ensi viikolla siitä, pidetäänkö koulut kiinni vai pääsevätkö oppilaat kouluun vielä ennen lukuvuoden päättymistä. Yli 500 hengen yleisötapahtumia ei saa järjestää ainakaan ennen elokuuta.

