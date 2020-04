Alppien viruslingoksi leimattu Ischgl vapautui yli kuukauden eristyksestä – Itävallan sakeimmassa koronapesäkkeessä toivutaan shokista

Riehakkaista hiihtolomistaan tunnettu Ischgl on taas vapaa. Niin ovat myös yhtä lailla yli kuukauden eristyksissä olleet Itävallan alppikohteet Sölden ja St. Anton.

Ischgl ja sitä ympäröivä Paznaun-laakso asetettiin eristykseen maaliskuun puolivälissä, kun laaksosta epäiltiin levinneen jopa tuhansia koronavirustartuntoja lomalaisten mukana ympäri Eurooppaa. Itävallan terveysviranomaisen mukaan maan koronatapauksista ainakin runsaat 800 on jäljitetty Ischgliin.

Eristyksen oli määrä jatkua sunnuntaihin asti, mutta tiistaina Tirolin osavaltio totesi (siirryt toiseen palveluun), että tartuntojen määrä alueilla on siinä määrin alhainen, että torstaista lähtien niillä riittävät samat rajoitukset kuin muualla Itävallassa. On siis muun muassa pidettävä metrin turvaväli muihin ihmisiin ja käytettävä suojamaskia kaupoissa ja julkisessa liikenteessä.

Perjantaiaamuna Söldenissä oli enää vajaat 40 aktiivista koronavirustapausta, Ischglissä kolmisenkymmentä ja St. Antonissa 18.

Yhteensä vajaan 800 000 asukkaan Tirolissa on vahvistettu lähes 3 500 koronavirustartuntaa. Niistä vajaa kolmasosa on todettu Landeckin alueella, johon Ischgl ja St. Anton kuuluvat. Koronaviruksen takia on kuollut Tirolin osavaltiossa 101 ihmistä.

Harri Vähäkangas / Yle

Eristyksessä vuorten kätköissä oli tuhansia ihmisiä, ja Paznaun-laaksossa eristys kesti yhteensä 39 päivää: alueelle ei saanut tulla eikä sieltä poistua. Sinä aikana alppikylissä ei saanut tehdä oikeastaan muuta kuin käydä tarvittaessa töissä sekä hoitaa täysin välttämättömät ostokset ja lääkäri- ja apteekkikäynnit. Oman kylän alueeltakaan ei saanut poistua.

Muualla pysyvästi asuvia osavaltion eristysmääräyksessä kehotettiin lähtemään – mahdollisesti koronatartuntoja mukanaan. Maalis–huhtikuun vaihteessa alueelta kerrottiinkin poistuneen tuhansia ihmisiä, jotka olivat kotoisin ainakin 40 eri maasta.

Eristysalueilla iloitaan vapaudesta

Kylissä karanteenin päättyminen oli helpotus, ja koronaleiman toivotaan hiipuvan ajan myötä.

– On kyllä hyvä, että saamme kuulua taas muuhun maahan, emmekä ole mitään erityistirolilaisia, sanoi Söldenin pormestari Ernst Schöpf Itävallan yleisradioyhtiö ORF:lle (siirryt toiseen palveluun).

Ischglin pormestari Werner Kurz ei usko, että kylän maine viruslinkona vähentäisi matkailua jatkossa.

– Olemme saaneet vierailtamme oikein hyvää palautetta, ja yritykset pitävät yhteyttä kanta-asiakkaisiinsa. Katsomme toiveikkaina tulevaisuuteen, sanoi puolestaan Kurz.

Ischgl ryöpsähti maaliskuussa muidenkin kuin hiihtoturistien tietoisuuteen Euroopan yhtenä varhaisena viruspesäkkeenä. Hiihtokeskus ja Kitzloch-niminen baari nousivat varoittavaksi esimerkiksi erityisesti siksi, että laskettelu ja after ski -bileet saivat jatkua maaliskuun alussa vielä viikon sen jälkeen, kun Kitzlochin tarjoilijalla oli todettu tartunta.

Kitzlochinkin viranomaiset määräsivät suljettavaksi vasta neljä päivää tartunnan toteamisen jälkeen. Hiihtohissien pysähtymiseen meni siitä vielä muutama päivä.

Viimeiset talven kausityöläiset tekivät lähtöä Ischglistä torstaina. AOP

Itävallan valtion terveystutkimuslaitos AGES on sittemmin kertonut, että Kitzlochin tarjoilijan sijaan ensimmäinen koronaan sairastunut oli oleillut Ischglissä jo helmikuun alussa. Hänen tartuntansa tosin todettiin vasta kuukautta myöhemmin.

Lisäksi AGES arvioi tiistaina (siirryt toiseen palveluun), että Itävallassa oli jo helmikuun lopussa useita koronatapauksia eli myös useita mahdollisia tartuntaketjujen lähteitä.

Kitzloch-baarin omistaja: "Meidän olisi pitänyt sulkea heti"

Viruslingoksi mediassa nimetyn Kitzlochin 25-vuotias omistaja on myöntänyt lehtihaastatteluissa, että oli virhe odottaa viranomaisten määräystä.

– Kuulin Itävallan ensimmäisistä tartunnoista vain muutamaa päivää ennen kuin sain tiedon työntekijämme tartunnasta. Aiemmin kaikki olivat keskittyneet Kiinaan ja Italiaan emmekä arvanneet, että se ehtisi tänne Ischgliin niin nopeasti, Bernard Zangerl sanoi saksalaiselle Focus-lehdelle (siirryt toiseen palveluun) huhtikuun alussa.

Kitzloch-baari nousi Alppien hiihtokohteista levinneiden koronatartuntojen symboliksi maaliskuussa. AOP

Zangerlin mukaan ensimmäisen todetun tartunnan jälkeen viranomaiset määräsivät baarin kaikki tarjoilijat karanteeniin.

Baari sai kuitenkin luvan jatkaa toimintaansa sijaisvoimin, kunhan tilat desinfioitaisiin. Jatkamista Zangerl kertoi pitäneensä jälkikäteen suurena virheenä.

– Luotimme siihen, että viranomaiset antavat meille oikeat ohjeet. Meidän olisi pitänyt sulkea heti, kun tarjoilijallamme todettiin tartunta. Olemme todella pahoillamme kaikkien puolesta, jotka saivat meillä tartunnan, Zangerl harmitteli.

Kitzlochissakin katsotaan jo tulevaisuuteen: Zangerl sanoi toivovansa, että virus saadaan hallintaan ja että Ischglissä voidaan jatkossakin juhlia rauhallisesti.

Meno Ischglissä muuttuukin, jos pormestari Werner Kurzin suunnitelmat toteutuvat. Tiroler Tageszeitung -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Kurz ja alan toimijat hahmottelevat kesän aikana “laadukkaampaa” hiihtoturismia ensi talveksi. Kurz sanoo lehdelle, että etusijalle nostettaisiin laskettelu ja bilettävät päiväretkeilijät jäisivät vähemmälle.

Osavaltion ja maan johto eivät syytä alppikyliä

Tirolin osavaltion pääministeri Günther Platter toisti jälleen tiistaina eristyksen päättymisestä ilmoittaessaan, ettei koronapandemia ole lähtöisin Ischglistä.

Viranomaisia on kuitenkin vaadittu vastuuseen siitä, ettei hiihtokautta keskeytetty aiemmin Tirolissa. Osavaltion syyttäjänvirasto tutkii tapahtumaketjua, ja muun muassa sitä, jätettiinkö viranomaisille kertomatta jo helmikuussa mahdollisesti todetusta koronatapauksesta.

Itävallan pääministeri Sebastian Kurz käytti kasvomaskia Itävallan parlamentissa keskiviikkona. AOP

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz oli Platterin kanssa samoilla linjoilla, kun hänelle esitettiin Saksan yleisradioyhtiön keskusteluohjelmassa usein aiemminkin saksankielisessä mediassa esitetty kysymys Ischglistä: Menikö ahneus terveyden ohi?

– Tietysti rangaistaan, jos joku on toiminut väärin, mutta minusta tällainen syyttely on hankalaa. Italiassa sanotaan, että kiinalaiset toivat koronan. Ischglissä sanotaan, että italialaiset. Saksassa jotkut sanovat saaneensa tartunnan Itävallassa. Voi olla tottakin. On sanottu myös, että se levisi Münchenistä. En syytä ketään, Kurz sanoi keskiviikkona ZDF:n Maischberger-ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun).

Saksan eteläisimmissä osavaltioissa Baijerissa ja Baden-Württembergissä on todettu maan eniten koronatartuntoja, ja useiden niistä epäillään olevan peräisin Itävallan hiihtokohteista. Etelä-Saksan poliitikot ovat osoittaneet syyttävällä sormella juuri Ischgliä.

Itävallan Ischglissä torstaina kuvatussa mainostaulussa lukee: "Rentoudu. Jos pystyt..." AOP

Palaavatko tärkeät saksalaisturistit ja kuinka pian?

Liittokansleri Kurz tuntuisi haluavan Itävaltaan jo kesällä lisää turisteja – ainakin Saksasta. Tärkeää se maan taloudelle olisikin, sillä matkailuala muodostaa noin 15 prosenttia Itävallan bruttokansantuotteesta, ja kolmannes Itävallan matkailijoista tulee pohjoisnaapurista.

Kurz on korostanut moneen kertaan Itävallan tehneen nopeasti tiukkoja rajoituksia ja purkavan niitä nyt hallitusti.

– Itävallassa tilanne edistyy maailman nopeimmin, ja Saksassa kehitys näyttää yhtä hyvältä. Suhtaudun optimistisesti. Jos kummassakin maassa tilanne pysyy hallinnassa, tietysti pyrimme avaamaan rajat, Kurz vastasi tv-haastattelussa kysymykseen kesälomasuunnitelmien laatimisesta.

Näillä näkymin Itävallan hotellit ja ravintolat saisivat avata ovensa toukokuun puolivälissä. Itävallan matkailusta vastaavan ministerin mukaan hallitus esittelee ensi viikolla suunnitelman, miten matkailuala voisi jälleen avautua rajoitusten jälkeen.

Senkin jälkeen voinee tosin vielä vain arvailla, kuinka pian matkailijat pääsevät lähtemään kotimaistaan ja suuntaavatko he Itävaltaan.

Jutussa käytetty lähteinä: ORF, Der Standard, Tiroler Tageszeitung, Kleine Zeitung, Kurier, Focus, ZDF, Tirolin osavaltio.

