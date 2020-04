Linnanmäki, Särkänniemi ja Tykkimäki pelkäävät huvipuistokesän peruuntuvan – laitteiden avautuminen täysi mysteeri: "Ei mitään tietoa"

Huvipuistojen piti aivan kohta herätä talviuniltaan.

Suomen kolme suurta huvipuistoa Helsingin Linnanmäki, Tampereen Särkänniemi ja Kouvolan Tykkimäki ovat kaikki normaalisti avautuneet viimeistään vappuna.

Nyt kaikki on epäselvää.

– Ei ole mitään tietoa, kertoo Tampereelta Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Samanlainen on viesti myös sekä Tykkimäeltä että Linnanmäeltä.

Hallitus linjasi tiistaina, että heinäkuun loppuun saakka Suomessa ei saa järjestää mitään yli 500 henkilön tilaisuuksia. Hallitus mainitsi kiellossa erityisesti festivaalit. Selväksi ei kuitenkaan tullut, koskeeko linjaus myös huvipuistoja. Ihmeissään on myös ravintola-alan yrittäjien ja työnantajien etujärjestö MaRa.

– Rajaus vaikutti siltä, että se koskee festivaaleja ja muita isoja yleisötilaisuuksia. Emme tosiaan tiedä, koskeeko se myös huvipuistoja, sanoo MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi.

Vetoomus hallitukselle

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin toivoo kovasti, että huvipuisto saisi avata portit 1.6.2020. Hänen mielestään huvipuisto ei ole festivaaliin verrattava yleisötapahtuma.

– Huvipuistot eivät ole massatapahtumia, vaan ne pitäisi rinnastaa kaupunkipuistoihin tai kauppakeskuksiin, joiden on sallittu olla auki myös näin poikkeustilan aikana. Meillä on mahdollisuus turvata ihmisten terveys jopa paremmin kuin ulkoilupuistoissa tai kauppakeskuksissa, joissa ei ole samanlaista valvontaa, sanoo Adlivankin.

Huvipuistoille uhkaa tulla rauhallinen kesä. Yle/ Lukas Rusk

Myös Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä uskoo, että huvipuistot pystyvät takaamaan kävijöidensä turvallisuuden.

– Meillehän turvallisuus muutenkin on se ykkösasia. Jos turvallisuus ei olisi ykkösasia, niin huvipuistojen toimintahan loppuisi saman tien, sanoo Seppälä.

Matkailu- ja ravintola-alan yrittäjien ja työnantajien etujärjestön MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi kertoo, että Suomen huvipuistot ovat jo maanantaina yhdessä vedonneet hallitukseen, että huvipuistot olisivat yleisörajausvaatimusten ulkopuolella.

– Huvipuistot perustelevat sitä sillä, että toiminta on erilaista kuin festivaaleilla. Ne pystyvät erilaisilla järjestelyillä hajauttamaan asiakkaat, ottamaan laitteiden käytössä asiakasmäärät huomioon ja tekemään turvajärjestelyt niin, että riskienhallinta voidaan hoitaa, kertoo Aittoniemi.

Särkänniemen aikoo mahdollisesti jatkaa huvipuistokautta normaalia pitempään. Antti Eintola / Yle

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin korostaa, että huvipuistoa ei avata, jos se on terveydelle vaarallista.

– Haluan painottaa, että kukaan meistä ei halua avata huvipuistoa, jos se on terveydelle vaarallista. Kaikki lähtee siitä, että varmistamme asiakkaiden ja henkilökunnan terveyden, kertoo Adlivankin.

Toiveena kesäkuun alku

Sekä Linnanmäki, Särkänniemi että Tykkimäki kertovat, että pystyvät avaamaan huvipuiston kesäkuun alussa.

– Tarkoitus on avata kesäkuun alussa ja rajata sisäänpääsyä, kertoo Tykkimäen huvipuiston toimitusjohtaja Sakari Pasanen.

Linnanmäen toimitusjohtajan Pia Adlivankinin mukaan huvipuistot ovat selvästi rajattuja alueita, joiden kävijämäärää pystytään valvomaan ja rajaamaan. Huvipuistot myös toimivat pääasiassa ulkoilmassa.

– Me olemme ulkotapahtuma. Jos ravintolat saavat avata 1.6., niin me koemme, että huvipuistojenkin ravintolat pitää saada avata. Meillä on lisäksi paljon ravintoloita, joissa syödään ulkona ja monista kioskeista myydään annoksia ulkona syötäväksi.

Kouvolan Tykkimäki aikoo avata huvipuiston vesiliukumäkineen heti, kun se on mahdollista. Juha Korhonen / Yle

Matkailu- ja ravintola-alan yrittäjien ja työnantajien etujärjestö MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi toivoo asiaan pikaista ratkaisua ja hallitukselta selkeää vastausta.

– Aika äkkiä tämän pitäisi ratketa, sillä toukokuu alkaa kohta. Toivomme hallituksen antavan asiasta jo lähipäivinä selkeän linjauksen, että huvipuistolle tehtäisiin toisenlainen ratkaisu kuin festivaaleille.

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin toivoo, että hallitus viimeistään 3.5.2020 kertoisi linjauksensa myös huvipuistoista.

500 liian vähän

Nyt voimassa on 500 henkilön raja heinäkuun loppuun. Näin pieni asiakasmäärä kerrallaan ei kuitenkaan isoimmille huvipuistoille MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittokosken mukaan riitä.

– Jokainen huvipuisto laskee, onko se kannattavaa. Moni huvipuisto tekee tappiota, jos raja on 500 henkilössä.

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin ei näe tarkoituksenmukaisena avata huvipuistoa, jos raja olisi 499 henkilöä.

– Silloin emme saa kuluja katettua. Laitteet kulkisivat lähes tyhjinä ja täällä olisi hyvin väljää. Meillä on kuitenkin yli 40 huvilaitetta ja toistakymmentä peliä ja kioskipistettä.

Linnanmäelle mahtuu yli 20 000 henkilöä. Useamman tuhannen yleisömääräkään ei Adlivankin mukaan vielä kovin hyvin näy.

– Jos meillä on 5 000 ihmistä, niin silloin on vielä tosi väljää.

LInnanmäellä on yli 40 laitetta, joista vuoristorata lienee tunnetuin. Joonas Koivisto / YLE

Tykkimäen toimitusjohtaja Sakari Pasanen sen sijaan kertoo, että he avaavat, vaikka 500 henkilön rajoitus olisi voimassa.

– Avaamme, kun avaaminen on viranomaisten mukaan turvallista. Avaamme myös vaikka henkilömäärärajoitukset olisivat voimassa, kertoo Pasanen.

Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä uskoo, että huvipuisto saadaan auki noin parin viikon varoitusajalla.

– Meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että meillä on työntekijöitä, jotka ovat olleet täällä ennenkin töissä, kertoo Seppälä.

Hän uskoo, että avajaispäivä ei kuitenkaan tule olemaan ihan tavallinen huvipuistopäivä.

– Oli se avauspäivämäärä mikä tahansa, niin varmasti silloinkin on voimassa jonkinlaiset poikkeusolosuhteet, kertoo Seppälä.

Hän luottaa myös siihen, että yhteistyö viranomaisten kanssa sujuu, ja puistot saadaan turvallisesti avattua.

– Uskon, että tulemme ylittämään kaikki viranomaisvaatimuksen, kun se päivä tulee.

Kokemukset ulkomailta avuksi

Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä on ollut vuoden päivät Kansainvälisen huvipuistoliiton Euroopan puheenjohtajana. Hän kertoo, että muualla Pohjoismaissa huvipuistot avautuvat tämän hetkisen tiedon mukaan jo toukokuun alkupuolella.Se auttaa suomalaisia huvipuistoja kauden aloituksessa.

– Me saamme tiedon, miten rajoituskäytännöt ovat siellä toimineet ja millaisia keinoja niissä on käytetty. Voimme tuoda ne toimivimmat tavat sitten tänne Suomeen, kertoo Seppälä.

Tällaista oli veuhti Särkänniemen keinukarusellissa viime kesänä. Mari Siltanen / Yle

Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä kertoo, että heillä on valmiutta jatkaa kautta myös normaalia pidemmälle. Alun perin oli tarkoitus lopettaa kausi syyskuun ensimmäisenä lauantaina.

– Nyt on pohdittu, että kautta jatkettaisiin koko syyskuun.

Myös Tykkimäellä on samanlaiset ajatukset.

– Suunnitelmissa on jatkaa kautta vielä syyskuun puolella, mutta emme tiedä vielä kuinka pitkään, kertoo Tykkimäen toimitusjohtaja Sakari Pasanen.

Yle seuraa koronaviruksen vaikutuksia Suomessa ja maailmalla. Lue uusimmat koronauutiset tästä.