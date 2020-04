Terrafame ostaa Metsähallitukselta maita, joita Talvivaaran vuodot pilasivat – miljoonakorvaukset sulivat kiinteistökaupaksi

Terrafame ostaa Metsähallitukselta maa- ja vesialueita Kivijärven alueelta, jossa on Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöjen aiheuttamia vahinkoja.

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto vuonna 2012 pilasi muun muassa Kivijärveä.

Lue myös: Uutta tietoa Talvivaaran pilaamasta järvestä – meressä esiintyviä lajeja tuli Kivijärveen

Maakaupan myötä on ratkaistu Metsähallituksen alueisiin liittyvät korvausvaatimukset. Metsähallitus on vaatinut Talvivaaran kaivoksen aiheuttamista haitoista 8,6 miljoonan euron korvauksia. Kiinteistökaupan kokonaisarvo on 875 800 euroa, eli noin 10 prosenttia korvausvaatimuksen määrästä.

Kauppaan sisältyy 160 hehtaaria metsämaata. Kivijärven osalta kauppaan kuuluu 25 kappaletta kaavoitettuja, mutta rakentamattomia rantatontteja sekä 165 hehtaaria vesialuetta.

Kaupan myötä Terrafame omistaa merkittävän määrän maa- ja vesialueista Kivijärven alueella. Yhtiö kertoo tiedotteessaan selvittävänsä järven kunnostamismahdollisuutta.

Terrafame aikoo tarjota samanlaista kiinteistökaupan mahdollisuutta myös muille alueen kiinteistöjen omistajille. Parhaillaan Kainuun käräjäoikeudessa selvitetään mitä tapahtuu lukuisille korvausvaatimuksille, joita esimerkiksi mökkien ja maiden omistajat jättivät Talvivaaran jätevesivuotojen jälkeen.