Venäjä nostaa rikossyytteen kansanmurhasta suomalaisten toimista jatkosodan aikana – osalle komitean väitteistä ei löydy vahvistusta asiakirjoista

MoskovaVenäjän tutkintakomitea on nostanut rikossyytteen kansanmurhasta koskien suomalaisten toimia Karjalassa jatkosodan aikana.

Se kertoo päätyneensä rikossyytteeseen tutkintansa tuloksena.

Komitean tiedotteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) vuosien 1941 ja 1945 välisenä aikana vähintään 14:llä suomalaisten perustamalla leirillä pidettiin etnistä venäläisväestöä, jonka asumisolot sekä ruoka- ja työnormit eivät sopineet yhteen elämän edellytysten kanssa.

Tiedotteessa käytetään sanaa keskitysleiri. Leireillä pidettiin yli 24 000 ihmistä, joista kuoli vähintään 8 000 siiviliväestöön kuuluvaa venäläistä, mukaan lukien 2 000 lasta.

Lisäksi komitean mukaan yli 7 000 sotavankia tapettiin hautaamalla elävältä, kaasukammiossa tai ampumalla.

Novosti Ylen haastattelema Suomen Kansallisarkiston pääjohtaja, dosentti Jussi Nuorteva pitää ikävänä sitä, että tutkintakomitea esittää faktoina asioita, joille ei löydy vahvistusta asiakirjoista. Erityisesti väitteet siitä, että suomalaiset olisivat tappaneet ihmisiä kaasukammioissa ja haudanneet elävältä, ovat Nuortevan mielestä hämmentäviä.

Suomen ulkoministeriö perää venäläisarkistojen avaamista kaikille

Presidentti Vladimir Putinin alainen Venäjän federaation tutkintakomitea julkaisi maanantaina tiedotteen (siirryt toiseen palveluun), jossa se kertoi tutkivansa suomalaisten epäiltyjä rikoksia Karjalassa jatkosodan aikana.

Komitea ilmoitti tutkivansa tapahtumia koskevia asiakirjoja, joista Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n Karjalan-osasto oli poistanut salauksen.

Tällä viikolla Venäjään mediassa on uutisoitu myös Suomen ulkoministeriön näkemyksiä rikosepäilyistä.

Venäläismedian mukaan Suomen ulkoministeriö muistuttaa, että asia ei ole uusi ja että siitä on tutkittu huolellisesti oikeudessa sodan päättymisen jälkeen.

Lisäksi Suomen ulkoministeriön kerrotaan pyytävän venäläisarkistojen avaamista kaikille tutkijoille.

– Historiallisten tapahtumien tulkinta on tutkijoiden ja tiedemiesten tehtävä. Hallituksena me pyrimme vain takaamaan, että tutkimusta voidaan tehdä avoimesti ja vapaasti. Olemme avoin yhteiskunta ja olemme sitä mieltä, että vaikeat historialliset ongelmat on välttämätöntä käsitellä, Ria Novosti siteerasi (siirryt toiseen palveluun) Suomen ulkoministeriötä tiistaina julkaisemassa artikkelissaan.

Yle ei ole nähnyt ulkoministeriön tiedotetta asiasta.

