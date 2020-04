Ihmiset peruvat tai siirtävät jo lääkäriaikojaan itse, ja seuraukset voivat olla vakavia – Johtajaylilääkäri: Huoli on nyt kova

Pian olisi kiireetöntä hoitoa taas tarjolla, mutta saapuvatko potilaat paikalle? Asiaa joudutaan nyt miettimään koronatilanteen takia eri puolilla maata ja muun muassa Pirkanmaalla.

Tampereen yliopistollinen sairaala TAYS käynnistelee jälleen kiireettömän hoidon tarjontaansa, sillä koronatilanne on pysynyt alueella rauhallisena jo pari viikkoa.

TAYSin johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan vakavana huolena on nyt se, tulevatko kutsutut potilaat tarkastuksiin tai lääkäriin. Osa on jo jättänyt tulematta, perunut tai siirtänyt aikaansa.

Potilaskato on jo huomattu myös päivystyksissä eri puolilla maata.

Yle kertoi jo maaliskuun lopussa, että joidenkin sairaaloiden päivystyksissä on ollut tyhjempää kuin pitkään aikaan ja perusterveydenhuollossakin potilaat ovat peruneet aikojaan.

Esimerkiksi Helsingin terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen mukaan monet, jotka tarvitsisivat kiireellistä hoitoa muun kuin koronan vuoksi jättävät nyt menemättä lääkäriin koronan pelossa.

Osa pelkää kuormittavansa hoitojärjestelmää ja jättää siksi käynnin väliin.

Myös Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella päivystyspoliklinikan asiakasmäärä on ollut maaliskuussa noin 20 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan yleensä.

Nyt tilanteesta on Sandin mukaan käyty jo valtakunnallista keskustelua.

– Huoli on nyt kova. Koronan vuoksi on ollut vahvaa viestiä, että esimerkiksi iäkkäiden pitäisi pysyä kotona. Se on ehkä ollut väärä painotus, jos ja kun edes lääkäriin ei lähdetä, Sand sanoo.

Myös HUS tiedotti viime viikolla, että esimerkiksi lasten vastaanotoilla on ollut tavallista enemmän peruutuksia.

Uuden lastensairaalan ja Jorvin sairaalan lasten päivystykset ovat Suomen suurimpia lasten päivystyksiä.

Päivystyksen kävijämäärät ovat olleet selvässä laskussa viimeisen kuukauden ajan.

HUSin alueella kaikkien päivystyspotilaiden määrän on kerrottu aiemmin vähentyneen noin 25 prosenttia.

Tilanne on vakava. Jos pitkäaikaissairauksia ei voida seurata ja hoitaa, tilanne voi pahentua niin, että sairaudet uhkaavat jo henkeä tai liitännäissairauksien riski kasvaa.

Antti Eintola / Yle

Jos kiireetöntä hoitoa ei voida tehdä nyt hallitusti, koronakriisin taituttua hoitoa voi olla odottamassa valtava määrä ihmisiä.

Johtajaylilääkäri Sandin mukaan koronatilanne on jo aiheuttanut useamman tuhannen potilaan jonoja.

Kiireetöntä hoitoa on käytännössä lähes puolentoista kuukauden ajalta.

TAYSin asiantuntijat seuraavat, keiden tilanne on saattanut muuttua kiireettömästä kiireelliseksi. Etenkin esimerkiksi psykiatristen potilaiden hoito halutaan turvata.

Sand korostaa, että jos kutsu kiireettömään hoitoon tulee kenelle tahansa, aika kannattaa ottaa ja käyttää.

– Vahva viesti on, että kun asiantuntija arvioi, että hoitoon kutsutaan, silloin voi ja kannattaa tulla

