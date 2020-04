Helsinki aikoo selvittää, voisiko se itse päättää elokuun suurtapahtumien kohtalosta – Pormestari: Hallituksen linjaus oli pettymys

Elokuussa Helsingissä on määrä järjestää muun muassa kaupunkifestivaali Flow

Elokuussa Helsingissä on määrä järjestää muun muassa kaupunkifestivaali Flow Berislav Jurišić / Yle

Hallituksen päätös perua kesätapahtumat heinäkuun loppuun saakka aiheuttaa päänsärkyä Helsingissä, jossa isoja tapahtumia on myös elokuussa.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok.) sanoo olevansa pettynyt, että isot, yli viidensadan hengen tapahtumat päätettiin perua vain heinäkuun loppuun asti. Hallitus ilmoitti asiasta eilen keskiviikkona.

Vapaavuoren mukaan Helsinki aikoo nyt selvittää, voisiko se itse päättää elokuun suurtapahtumien kohtalosta.

Suomessa kesän suurtapahtumat ovat pääosin kesä- ja heinäkuun aikana, kun taas Helsingissä ne ajoittuvat valtaosin elokuulle.

Elokuussa Helsingissä on määrä järjestää muun muassa Flow-festivaali, Helsingin juhlaviikot sekä remontoidun Olympiastadionin avajaiset.

Jan Vapaavuori Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

– Se, että päätös on vain heinäkuun loppuun saakka, aiheuttaa suuren epävarmuuden Helsingin elokuun tapahtumien ylle. Harva kuvittelee, että [koronavirustilanne] niin nopeasti taittuisi, että elokuussa voitaisiin palata normaaliin tilaan. Suurin osa varmasti kuvittelee, että silloin suurtapahtumia ei voida järjestää, Vapaavuori sanoo Ylelle.

Vapaavuori toteaa, että Helsinki on tähän saakka noudattanut hallituksen linjauksia eikä ole ryhtynyt tekemään itsenäisiä kaupunkikohtaisia päätöksiä. Nyt tätä saatetaan harkita uudelleen.

– Eilen syntyneen tilanteen jälkeen, jossa linjaus on vain heinäkuun loppuun eikä koske elokuuta, on selvää, että meidän pitää kaupungissa arvioida, onko meillä ylipäänsä toimivaltuuksia ja mahdollisuuksia ottaa kaupunkina kantaa jo tässä vaiheessa elokuun tapahtumiin, Vapaavuori sanoo.

– Ensivaiheessa selvitämme, onko se ylipäänsä mahdollista. Jos se on mahdollista, on selvää, että tulemme harkitsemaan elokuun osalta kaupunkikohtaisia päätöksiä.

Vapaavuoren mukaan Helsingissä on ollut tarkoitus järjestää kolmisenkymmentä isompaa kesätapahtumaa ja yksin näiden osalta liikevaihto nousisi yli 100 miljoonaan.

Kaikkien aikojen etävappua juhlitaan kotona

Vapaavuoren mukaan kaupunki vetoaa ihmisiin, että vappua ei vietettäisi perinteisellä tavalla, eli tänä vappuna ei mentäisi ulos juhlimaan.

– Olemme osaltamme huolissamme siitä, miten ihmiset noudattavat näitä rajoituksia ja ohjeita vappuna, joka on suuri perinteinen kansanjuhla.

Vapaavuori sanoo, että jos valtiovalta kokee että tätä pitää varmistaa vielä jollain aitauksilla, niin kaupunki tietysti toteuttaa sen käytännössä.

Monet Helsingin vappuun kuuluneet perinteiset tapahtumat on peruttu koronaepidemian hillitsemisen vaatimien kokoontumisrajoitusten vuoksi.

– Koska fyysinen kokoontuminen tai liikkuminen ei näissä oloissa ole mahdollista, olemme luoneet yhdessä kumppaniemme kanssa monipuolisen kattauksen vappuohjelmaa kotona nautittavaksi, Vapaavuori sanoo.

Myös perinteinen Havis Amandan patsaan lakitus, toteutetaan tänä vuonna virtuaalitodellisuudessa. Lakitusvuorossa on Taideyliopiston ylioppilaskunta.

Digitaaliset palvelut tuovat uusia mahdollisuuksia konserttien ja tapahtumien järjestämiseen. Vappuna paitsi Mantan lakitus myös vappukansaa tahdittava JVG:n konsertti toteutetaan digitaalisesti ja ne ovat katsottavissa verkossa Helsinki-kanavalla.

Konserttiin voi osallistua kotisohvalta älypuhelimella tai tietokoneella. Jokainen konserttiin kirjautunut voi myös valita itselleen oman avattaren eli virtuaalihahmon ja hyvällä onnella nähdä itsensä tanssimassa keikan yleisössä.

Keikalla ei tarvitse tyytyä vain katsomaan, vaan yleisöä kannustetaan reagoimaan elein, suosionosoituksin tai emojien, jotka välittyvät studiossa esiintyville artisteille reaaliajassa.

Apua ja tukea on saatavissa myös vappuna

Samalla kun kaupunkilaisia kehotetaan pysymään kotona, Vapaavuori muistuttaa turvallisuudesta kotioloissa.

– Perheen ja läheisten hyvinvointi on jokaiselle tärkeää. Poikkeusolot ja eristäytymisvaatimukset muuttavat arkea ja perinteitä kotona. On tärkeää puuttua orastaviin ongelmiin jo ajoissa ja huolehtia toinen toisemme jaksamisesta, erityisesti lapsista ja nuorista sekä vanhuksista. Ongelmatilanteisiin on tarjolla apua, myös vappuna, Vapaavuori sanoo.

Vappuohjelman ohella kaupungin verkkosivuille nostetaan listaus tahoista, mistä saa apua ja tukea vapun aikana.

Vapun ohjelmatarjonnan aloittaa Mantan lakitus, ja se on katsottavissa Helsinki-kanavalta vappuaattona 30.4. klo 17.45 alkaen.

