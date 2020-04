EU-johtajat: Rahasto koronakriisin talousahdingosta toipumiseen – komissio selvittämään asiaa

Ensimmäiset kausityöntekijät tulivat Ukrainasta – ovat karanteenin jälkeen Etelä-Suomen maatiloilla työnjohtajina

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön mukaan maatilat on ohjeistettu tarkasti, miten työntekijät on haettava kentältä ja miten on suojauduttava koronalta.