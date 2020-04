Hyönteishotelli on kevään tonttuovi – nämä neljä keinopesää odottavat pörriäisiä pihoilla eri puolilla maata

Koronakevät 2020 on ajanut suomalaiset luontoon, ja sieltä on selvästi palattu käpyjen tai korsien kanssa kotiin nikkaroimaan.

Siinä missä ennen joulua rakennettiin ja kuvattiin tonttuovia, nyt sosiaaliseen mediaan on ryöpsähtänyt kuvia eri puolella maata väkerretyistä hyönteishotelleista.

Hyönteismäärät ovat laskussa ympäri maailmaa osin siksi, että pölyttäjähyönteisten pesintäpaikkojen määrä on vähentynyt. Hyönteishotelli eli ötökkähotelli eli keinopesä on apu pesä- ja talvehtimispaikkojen löytymiseen niille.

Lyhtyhotellille sataa tykkäyksiä

Kirsi Partasen rakkain lyhty, ruosteinen ja lasiton, on saanut uuden kunniatehtävän pörriäishotellina. Partanen haluaa kaikenlaisten pörriäisten surraavan ja pörräävän hotellinsa uumeniin.

Nurmeslaisen haaveena on pörriäisnurmi oman majatalon pihalle. Siihen ei vielä riitä yksi lyhtypesä, vaan perusteilla on kokonainen hyönteishotelliketju pihapiiriin.

Partanen keräsi lyhtyyn täytteet omalta pihaltaan ja lähimetsästä.

– Latasin ne tosi tiukasti, mutta pakko on vielä laittaa siisti ja huomaamaton verkko pitämän ne kunnolla paikoillaan, hän miettii.

Suunnitelma on enää toteutusta vaille: todennäköisesti täytteet vielä lähtevät, koska lyhty on helpoin ensin vuorata sisältä pieniruutuisella verkolla ja täyttää sitten vasta uudelleen.

Facebookin harrasteryhmään postattu kuva lyhtyhotellista on saanut runsaasti tykkäyksiä ja ihailua osakseen. Monia kiehtoo sen helppo toteutus.

Innokas luontoihminen Kirsi Partanen uskoo käyvänsä koko kesän tarkkailemassa pörriäishotellin asukkaita. Lyhty päätyy todennäköiseti kukkapellon viereen.

Puukäsityöt onnistuvat etänä kätevästi, kun on mielekästä tekemistä. Sesse Rahunen

Puukässän etätyö Imatralla

12-vuotiaalla etäkoululaisella Konsta Vasaralla pysyvät kädessä saha ja porakone. Tyytyväinen poika on saanut valmiiksi peräti kaksi ötökkähotellia. Toinen lähtee mökille Sulkavalle, toinen jää kotiin Imatralle.

– Oli mukavaa, Vasara kommentoi rakentamista.

Teknisen tyhön opettaja innostui omin päin toteutetusta projektista niin, että ötökkähotellin tekeminen tulee seuraavaksi myös muille oppilaille etähommaksi.

Edellisillä tunneilla porukka on opetellut polkupyörän keväthuoltoa.

Konsta Vasaran kotipihaan jäävä ötökkähotelli. Sesse Rahunen

Konstan äiti Sesse Rahunen kertoo, että poika etsi kaiken materiaalin mökkipihasta. Poraili ja ruuvaili osat kasaan pienellä avustuksella, ja täytti ötökkähotellin haluamallaan tavalla ja täytteillä.

– Meillä ei ole ollut aikaisemmin ötökkähotellia ja halusin vain pojalle jotakin yhteistä kivaa näpertelyä kotikoulun vastapainoksi, Rahunen kertoo.

Samalla kaksikko merkkasi oman ekotekonsa pölyttäjähyönteisten puolesta Pelasta pörriäinen-kampanjaan.

Kesällä luvassa ötökkäopiskelua

Lämpimät +10 asteen aurinkopäivät ovat jo tuoneet ensimmäiset siivekkäät isokyröläisen Krsitiina Tuomisen hyönteishotelliin.

– Joku sinne lensi, mutta en tiedä mikä.

Ensin heräsi into tehdä keinopesä omin käsin. Sitten iski tiedonhalu. Tuominen on päättänyt opetella tunnistamaan puutarhansa kaikki hyönteiset internetin avulla. Pitäähän sitä tietää, ketä hotellissa asustaa.

Hän nikkaroi elämänsä ensimmäisen hyönteishotellin maaliskuun loppupuolella.

–Se oli sellaista korona-ajan tekemistä, kun ei mennä minnekään ja on aikaa puuhastella.

Hotellin rakenteet syntyivät naapurin sahalta saaduista laudoista ja muut tykötarpeet Tuominen löysi omalta maatilalta.

Paikka löytyi vaahteran kyljestä, marjapensaiden ja luumupuun välittömästä läheisyydestä. Pelasta pörriäinen-kampanjan mukaan jo pari ötökkähotellia pörriäisineen parantaa marjapensaiden satoa.

Tuominen toivoo hotelliinsa pölyttäjien lisäksi kirvoja ja vihannespunkkeja syöviä ötököitä.

– Villimehiläiset eivät pistä, niitä olisi hieno saada.

Ötökät ovat tervetulleita hotelliin, mutta taloon eksyttyään ne saavat poistua emännän avittaamana reippaasti takaisin pihalle.

Kristiina Tuomisen vaahteran kyljessä on komeillut ötökkähotelli muutaman viikon. Tiina Tuominen

Pientä pintaremppaa Kokkolassa

Juhani Hannila korjailee vaimonsa Minna Styrmanin kesällä 2019 tiilistä kokoamaa hyöteishotellia. Myrskytuulet ja linnut ovat verottaneet sen sisältöä. Hotelli kaipaa ainakin verkkoa suojakseen.

Innokas lintumies, Birdlife Keski-Pohjanmaan puheenjohtaja, ei usko, että mikään ötökkähotelli saisi asukkaillaan houkuteltua uusia lintulajeja hyönteisten perässä omaan kotipuutarhaan.

Jonkinlaisena noutopöytänä se helposti toimii, jos linnut pääsevät siihen käsiksi.

– Tiaiset ja vaikkapa tikka alkavat päivystää nurkilla ja purkaa hotellia heti, jos keksivät, että siellä on syötävää.

Tervetuloa hyönteiset biologin puutarhan hotelliin, kunhan pieni pintaremontti ja uudelleenstailaus on ohi. Juhani Hannila

Hannila on biologi, jolle luonto on sydämen asia. Hän toteaa, että ötökkähotellilla on merkitystä kotipihan ekosysteemissä, mutta suuremman palveluksen pörriäisille ja muulle luonnolle tekee, jos jättää osan tontinnurkista villiintymään.

– Siinä on luonnon oma ötökkähotelli.

Liian tarkkaan leikatut nurmikot ja viimeisen päälle siistityt tontit eivät suosi hyönteisiä. Pörriäisiä kaipaava tarvitsee myös siivekkäitä houkuttelevia kukkia.

Hyönteiset ovat elintärkeitä. Ilman pölyttäjiä maailmasta loppuu ruoka. Entä ne muut, jotka eivät pölytä?

– Kaikki ovat jonkun ruokaa. Se on sitä luonnon monimuotoisuutta.

Kokkolalaisesta Air BeeBee:stä on bongattu ainakin hämähäkkilajeja ja erilaisia lentäviä hyönteisiä, jotka hakeutuvat suojaiseen paikkaan talvehtimaan.

– Kimalaisiakin näkyy, jos hotellista löytyy sopivia koloja.

#pelastapörriäinen ja tee pörriäisteko

Lähes 6000 ihmistä on ilmoittanut Ylen Pelasta pörriäinen -kampanjassa rakentaneensa hyönteishotellin. Aika hyvin, koska kampanja käynnistyi vasta nyt huhtikuussa.

Kampanjassa innostetaan ihmisiä tekemään helppoja ekotekoja, jotka vaikuttavat pörriäisten hyvinvointiin.

Pelasta pörriäinen -kampanjaan voi osallistua #pelastapörräinen -tunnisteella. Ylen sivustolta löytyy vinkkejä myös tavoista auttaa pörriäisiä. Oman pörriäistekonsa voi myös merkitä sivustolle.

Katso täältä lisää Ylen Pelasta pörriäinen -kampanjasta.

