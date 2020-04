KRP epäilee ennennäkemätöntä turvapaikkahuijausta – tästä esitutkinnassa on kyse

Kuvassa vasemmalla "Ali", jonka väitetty kuolema poiki Suomelle tuomion Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta. Kuva on saatu Alin Suomessa asuvilta läheisiltä.

Kuvassa vasemmalla "Ali", jonka väitetty kuolema poiki Suomelle tuomion Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta. Kuva on saatu Alin Suomessa asuvilta läheisiltä.

Marraskuussa 2019 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi Suomelle ainutlaatuisen langettavan tuomion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen rikkomisesta.

Tuomio koski irakilaismiestä, jonka Suomi oli käännyttänyt ja palauttanut Irakiin talvella 2017.

22. huhtikuuta 2020 keskusrikospoliisi KRP kertoi aloittaneensa asiaa koskevan esitutkinnan. KRP epäilee, että tapetuksi väitetty mies olisi vielä elossa. Tänään perjantaina KRP kertoi vanginneensa yhden henkilön epäiltynä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Yle tiivisti tähän juttuun, mistä tapauksessa on kyse, mitä esitutkinnasta tiedetään nyt, ja mitä mahdollisia yhteiskunnallisia vaikutuksia asialla on.

Syksy 2015: Irakilaismies saapui Suomeen

Vuonna 2015 Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita. Heidän joukossaan oli “Ali” ja hänen tuolloin 19-vuotias tyttärensä Noor.

Ali oli kertonut Maahanmuuttovirastolle työskennelleensä Irakissa ihmisoikeuksiin ja korruptioon erikoistuneena rikostutkijana, ja saaneensa työnsä vuoksi vihamiehiä. Ali kertoi Suomen Maahanmuuttovirastolle myös joutuneensa Irakissa kahdesti tappoyrityksen kohteeksi.

Maahanmuuttovirasto piti miehen taustaa ja koettuja tappoyrityksiä tosiasioina. Tästä huolimatta hänelle annettiin kielteinen turvapaikkapäätös. Ali valitti päätöksestään hallinto-oikeuteen, mutta päätös pysyi kielteisenä.

Ali palautettiin Irakiin marraskuussa 2017.

Helmikuu 2018: Yle kertoo Alin tulleen tapetuksi

Helmikuussa 2018 Yle julkaisi uutisen, jonka mukaan Ali olisi tapettu Bagdadissa viikkoja paluunsa jälkeen.

Uutinen perustui Alin läheisten kertomukseen, Ylelle toimitettuun kuolintodistukseen ja poliisin raportin kopioihin sekä miehen kokemiin aiempiin tappoyrityksiin, joita Maahanmuuttovirasto oli pitänyt tosiasioina.

Tiedot väitetystä kuolemasta välittyivät Ylelle Alin Suomeen jääneen tyttären ja hänen tapetuksi väitetyn isänsä Irakissa asuvien läheisten kautta. Alia sekä hänen tytärtään oli haastateltu kesällä 2017 Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista kertovaan dokumenttiin.

Marraskuu 2019: Suomi saa ainutlaatuisen tuomion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta

Marraskuussa 2019 tapaus oli jälleen uutisissa.

Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin EIT totesi (siirryt toiseen palveluun), että Suomi oli miehen palauttaessaan syyllistynyt Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklojen 2 ja 3 rikkomiseen. Artiklat suojaavat jokaisen oikeutta elämään ja kieltävät kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Suomen katsottiin rikkoneen elämää suojaavaa kakkosartiklaa.

EIT ei nähnyt syytä epäillä sitä, että mies olisi tullut tapetuksi Irakissa. Arvio pohjasi vastaaviin tietoihin kuin Ylen helmikuussa 2018 julkaisema uutinen, eli muun muassa EIT:lle toimitetun kuolintodistuksen kopioon.

EIT totesi Suomen arvioineen miehen kansainvälisen suojelun tarpeen puutteellisesti. EIT kiinnitti huomiota siihen, että Migri ei ollut ottanut riittävästi huomioon miehen taustaa ja tappoyrityksien kohteeksi joutumista. Tällaiset asiat tulisi EIT:n mukaan arvioida kokonaisuutena ja suhteuttaa maan yleiseen turvallisuustilanteeseen, mitä Migri ja Suomen tuomioistuimet eivät EIT:n mukaan tehneet.

Valituksen EIT:lle oli tehnyt tapetuksi väitetyn Alin tytär. Suomi tuomittiin korvaamaan valittajalle 20 000 euroa isän käännytyksen tuottamasta kärsimyksestä sekä tuhansien eurojen edestä kulukorvauksia.

Migri aloittaa EIT:n päätöksen johdosta erityistarkastuksen

EIT:n tuomiolla oli välittömiä vaikutuksia.

Heti EIT:n tuomion jälkeen poliisi keskeytti turvapaikanhakijoiden palautukset Irakiin. Keskeytyspäätös kuitenkin purettiin jo loppuvuonna 2019, parin viikon jälkeen.

Merkittävämpi vaikutus oli se, että Migri otti EIT:n tuomion vuoksi satoja kielteisiä turvapaikkapäätöksiä uudelleenkäsittelyyn. Tarkastuksen syynä oli välttää niiden virheiden toistaminen, joihin EIT oli katsonut Suomen syyllistyneen.

Migri kävi läpi 319 tehtyä päätöstä ja löysi puutteita kymmenestä. Nämä kymmenen henkilöä saivat mahdollisuuden uuteen turvapaikkahakemukseen.

EIT:n päätös herätti myös laajaa huomiota ja keskustelua Suomessa, kuten Ylen helmikuussa 2018 julkaisema aiheesta kertova uutinen.

Poliisin ratkaisu on perusteltu. Se antaa työrauhaa tilanteen selvittämiselle.#EIT:n langettava on Suomelle häpeällinen. Pyysin johtavia virkamiehiä arvioimaan, miten voimme varmistaa, että vastaavaa ei enää tapahdu. Palautuskieltoa ja oikeutta elämään vastaan ei voida rikkoa. https://t.co/MXnMEoSBEG — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) 16. marraskuuta 2019

Huhtikuu 2020: KRP epäilee kaiken olevan huijausta

Kuluvan viikon tiistaina keskusrikospoliisi KRP kertoi hätkähdyttävästä esitutkinnasta.

Poliisi epäilee, että langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat ovat väärennettyjä ja että kantajan lähiomainen – eli Irakiin palautettu Ali – olisi elossa.

Tänään perjantaina keskusrikospoliisi esitti yhtä henkilöä vangittavaksi epäiltynä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä. Henkilöä vaaditaan vangittavaksi todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä.

Asiaa käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa vielä tänään perjantaina.

Vangittu henkilö on nainen, joka on syntynyt vuonna 1996. Myös Alin tytär Noor on syntynyt vuonna 1996.

IS:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) KRP on saanut Irakin viranomaiselta vahvistuksen siitä, että kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen kuolintodistus on väärennetty.

Ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin: EIT:n päätös voidaan oikaista osittain

Jos KRP:n rikosepäily osoittautuu oikeaksi, se tarkoittaa todennäköisesti ainakin EIT:n langettavan päätöksen osittaista oikaisua.

Kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheininin mukaan oikaisu koskisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaa kaksi, joka turvaa jokaisen oikeuden elämään.

– Jos ei ole vainajaa, EIT ei toteaisi artiklan kaksi loukkausta. Siltä osin päätös pyyhkiytyisi.

Scheininin mukaan EIT voi oikaista päätöstä itse, tai sitten Euroopan neuvoston ministerikomitea voi pyytää tuomioistuinta tulkitsemaan tuomiotaan uudestaan.

Scheininin mukaan on kuitenkin mahdollista, että tuomio jäisi voimaan artiklan kolme osalta, joka kieltää kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun.

Perustelu on se, että EIT voi todeta Suomen joka tapauksessa tehneen palautuksen suhteen virheen, vaikka henkilö ei olisi sen johdosta kuollut.

– EIT arvioi Suomen menettelyä ja harkintaa sen hetken tietojen valossa, kun mies on päätetty lähettää pois. Kuolema ei ole tuomion kannalta kaikilta osin ratkaiseva.

Scheinin arvioi, että esitetty kuolintodistus on mahdollisesti vaikuttanut EIT:n arvioon. Kuolintodistuksen osoittautuminen väärennökseksi ei kuitenkaan sekään välttämättä tarkoittaisi tuomion kaatumista kokonaan.

– Ihmisoikeuksissa ei ole aina kyse siitä, voittaako yksilö vai valtio. Molemmat voivat olla väärässä. Rikollinen voi olla rikollinen, ja hänet palauttanut valtio silti syyllistynyt ihmisoikeusloukkaukseen.

Scheinin ei muista vastaavaa tapausta EIT:n historiasta.

– Vastaavaa valittajan asiakirjaväärennystä en tunne.

Migri: EIT:n päätös ei vaikuttanut turvapaikkalinjaan

Vaikuttiko EIT:n päätös Migrin turvapaikkalinjaan niin, että kansainvälisen suojelun saaminen olisi muuttunut Suomessa helpommaksi?

Ei vaikuttanut, sanoo Migrin turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen.

– Päätökset pyritään tekemään aina huolellisesti. Ei se linja muuttunut siinä.

EIT:n tuomio johti kuitenkin satojen Migrin tekemien turvapaikkapäätöksien uudelleenarviointiin, mikä johti puutteiden löytämiseen kymmenestä päätöksestä.

Lehtinen ei kuitenkaan pidä nähtyä vaivaa huonona asiana, oli KRP:n tutkinnan lopputulos mikä hyvänsä.

– Päin vastoin on hyvä, että nämä käytiin läpi. EIT:n tuomio otti kantaa siihen, miten useiden loukkausten kumulatiivinen vaikutus otetaan huomioon. Tuomion myötä tämä työ tehdään perusteellisemmin kuin aiemmin.

Lehtinen ei halua spekuloida KRP:n tutkinnan mahdollisella lopputuloksella.

– Toivon kuitenkin, että tämä herättäisi tietynlaista ymmärrystä sitä kohtaan, miten vaikeaa työtä tämä turvapaikkahakemusten tutkinta on.

Lue aiempia uutisia aiheesta:

24.4.2020:KRP vaatii vangittavaksi naista, jota epäillään asiakirjan väärentämisestä – kuolleeksi luultu irakilaismies on ehkä sittenkin elossa

22.4.2020: Suomi tuomittiin viime vuonna ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta – KRP aloittanut esitutkinnan: epäilee irakilaismiehen olevan yhä elossa

19.2.2020: Migri kävi uudelleen läpi satoja turvapaikkapäätöksiä: 10 kielteisen päätöksen saanutta saa uuden mahdollisuuden

14.11.2020: Suomi käännytti irakilaismiehen, joka tapettiin pian paluunsa jälkeen – Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi Suomen ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta

12.2.2018:Suomi ei antanut Alille turvapaikkaa, tapettiin heti Irakissa – tytär odottaa omaa käännytystään