Yhdysvaltain kongressi hyväksyi lähes 500 miljardin apupaketin pienyrityksille – rahaa ohjataan myös sairaaloille

Yli 25 miljoonaa yhdysvaltalaista on menettänyt työnsä koronakriisin aikana.

Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt uuden, lähes 500 miljardin dollarin elvytyspaketin maan talouden piristämiseksi koronaviruspandemian keskellä. Senaatti oli hyväksynyt paketin jo aiemmin, ja presidentti Donald Trump on kertonut aikovansa allekirjoittaa sen.

Paketti hyväksyttiin heittämällä äänin 388-5.

Äänestys ja sitä edeltänyt keskustelu käytiin erityisjärjestelyiden puitteissa. Kongressiedustajat pitivät kasvomaskeja, ja heitä päästettiin istuntosaliin vain pienissä ryhmissä.

Elvytyspaketti on suuruudeltaan 483 miljardia dollaria eli noin 448 miljardia euroa. Se on jatkoa kongressin maaliskuun lopussa hyväksymälle yli 2 000 miljardin dollarin elvytyspaketille.

Tukipaketista suurin osa, 320 miljardia dollaria, on tarkoitus osoittaa pienyrityksille. Rahaa ohjataan myös muun muassa sairaaloille ja koronavirustestauksen laajentamiseen.

Yhdysvaltain talous on kärsinyt pahoin koronaviruksen aiheuttamista rajoitustoimista. Maaliskuun puolivälistä lähtien yli 26 miljoonaa ihmistä on menettänyt työnsä. Torstaina saatiin jälleen synkkiä työllisyyslukuja, kun 4,4 miljoonan ihmisen kerrottiin ilmoittautuneen työttömäksi viime viikon jälkeen.

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa Yhdysvalloissa oli Fortunen mukaan enimmillään 15,3 miljoonaa työtöntä. Nykyinen taso on korkein sitten 1930-luvun laman.

Yhdysvalloissa on kirjattu Worldometer-tilastosivuston mukaan yli 879 000 koronavirustartuntaa. Covid-19-tauti on tappanut maassa yli 49 000 ihmistä, mikä on noin 150 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku oli torstaina 31.

Rajoitusten purkaminen aiheuttaa keskustelua

Joissain Yhdysvaltojen osavaltioissa on vähitellen alettu höllentää koronaviruksen takia asetettuja rajoitustoimia. Joidenkin osavaltioiden toimintaa asiassa on hämmästelty, sillä esimerkiksi rajoituksia purkavassa Georgiassa ei vielä ole nähty merkkejä epidemian merkittävästä laantumisesta.

Jopa presidentti Trump kritisoi Georgian republikaanikuvernööri Brian Kempin toimintaa asiassa.

– Minä haluan, että osavaltiot avautuvat, haluan sitä paljon enemmän kuin hän (Kemp). Mutta en halunnut nähdä hoitoloiden avautumista tässä vaiheessa, eivätkä sitä halunneet lääkäritkään, Trump sanoi päivittäisessä tiedotustilaisuudessaan.

Presidentti viittasi Georgian päätökseen sallia muun muassa kuntokeskusten, kynsihoitoloiden, hierojien, kampaamoiden ja keilahallien avautuminen perjantaista lähtien.

Trump sanoi pressissään myös, että hän saattaa pidentää fyysisen etäisyyden sääntöjen voimassaoloa. Tällä haavaa liittovaltion asettamat linjaukset ovat voimassa 1. toukokuuta asti.

Uutiskanava CBS:n (siirryt toiseen palveluun) torstaina julkaiseman kyselyn mukaan 63 prosenttia amerikkalaisista oli enemmän huolissaan rajoitusten purkamisesta liian aikaisin kuin rajoitusten taloudellisista vaikutuksista.

Monissa osavaltioissa on pidetty mielenosoituksia, joissa on vaadittu rajoitusten purkamista suunniteltua nopeammin.

