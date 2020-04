Tässä on uusi äitiyspakkaus – Katso uudet kuosit

Kela on julkistanut uuden äitiyspakkauksen. Tämän vuoden äitiyspakkaus on nimetty Mustikkamaidoksi. Sen on suunnitellut graafinen suunnittelija Ilona Partanen.

Äitiyspakkauksen ulkohaalarin kuosi valittiin tänä vuonna äänestyksellä. Veikko Somerpuro © Kela, Jyrki Lyytikkä / Yle

Partanen kertoo, hakeneensa inspiraatiota omasta lapsuudestaan, kesästä ja onnellisuudesta.

Pakkauksesta löytyy useista housuja, joista osa soveltuu muun muassa potkimiseen. Veikko Somerpuro © Kela, Jyrki Lyytikkä / Yle

Uudessa äitiyspakkauksessa on 56 tuotetta, eli se on hieman suppeampi kuin aikaisempina vuosina. Pakkauksen sisältö on pysynyt vuosien ajan pitkälti samanlaisena. Tänä vuonna uutta on jatkopalallinen body.

Kuten aikaisempina vuosina pakkauksesta löytyy sekä pään yli vedettäviä että kietaisten puettavia bodyja. Veikko Somerpuro © Kela, Jyrki Lyytikkä / Yle

Uudet äitiyspakkaukset laitetaan jakoon, kun edellisen vuoden pakkaukset on jaettu loppuun. Kela arvioi tämän tapahtuvan toukokuussa.

Lue aiheesta lisää Kelan äitiyspakkaussivulta (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:

Äitiyspakkauksen harsot jätetään pois tämän vuoden lopuista pakkauksista hajun takia

"Myös äitiyspakkauksen tulee olla hiilineutraali" – vuoden 2019 pakkaus julkistetaan torstaina

Maailmanmainetta niittänyt suomalaiskeksintö on myös turvallinen – Tukes ei löytänyt äitiyspakkausten tuotteista puutteita