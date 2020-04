Marinin puolison työpaikassa yritettiin hyödyntää pääministerin nimeä asiakashankinnassa – MarkkinointiAkatemia selvittää tapahtunutta

Pääministeri Sanna Marin kertoi tiistaina Twitterissä, että hänen miehensä työpaikka on auttanut maksutta ja ilman ehtoja muita yrityksiä hakemusten teossa Business Finlandille ja ely-keskuksille.

Pääministeri Marinin mukaan tapaus on erittäin ikävä hänen ja hänen puolisonsa kannalta.

MarkkinointiAkatemian toimitusjohtajan Mikko Pulkkilan mukaan yritys selvittää väitteitä, joiden mukaan yrityksen työntekijä olisi pyrkinyt käyttämään hyväkseen pääministeri Sanna Marinin (sd.) avopuolison asemaa.

Marinin avopuoliso Markus Räikkönen on töissä MarkkinointiAkatemiassa.

Talouselämä kertoi (siirryt toiseen palveluun) torstaina, että Räikkösen työpaikassa yritettiin hyödyntää pääministerin avopuolison asemaa asiakashankinnassa.

Lehden mukaan MarkkinointiAkatemiassa on yritetty hankkia uusi asiakas kertomalla yrityksen voivan auttaa omia asiakkaitaan saamaan koronatukia. Samassa yhteydessä on korostettu Räikkösen perhesuhdetta pääministeriin.Pulkkila kertoo STT:lle, että kyse on ollut yksittäisen työntekijän toiminnasta, joka ei ole yhtiön hyväksymää.

Talouselämän mukaan työntekijä kertoo työsähköpostistaan lähettämässä viestissä, että yhtiö voi hakea omille asiakkailleen tukirahoja. Viestissä kerrotaan, että yhtiön tukirahahakemushanketta vetää Räikkönen. Viestissä korostetaan erikseen Räikkösen olevan pääministerin puoliso.

Pääministeri kommentoi asiaa STT:lle sanomalla, että tapaus on erittäin ikävä.

– Tapaus on erittäin ikävä niin minun kuin puolisoni kannalta. Kyse on yksittäisen työntekijän epäasiallisesta toiminnasta. Ymmärtääkseni asia selvitetään perinpohjaisesti, eikä yritys ole hyväksynyt tällaista toimintaa, Marin sanoo.

Myös yrityksen toimitusjohtaja Pulkkila sanoo, että yritys ei ole antanut minkäänlaista ohjeistusta toimia näin. Hänen mukaansa tieto tuli yllätyksenä yritykselle.

Marinin puoliso: Minulla ei ole tietoa toiminnasta

Talouselämä kysyi Räikköseltä, miten hän kommentoi edellä mainittuja tietoja.

– Minulla tai työnantajallani ei ole tietoa tällaisesta kommentoinnista. Työnantajani on ilmoittanut, että yhtiö selvittää asiaa. Työnantajani myös ilmoittaa, että yhtiö ei ole missään ohjeistanut työntekijöitään tällaiseen toimintaan. MarkkinointiAkatemia ei ole yhtiönä toiminut näin, Räikkönen kertoi lehdelle.

Pääministeri Marin kertoi tiistaina Twitterissä, että hänen miehensä työpaikka on auttanut maksutta ja ilman ehtoja muita yrityksiä hakemusten teossa Business Finlandille ja ely-keskuksille.

Marin myös kertoi tällä viikolla, että yritys, jossa hänen miehensä on hallituksen jäsenenä, on myös saanut avustusta Business Finlandilta.

