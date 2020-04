Yhdysvaltojen osavaltiot joutuvat nyt päättämään, purkavatko ne koronarajoitukset – presidentti Trump toppuuttelee innokkaimpia

Parturi Chris Edwards avasi perjantaina pitkästä aikaa Peachtree Battle -parturiliikkeen ovensa Atlantassa. Suojahansikkain ja kasvomaskein varustettuna hän oli valmis ottamaan vastaan asiakkaita. Joitakin tulikin.

– En uskonutkaan, että olisi tungosta. Jotkut ymmärrettävästi pelkäävät lähteä ulos, Edwards pohti The New York Times -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Edwardsin kotiosavaltio, Georgia, ryhtyi perjantaina yhtenä ensimmäisistä osavaltioista pienimuotoisesti käynnistelemään liiketoiminnan avautumista.

Yhdysvalloissa yhä useammat osavaltiot suunnittelevatkin koronaepidemian vuoksi asetettujen rajoitusten purkamista.

Monissa osavaltioissa on ensi viikolla viimeistään tehtävä päätöksiä, jatkuvatko rajoitukset nykymuodossaan vai aletaanko niitä purkaa. Osavaltiot tarkkailevat toisiaan.

Osavaltiot sopineet samanaikaisista avautumisista

Ainakin kolme osavaltioryhmittymää eri puolilla Yhdysvaltoja on joko tehnyt tai aikoo tehdä keskinäisen sopimuksen samanaikaisista, vaiheittain etenevästä avautumisesta.

Yksi näin kaavailevista ryhmistä on Keskilännessä, suuren järvien alueella. Siellä Minnesotan, Wisconsinin, Illinois'n, Indianan, Kentuckyn, Ohion ja Michiganin kuvernöörit suunnittelevat yhdessä talouden avaamista samaan tahtiin.

Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer sanoiThe New York Timesin pääkirjoitussivun (siirryt toiseen palveluun) mielipideartikkelissaan viime tiistaina, että liiketoiminnan avaaminen perustuu faktoihin, tieteeseen ja kansanterveyden riskien minimointiin.

– Liian aikaiset tai nopeat toimet voisivat hyvin todennäköisesti johtaa toiseen korona-aaltoon. Se olisi katastrofaalista perheillemme, terveydenhoidollemme ja liike-elämällemme, Whitmer kirjoitti.

Samanlaisia hankkeita yhtäaikaisesta avautumisesta on myös Yhdysvaltain länsirannikolla ja koillis-Yhdysvalloissa.

Avautumisesta päättäminen on osavaltioiden omissa käsissä. Presidentti Donald Trump väitti toissa viikolla, että hänellä eli liittovaltiolla olisi mahdollisuus pakottaa osavaltiot purkamaan rajoitteita. Presidentti kuitenkin joutui perääntymään asiassa.

Trump kuitenkin jatkoi kannanottojaan ja vaikutti tviittauksillaan tukevan ryhmiä, jotka eri osavaltioissa vaativat liike-elämän avaamista, vaikka epidemia niissä vielä jylläisikin.

LIBERATE MINNESOTA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. huhtikuuta 2020

Tviittauksissaan Trump vaati paitsi Minnesotan, myös Michiganin ja Virginian "vapauttamista" kuvernöörien koronakriisin takia asettamista rajoituksista. Näiden osavaltioiden kuvernöörit ovat demokraatteja.

Republikaanit hanakampia nopeampaan avautumiseen

Rajoitusten purkamisessa on viritelty vastakkainasettelua republikaanien ja demokraattien välille. Hanakammin avautumista suunnittelevat kuvernöörit ovatkin republikaaneja.

Asia ei ole kuitenkaan aivan mustavalkoinen. Esimerkiksi suurten järvien alueella yhteistyötä tekevissä kuvernööreissä on sekä republikaaneja että demokraatteja. Myös presidentti Trump on toppuutellut viime päivinä hänen mielestään liian nopeasti eteneviä kuvernöörejä.

Ensimmäiset osavaltiot ovat jo ehtineet purkamaan joitakin koronarajoituksia. Florida ja Etelä-Carolina ovat avanneet rantojaan yleisölle rajoitetusti. Tennessee on ilmoittanut, että se ei aio jatkaa pysy kotona -määräystä enää toukokuun puolella.

Pisimmälle on mennyt jo aiemmin mainittu Georgia. Siellä republikaaninen kuvernööri Brian Kemp antoi luvan alkaa perjantaina avata esimerkiksi kampaamoja, kuntosaleja, kynsistudiota ja keilahalleja. Maanantaina ravintolat saisivat alkaa rajoitetusti ottaa sisään jo asiakkaita.

Osavaltiossa oli perjantaina 882 koronauhria eikä siellä pystytä testaamaan kansaa siinä määrin kuin Valkoinen talo on edellyttänyt rajoitteiden purkamiseksi.

Presidentti Trump on kertonut, että hän on puhelimitse moittinut tätä liian nopeasta avautumisesta.

– En ollut ollenkaan tyytyväinen Kempiin, Trump sanoi torstaina.

Myös Oklahomassa Georgian tapaan kampaamojen tapaiset pienliikkeet saivat perjantaina mahdollisuuden alkaa palvella asiakkaita. Alaskassa ravintoloille annettiin mahdollisuus rajoitetusta ottaa vastaan asiakkaita.

Lähtökohdat avautumiseen vaihtelevat

Yhdysvalloissa on yhdeksän osavaltiota, joissa ei ole pakollista ulkonaliikkumiskieltoa eli viranomaisen antamaa pysy kotona -määräystä. Toisessa ääripäässä ovat ne osavaltiot, joissa kielto on voimassa ilman takarajaa.

Suurimmassa osassa osavaltioita alkuperäiset pysy kotona -määräykset ovat joko jo vanhentuneet huhtikuun aikana tai vanhentumassa kuun vaihteessa. Päätöksenteon aika on käsillä jatkosta.

Kuvan jälkeen voit lukea osavaltiokohtaisen listauksen, millaisissa asemissa eri puolilla Yhdysvaltoja koronatilanteessa ollaan. Koronakuolemien määrät osavaltioittain kuvaavat tilannetta 24.4.

Atlantalainen kynsistudio avasi ovensa uudestaan perjantaina 24. huhtikuuta. John Amis / EPA

ALABAMA

pysy kotona -määräys voimassa 30.4. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 202 (Johns Hopkinsin yliopisto, 24.4.)

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

ALASKA

pysy kotona -määräys voimassa toistaiseksi, asiaa tarkastellaan seuraavan kerran 20.5. mennessä

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 9

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

ARIZONA

pysy kotona -määräys voimassa 30.4. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 249

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

ARKANSAS

ei osavaltiolaajuista pysy kotona -määräystä

ei yli 10 hengen kokoontumisia sisällä

koronakuolemia 45

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

COLORADO

pysy kotona -määräys voimassa 26.4. asti

lähes kaikki kokoontumiset kielletty

koronakuolemia 552

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

CONNECTICUT

pysy kotona -määräys voimassa 20.5. asti

ei yli 5 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 1 639

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

DELAWARE

pysy kotona -määräys voimassa 15.5. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 92

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

ETELÄ-CAROLINA

pysy kotona -määräys voimassa 27..4. asti, uusitaan 2 viikon välein

kokoontumiskielto voimassa

koronakuolemia 150

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

ETELÄ-DAKOTA

ei osavaltion laajuista pysy kotona -määräystä

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 9

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

FLORIDA

pysy kotona - määräys voimassa 30.4. asti (rantoja ja puistoja avattu osittain)

kokoontumiset kielletty, kirkoilla erityislupa järjestää tilaisuuksia

koronakuolemia 987

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

GEORGIA

pysy kotona -määräys voimassa 30.4., liiketoiminnan rajoituksia alettiin purkamaan 24.4.

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 881

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

HAVAIJI

pysy kotona -määräys voimassa 30.4. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 12

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

IDAHO

pysy kotona -määräys voimassa 30.4. asti

ei kokoontumisia kodin ulkopuolella

koronakuolemia 54

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

ILLINOIS

pysy kotona -määräys voimassa 30.4. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 1 688

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

Illinois'ssa sijatsevassa Chicagossa liikkumisrajoitukset ovat voimassa ainakin huhtikuun loppuun asti. Scott Olson / AFP

INDIANA

pysy kotona -määräys ovimassa 1.5. asti

ei oli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 706

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

IOWA

ei osavaltion laajuista pysy kotona -määräystä

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 96

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

KALIFORNIA

pysy kotona -määräys voimassa toistaiseksi

kaikki kokoontumiset kielletty

koronakuolemia 1 533

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

KANSAS

pysy kotona -määräys voimassa 3.5. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 113

avautumisista päättävä kuvernööri demokraatti

KENTUCKY

pysy kotona -määräystä lievempi terveenä kotona -määräys toistaiseksi voimassa

joukkokokoontumiset kielletty

koronakuolemia 191

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

LOUISIANA

pysy kotona -määräys voimassa 30.4. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 1 599

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

LÄNSI-VIRGINIA

pysy kotona -määärys voimassa toistaiseksi

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 31

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

MAINE

pysy terveenä kotona -määräys voimassa 30.4. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 44

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

MARYLAND

pysy kotona -määräys voimassa toistaiseksi

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 748

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

MASSACHUSETTS

pysy kotona -ohjeistus voimassa 4.5. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 2 360

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

MICHIGAN

pysy kotona -määräys voimassa 15.5. asti

julkiset kokoontumiset kielletty

koronakuolemia 2 977

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

Ihmisiä osoittamassa mieltään Michiganin kuvernööriä Gretchen Whitmeriä vastaan ja vaatimassa koronarajoitusten purkua 15. huhtikuuta. Jeff Kowalsky / AFP

MINNESOTA

pysy kotona -määräys voimassa 4.5. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 200

avautumisesta pättävä kuvernööri demokraatti

MISSISSIPPI

pysy kotona -määräys voimassa 27.4. asti, keventää rajoituksia sen jälkeen

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 201

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

MISSOURI

pysy kotona -määräys voimassa 15.6. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 252

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

MONTANA

pysy kotona -määräys voimassa 26.4., liiketoiminnan rajoituksia helpotetaan 27.4. alkaen

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 14

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

NEBRASKA

ei osavaltion laajuista pysy kotona -määräystä, liiketoiminnan rajoituksia helpotetaan 4.5. alkaen

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 47

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

NEVADA

pysy kotona -määräys voimassa 30.4. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 195

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

NEW HAMPSHIRE

pysy kotona -määräys voimassa 4.5. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 51

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

NEW JERSEY

pysy kotona -määräys voimassa toistaiseksi

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 5 426

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

NEW MEXICO

pysy kotona -määräys voimassa 30.4. asti

ei yli 5 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 78

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

NEW YORK

pysy kotona -määräys voimassa 15.5. asti

kokoontumiskielto

koronakuolemia 20 982

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

Työntekijät siirsivät potilasta terveysaseman ulkopuolella New Yorkissa maanantaina. Spencer Platt / AFP

OHIO

pysy kotona -määräys voimassa 1.5. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 656

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

OKLAHOMA

pysy kotona -määräys voimassa yli 65-vuotiaille 30.4. asti

ei yli 10 hengen kokoontumia, liiketoiminnan rajoituksia helpotettiin 24.4. alkaen

koronakuolemia 179

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

OREGON

pysy kotona -määräys voimassa toistaiseksi

ei yli 25 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 83

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

PENNSYLVANIA

pysy kotona -määräys voimassa 8.5. asti

kokoontumiskielto

koronakuolemia 1 724

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

POHJOIS-CAROLINA

pysy kotona -määräys voimassa 8.5.. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 281

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

POHJOIS-DAKOTA

ei osavaltion laajuista pysy kotona -määräystä

kokoontumisrajoituksia 30.4. asti

koronakuolemia 15

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

RHODE ISLAND

pysy kotona -määräys voimassa 8.5. asti

ei yli 5 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 189

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

TENNESSEE

pysy kotona -määräys voimasa 30.4. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia, liiketoiminnan rajoituksia tarkoitus purkaa 1.5. alkaen

koronakuolemia 171

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

TEXAS

pysy kotona -määräys voimassa 30.4. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia, liiketoiminnan rajoituksia alettu purkaa

koronakuolemia 604

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

UTAH

ei osavaltion laajuista pysy kotona -määräystä

ei varsinaista pysy kotona -määräystä, ohjeistus pysymään kotona aina, kun mahdollista

koronakuolemia 35

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

VERMONT

pysy kotona -määräys voimassa 15.5. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 43

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

VIRGINIA

pysy kotona -määräys voimassa 10.6. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 373

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

WASHINGTON

pysy kotona -määräys voimassa 4.5. asti

kokoontumiset kielletty

koronakuolemia 711

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

WASHINGTON DC

pysy kotona -määräys voimassa 15.5. asti

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 139

avautumisesta päättävä pormestari demokraatti

WISCONSIN

pysy kotona -määräys voimassa 26.5. asti

kokoontumiskielto

koronakuolemia 258

avautumisesta päättävä kuvernööri demokraatti

WYOMING

ei osavaltion laajuista pysy kotona -määräystä

ei yli 10 hengen kokoontumisia

koronakuolemia 7

avautumisesta päättävä kuvernööri republikaani

Uutistoimistojen lisäksi lähteinä ovat olleet: Johns Hopkinsin yliopisto, The New York Times, NPR, The Guardian, osavaltioiden kuvernöörivirastot

Lähteet: AP, Reuters