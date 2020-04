Rockfest on peruttu ja Tammerfestikin käytännössä – Tampereelle isot menetykset

Rockfest 2020 -festivaalia Tampereen Särkänniemen tapahtumarannassa ei järjestetä tänä vuonna. Tämä johtuu siitä, että Suomen hallitus on kieltänyt yli 500 henkilön yleisötapahtumat heinäkuun 2020 loppuun saakka. Rockfest noudattaa hallituksen linjausta.

– Ymmärrämme tilanteesta koituvan pettymyksen ja olemme itsekin murtuneita, mutta vallitsevasta tilanteesta johtuen tapahtuman järjestäminen ei ole mahdollista 2020, Nelonen Media Liven toimitusjohtaja Anssi Nevalainen kertoo.

Rockfestin oli tarkoitus olla Suomen suurin rockfestivaali ja kerätä yli 60 000 kävijää. Lipunmyynti oli ennätysvauhdissa. Rockfest 2020 –festivaalin pääesiintyjinä olisivat toimineet brittiläinen heavylegenda Iron Maiden, ruotsalainen power metal -yhtye Sabaton ja harvoin Suomessa keikkaileva kotimainen Nightwish.

Ensimmäistä kertaa Tampereella järjestettävän Rockfestin oli tarkoitus avata Tampereen uusi suurtapahtuma-alue, Näsijärven maisemissa sijaitseva Särkänniemen tapahtumaranta.

Tammerfest odottaa avin virallista niittiä vielä

Myös heinäkuun lopussa pidettävä Tammerfest on käytännössä peruttu. Nelonen Media Live odottaa vielä aluehallintoviraston kieltävää päätöstä.

– Sopimuksellisista syistä odotamme pikaisesti aluehallinnon viranomaiselta tarvittavaa velvoittavaa määräystä tapahtuman perumiselle ja tiedotamme lisätietoja- ja ohjeita asiakkaillemme tapahtumien kaikissa omissa kanavissa heti, kun se on mahdollista, Nevalainen kertoo.

Lauri Tähkän piti olla yksi Tammerfestin esiintyjistä. Antti Haanpää / Yle

Tämän kesän tapahtumiin jo ostetut liput käyvät sellaisenaan ensi vuoden tapahtumaan ja mikäli asiakas haluaa palauttaa ostetun lipun, palautukset hoidetaan sen lippukaupan toimesta, josta lippu on ostettu. Virallisina lippukauppoina ovat toimineet Tiketti ja Lippu.fi.

– Kesän tapahtumien peruuntuminen on todella ikävä päätös, mutta toisaalta tämä oli odotettavissa. Eilen saatu hallituksen päätös tulevasta poisti pitkään jatkuneen epävarmuuden ja nyt tähän tilanteeseen voidaan reagoida ja toimia sen mukaisesti, Nevalainen kertoo.

Ensi vuonna Rockfestia ja Tammerfestia juhlitaan Tampereella tämän kesän peruuntumisesta huolimatta.

Vuoden 2021 Rockfest juhlitaan kolmipäiväisenä tapahtumana Tampereella Särkänniemen tapahtumarannassa 11.–13.6.2021. Ensi vuoden ohjelma julkaistaan mahdollisimman pian.

– Juhlimme takuulla kahden vuoden edestä, Nevalainen sanoo.

Isot menetykset myös Tampereelle

Tampereen tapahtumajohtaja Perttu Pesä kertoo, että kesän esiintymisten ja keikkojen peruuntuminen tietää Tampereelle suuria menetyksiä.

Pesän mukaan alueelle tulee vuosittain rahaa tapahtumatalouden kautta yli 600 miljoonaa euroa. Pääsylippuja myydään vuosittain yli 4 miljoonaa.

Haloo Helsinki Tammerfesteillä vuonna 2017. Jani Aarnio / Yle

Nyt jo reilu kolmannes lipuista on sulanut pois kesätapahtumien peruuntumisen vuoksi. Kun lipputuloja ei tule ja osa järjestelyistä on jo maksettu, tilanne on vaikea.

– Mittaluokka on todella iso. Vaikka tapahtumia ei sinänsä ole peruttu, vaan siirretty, kyllä tämä vaikuttaa alueen talouteen, Pesä sanoo.

Tapahtumajohtajan mukaan Tampereelta on peruttu jo noin 2 700 erilaista tapahtumaa.

Pesän mukaan festareita pienempien tapahtumien järjestäminen riippuu nyt Aluehallintoviraston päätöksistä.

– Tauti ei ole selätetty 30. heinäkuuta mennessä, vaikka osa rajoituksista on sinne asti voimassa. Vielä ei voida tietää, voitaisiinko osa tapahtumista siirtää syksylle vai suoraan vuodella eteenpäin, Pesä sanoo.

