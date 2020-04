Aktiivinen työmatkaliikkuminen vaikuttaa eläkepäivien elämäntapaan – Turun yliopiston tutkimus: pyörällä töihin kulkeneet aktiivisempia kuin autoilijat

Pyörällä tai jalkaisin töihin kulkeneet säilyttivät aktiivisuustasonsa eläköitymisen jälkeen, kun taas julkisilla kulkuneuvoilla töihin kulkeneiden aktiivisuus laski. Pyörällä töihin kulkeneet olivat myös aktiivisempia kuin autoilijat.

Turun yliopiston tutkimus selvitti liikemittareiden avulla, miten liikunta-aktiivisuus muuttuu eläköityessä, kerrotaan yliopiston tiedotteessa.

Tulokset korostavat työmatkaliikkumisen merkitystä kokonaisaktiivisuuden kannalta.

Naiset pysyivät myös aktiivisempina kuin miehet sekä ennen eläkkeelle jäämistä että sen jälkeen.

Finnish Retirement and Aging (FIREA) on Turun yliopistossa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä.

Tulokset on julkaistu arvostetussa liikuntalääketieteen alan Medicine & Science in Sports & Exercise -lehdessä. (siirryt toiseen palveluun)