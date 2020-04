Kansallispuistoissa riittää nyt väkeä – vierailijat kertovat miten joutuivat muuttamaan matkasuunnitelmiaan

Tammelassa Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistojen kävijämäärä on kaksinkertaistunut kuudessa vuodessa. Luontomatkailuyrittäjän mukaan samanlaista tuplausta puistot eivät enää kestä. Metsähallitus seuraa tarkasti kävijämääriä myös koronan vuoksi.

Kotimainen luontomatkailubuumi ja koronaviruksen ihmisille tuoma aika näkyvät Tammelassa, jossa kansallispuistojen kävijämäärä on tuplaantunut kuuden vuoden aikana. Luontomatkailuyrittäjä Jouni Palén sanoo olevansa hiukan huolissaan siitä, kuinka kansallispuistot kestävät kävijämäärät.

Tammelassa on Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistot, maineikas Saaren kansanpuisto, puinen Kaukolanharjun näkötorni - kaikki kuorrutettuna sijainnilla Turku - Tampere- Helsinki - keskiössä.

Palénin mukaan Nuuksion kansallispuiston ruuhkautuminen näkyy Tammelassa, kun vierailijat hakeutuvat väljemmille poluille. Metsähallitus on myös joutunut sulkemaan osan luontokohteista.

– Osa retkeilijöistä on vastuullisempia kuin toiset, ja kyllähän puisto kuluu käytössä muutenkin. Parkkipaikoilla ja telttapaikoilla on ruuhkaa, joten on tärkeää pystyä tarjoamaan tarpeelliset palvelut käyttäjille, pohtii Palén.

Erärengin kolme muistutusta

Kun retkeilet, kunnioita luontoa.

Kun retkeilet luonnonsuojelualueella, niin muista, että siellä eivät päde kaikki jokamiehenoikeudet. Tarkista säännöt etukäteen Luontoon.fi (siirryt toiseen palveluun) - palvelusta.

- palvelusta. Kunnioita paikallisia asukkaita ja heidän reviiriään.

Matkailija kannattaa myös rajoituksia

Puurakenteista Kaukolanharjun näkötornia korjataan parhaillaan, eivätkä lohjalaiset Tuija Turpeinen ja Kari Koskinen pääsee kiipeämään torniin, jonka maisemissa Albert Edelfelt on aikanaan maalannut. Heille luontomatkailun suosio tuli eteen Torronsuon kansallispuiston parkkipaikalla.

– Se oli niin ruuhkainen, että koimme viisaaksi kääntyä takaisin. Korona-ajan suositelluista etäisyyksistä olisi ollut hankala pitää kiinni, kertoo Tuija Turpeinen.

Kansallispuiston kestokykyä voi Turpeisen mukaan parantaa lisäämällä valvontaa ja asettamalla rajoituksia luontokohteiden kestävyyden ehdoilla.

Lohjalaiset Tuija Turpeinen ja Kari Koskinen uskovat, että korona vaikuttaa pitkään mielissä. Ville Välimäki / Yle

Pariskunnan jokakesäinen Euroopan turnee matkailuautolla uhkaa peruuntua, ja se harmittaa. Mutta terveys ja turvallisuus menee odotetun loman edelle. Kun Euroopan ovet jälleen avautuvat, on korona jättänyt jälkensä mielen perukoille.

– Aivan varmasti vaikuttaa. Tulen miettimään esimerkiksi ravintolassa käyntiä ja kaikkea hygieniaan liittyvää paljon enemmän, sanoo Tuija Turpeinen.

Metsähallitus on yhä huolissaan retkeilyalueiden turvallisuudesta

Metsähallitus sanoo seuraavansa yhä tarkasti kansallispuistojen kuten Tammelan seudun kävijämääriä.

Pelkona on, että Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistojen kävijämäärät ponnahtavat jälleen suuriksi, koska Uudenmaan rajat on avattu.

– Mikäli näin käy, saattaa olla edessä ongelmia, sanoo kansallispuistojen puistonjohtaja Tuula Peltonen. Esimerkiksi Torronsuon Kiljamon parkkipaikka suljettiin hiljattain, sillä Metsähallitus on ryhtynyt laajentamaan pysäköintipaikkaa.

Autoja on nyt hankalaa saada parkkiin. Vaarana on Peltosen mukaan myös jälleen se, että luontoon lähtevät ihmiset ajautuvat liian lähelle toinen toisiaan, mikä puolestaan aiheuttaa virusriskejä.

Martti ja Lauri näkivät kyykäärmeen

Tammelan luontoon on suunnannut myös forssalainen Sonja Airikka-Harteva lastensa Laurin ja *Martin *kanssa. Korona raivasi aikaa perheen äidin ja lasten viikkoon, joten luontoretki Korteniemen perinnetilan maisemiin tehtiin yhdessä yrittäjä Jouni Palénin kanssa.

Sonja, Martti ja Lauri lähtivät luontoretkelle Korteniemen perinnetilalle. Oppaana oli Jouni Palén. Matkan varrella vastaan luikerteli kyykäärme. Ville Välimäki / Yle

Päivä oli ollut antoisa, ja kyykäärmeen luikertelu kruunasi poikien päivän. Sonja-äidille lasten luontosuhteen vaaliminen on tärkeää. Martti-pojan partioharrastukselle halutaan antaa tukea myös kotoa käsin.

– Harrastan vapaaehtoista maanpuolustusta, joten luonnossa oleminen on tuttua. Ihminen kuuluu luontoon, ja tämä ajatus on kirkastunut entisestään tässä korona-ajassa, kerto Sonja Airikka-Harteva.

Korona muutti myös forssalaisperheen matkasuunnitelmia. ilman koronaa perhe olisi lähtenyt Lappiin. Nyt kohteeksi valikoitui lähellä oleva kansallispuisto.

