Jukka Niva: Kun Google määritti Ylen uutiset vahingollisiksi

Pari viikkoa sitten Yle.fi-sovelluksen (siirryt toiseen palveluun) kehittäjät saivat Googlen sovelluskaupasta automaattiviestin. Yle.fi-sovellus oli poistettu kaupasta koska se ”rikkoi yhtä tai useampaa Googlen sääntöä”.

Google-kaupassa oleva Yle.fi-sovellus toimi aivan kuten pitikin. Mutta keskellä koronaa Googlen robotit kuitenkin epähuomiossa tulkitsivat julkisen palvelun uutistoiminnan vahingolliseksi. Google yrittää aktiivisesti estää erilaisten huijarien yritykset käyttää hyväksi ihmisten koronahuolia.

Vastasimme automaattiviestiin vakuuttaen, että Yleisradion uutisapplikaatio on nyt kyllä kuulkaa ihan tärkeä uutispalvelu suomalaisille. Kerroimme myös perusasiat kuten sen että Ylen uutiset on Suomen luotetuin uutispalvelu.

Muutaman tunnin kuluttua Yle.fi palasi Googlen sovelluskauppaan.

Tilanne oli ohi, mutta samalla ”tilanne” vasta alkaa.

Elämme nyt maailmassa, jossa globaalit internetyhtiöt säätelevät sitä mitä kuluttajat sovelluskaupoissa, somessa ja Googlen hakutuloksissa näkevät. Jos Googlen arviointiautomatiikka niin päättää, sovelluskaupasta uutissovelluksia etsivä ihminen ei näe kuin ne uutispalvelut, jotka Googlen automatiikka katsoo kansalaisille sopiviksi.

Miksi tämä näin menee?

Siksi että internet on niin täynnä sisältöä, että niin somealustat kuin hakukoneetkin yrittävät eri tavoin näyttää yksittäiselle asiakkaalle juuri hänelle olennaista sisältöä. Maailmaa vuonna 2016 ravistellut Cambridge Analytica -skandaali (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltojen presidentinvaalien yhteydessä muutti tilannetta merkittävästi. Silloin vasta havahduttiin läpinäkymättömän some-personoinnin vaaroihin. Skandaalin jälkeen yritykset ovat halunneet profiloitua vastuullisiksi datan käyttäjiksi, jotka eivät ainakaan suosi suoria valeuutisia vaikka yleisö niistä olisikin erityisen kiinnostunut.

Nyt kaikki Piilaakson jättiläiset yrittävät toimia mahdollisimman vastuullisesti. Mikä on tärkeää, koska niillä on valtava vastuu. Ne jättiläiset nimittäin käytännössä päättävät mitä me internetissä näemme. Kun yhteiskunnallinen keskustelu ja vaikuttaminen tapahtuu jo pääosin verkossa, alustojen robotit myös vaikuttavat siihen, minkälaista yhteiskunnallista keskustelua somessa näemme.

Verkossa menestyy tunteisiin menevä sisältö. Sellaista jaetaan eniten. Ja sen takia kansalaiset näkevät sitä eniten.

Internet-firmat varmasti tajuavat mitä ongelmia tästä seuraa. Ja yrittävät tehdä kaikkensa – ainakin kaiken mitä haluavat tehdä. Mutta internet-firmoille muutos on vaikea. Heidän algoritminsä loppujen lopuksi suosittelevat sellaista mitä ihmiset haluavat, tai mitä heidän lasketaan haluavan. Jos algoritmit eivät suosittele sellaista sisältöä mitä ihmiset haluavat, tekkijättiläisten kilpailukyky voi heiketä.

Ja siinä sivussa sitten Ylen uutispalvelu voidaan vahingossa blokata muutamaksi tunniksi pois ihmisten näkyvistä.

Jukka Niva

Kirjoittaja on Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminnan kehitysosaston, Yle News Labin päällikkö. Hänen mielestään digitalisaatio ei ole teknologinen hyppy vaan psykologinen elämäntapojen muutos. Niin hyvässä kuin pahassa.

