E-urheilu on koronakevään harvoja voittajia, sillä se tavoittaa yksinäisetkin nuoret – pelaajamäärä on kasvanut sadoilla

Tietokonerivistöt pelitila Nexuksessa ovat pimeinä määräämättömän ajan. Koronaepidemia on vaientanut Turun kaupungin nuorisopalveluiden esports-toiminnan päämajan.

Elektronista urheilua virus ei kuitenkaan vaienna, päinvastoin. Turku Game Academyn toiminta on siirtynyt luontevasti verkkoon, ja tavoittanut poikkeusolojen aikana runsaasti uusia nuoria.

17-vuotias Pasi Parviainen on ollut TGA:n toiminnassa mukana jo pari vuotta.

– Tavoitteena on tulla hyväksi joukkuepelaamisessa ja yksilönä. Olisi jees päästä kansainvälisille kilpakentille, mutta katsotaan nyt, mihin tie vie.

Pelaaminen on nuorelle miehelle se juttu, ja kaveripiiri pyörii pitkälti e-urheilun ympärillä.

– Jos pelaa hyvin jotain peliä, siinä tulee vain niin suuri adrenaliinipiikki. Jos onnistuu hyvin ja voittaa pelejä, se on ihan mahtava tunne, kuvailee Parviainen.

Yhteydenpito joukkuekavereihin poikkeusolojen aikana sujuu hyvin verkon yli, ja uusia kavereitakin on peliyhteisöstä löytynyt.

Turku Game Academy tekee nuorisotyötä e-urheilun kautta. Sen päämaja on pelitila Nexus. Lauri Kuusela

Silti Pasi Parviainen odottaa jo innolla, että Nexus saataisiin jälleen auki, ja pelikaverit kohtaisi jälleen silmästä silmään.

– Treenit onnistuvat aina vähän paremmin, kun kaikki ovat samassa tilassa. Siinä on omanlaisensa fiilis, kun näkee joukkuekavereiden reaktiot, jos he onnistuvat jossain. Tai epäonnistuvat. Sitäkin on kiva katsoa.

Peli-into lisääntynyt poikkeusoloissa

Turku Game Academyn pyörittämällä Discord-pelipalvelimella on nyt nelisen sataa käyttäjää.

Poikkeuskevät on selvästi näkynyt peli-innossa, kertoo Turun kaupungin pelitoiminnasta vastaava nuoriso-ohjaaja Lauri Kuusela.

– Viimeisen kuukauden aikana uusia käyttäjiä on liittynyt noin 250. Ehdottomasti huomaa, että nuoret toimivat enemmän verkossa, kun fyysisesti ei pysty kokoontumaan.

Turun kaupungin pelitoiminnasta vastaava Lauri Kuusela kertoo, että poikkeuskevät nousee esiin verkkokeskusteluissa nuorten kanssa. Paula Collin / Yle

Sama suuntaus näkyy laajemminkin. E-urheilun areenoilla pelattavat huipputurnaukset on jouduttu perumaan tai siirtämään, mutta verkkoturnaukset jatkuvat normaalisti. Live-yleisön reaktioiden puute tosin latistaa hieman tunnelmaa.

Kiinnostus on kasvanut muun urheilun ollessa tauolla ja ihmisten viettäessä vapaa-aikaa erilaisten pelien parissa, kertoo Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Joonas Kapiainen.

– Erityisesti muuta urheilua simuloivia pelejä kuten virtuaaliautourheilua, -jääkiekkoa tai -jalkapalloa pelataan ja seurataan nyt paljon, toteaa Kapiainen.

Laji tarvitsee muitakin kuin ammattipelaajia

Turku Game Academylla on ohjattua toimintaa neljänä iltana viikossa. Pelaamisen ohessa on järjestetty teemapäiviä esimerkiksi terveydestä ja liikunnan merkityksestä.

Tarkoituksena on tukea nuorten arkea monipuolisesti pelaamisen ympärillä.

Verkkokeskusteluissa puhutaan myös pelaamisen ympärillä olevista kouluttautumis- ja uravaihtoehdoista.

Nuoriso-ohjaaja Lauri Kuusela toteaa, että Suomessakin syntyy jatkuvasti uusia uramahdollisuuksia esimerkiksi tapahtumien ja turnausten järjestämisessä.

– Kaikista ei voi tietysti tulla ammattipelaajia. Pelaajien ohella tarvitaan kuvaajia, juontajia, sisältötuotantoa ja teknistä tiimiä, managereita ja valmentajia.

Kouluasiat ja yksinäisyys esillä päivittäin

Kotipiirissä kykkiminen erossa kavereista on monelle nuorelle raskasta.

Turku Game Academyn kanava on muodostunut monelle merkittäväksi mahdollisuudeksi kohdata samanikäisiä. Pelaamisen ohessa pystyy chattaamaan ja keskustelemaan vaikka videokuvan välityksellä.

– Nuorten yksinäisyys on noussut keskusteluissamme tosi paljon esille. On monta huikeata tarinaa, kuinka tyypit, jotka eivät ole kohdanneet ikinä, ovat kuukauden sisällä löytäneet itselleen uusia kavereita, kertoo Lauri Kuusela.

Koronakeväänä niin työ kuin vapaa-aikakin on siirtynyt monella verkkoon. Kuvakaappaus

Kouluasiat nousevat esiin päivittäin nuorten kanssa keskusteltaessa. Toisille kotona opiskelu on helpompaa, osalle vaikeampaa.

Etäopetukseen siirtyminen on aiheuttanut huolta siitä, että kaikki pysyvät opetuksen piirissä. Näitä nuoria Turku Game Academy on tavoittanut.

– Kanavalle on liittynyt nuoria, jotka kertovat ohjaajille, että he eivät tällä hetkellä ole koulutuksen piirissä tai töiden parissa. Heidän kanssaan on juteltu ja ohjattu eteenpäin, sanoo Lauri Kuusela.

Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille mietitään omien mielenkiinnonkohteiden mukaisia kouluttautumis- ja uravaihtoehtoja.

Vanhatkin seurat kiinnostuneet lajista

Myös perinteiset urheiluseurat ovat jossain määrin kiinnostuneet elektronisen urheilun mahdollisuuksista.

Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL ry.) puheenjohtaja Joonas Kapiainen kertoo, että e-urheilutoimintaa käynnistäneitä perinteisiä seuroja on jo lähes yhtä paljon kuin uuden lajin ympärille suoraan syntyneitä.

– Poikkeustilanne rohkaisee urheiluseuroja harkitsemaan elektronisen urheilun tarjoamia mahdollisuuksia, mutta kasvu ja mukaan tuleminen on toistaiseksi ollut maltillista.

TPS Jalkapallo ja oululaislähtöinen School of Gaming ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on tarjota ohjattua ja kehittävää peliharrastusta verkon yli.

Futisviheriöillä on hiljaista, mutta verkossa peli kiihtyy. FC TPS:n Arto Kuuluvainen uskoo e-urheilun tuovan uusia junnuja seuratoimintaan. Paula Collin / Yle

FC TPS:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Arto Kuuluvainen kertoo, että e-urheilun ottaminen mukaan seuratoimintaan on ollut jo aiemmin vireillä, mutta asia on jäänyt vaiheeseen.

Nyt homma polkaistiin pystyyn puolessatoista viikossa. Markkinointi alkaa vielä vappuviikolla.

– Jos koronakriisistä jotain positiivista haluaa kaivaa, se potkaisi tämän liikkeelle. Korona luo painetta keksiä koko ajan uusia juttuja, miettiä miten voimme yhteisöllemme ja seudun asukkaille tarjota uutta, sanoo Kuuluvainen.

Tulevaisuuden peliä pelataan nyt

Junnutoiminnan ollessa muuten jäissä, e-urheilun toivotaan tuovan uusia jäseniä TPS-perheen piiriin. Korona on ollut katastrofi urheilulle, mutta kirittää myös uusiin avauksiin.

– Tarvitaan uusia tulonlähteitä. Tavallaan pelataan tulevaisuuden peliä, että syntyy sidoksia seurabrändiimme. Jos vaikka perinteinen futis ei olekaan kaikille se juttu, ei sen tarvitse ollakaan.

Arto Kuuluvainen näkee e-urheilun välineenä, jolla lapsille ja nuorille voidaan opettaa samoja taitoja kuin perinteisissäkin lajeissa. Hän haluaa hälventää pelaamiseen liittyviä kielteisiä mielikuvia.

Valmennusta tullaan vetämään luotettavan kumppanin kanssa pedogogisista lähtökohdista.

– Ammattivalmentajat varmasti nostavat esiin terveellisten elintapojen, liikunnan, ravinnon ja unen merkitystä, listaa Kuuluvainen.

SEUL:in puheenjohtaja Joonas Kapiainen uskoo poikkeusajan vaikuttavan lajin arvostukseen pidemmälläkin aikavälillä.

– Vaikutukset lajin arvostukseen ja mielikuviin tulevat olemaan positiivisia ja kestävämpiä etenkin perheissä, kun tietoisuus digitaalisesta pelaamisesta ja harrastamisen mahdollisuuksista kasvaa, arvioi Kapiainen.

E-urheilun suosio kasvaa, mutta koronavirus myös nakertaa taloudellista panosta lajiin. Kuvakaappaus

FC TPS:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Arto Kuuluvainen toteaa, että jos koronakriisissä joku voittaja löytyy, se on elektroninen urheilu.

Taloudellisesti tilanne ei kuitenkaan ole aivan näin valoisa SEUL:in puheenjohtaja Joonas Kapiaisen mukaan. Myös e-urheilu kärsii epidemian aiheuttamista rajoitteista, kun turnauksia ei päästä pelaamaan areenoilla kannustavan yleisön edessä.

– Markkinointi ja sijoittaminen lajin ympärillä ovat supistuneet, sillä muut toimialat kärsivät tilanteesta huomattavan paljon, toteaa Kapiainen.

