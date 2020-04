Etelä-Afrikassa alkoholin täyskielto on vapauttanut lääkäreitä koronaviruksen hoitoon – Ryyppäämisestä johtuvat sairaalakäynnit vähentyneet yli puolella

"Myyntikielto on ollut menestys, koska hoitohenkilökunnan taakka on vähentynyt", sanoo asiantuntija Ylelle.

Etelä-Afrikka on ainoa maa, jossa alkoholin myynti on täysin kielletty koronaviruksen takia. Kiellon tarkoituksena on hillitä taudin leviämistä sekä juopottelun aiheuttamia onnettomuuksia ja väkivaltaa.

Kiellolla on onnistuttu vähentämään terveydenhuollon taakkaa erittäin hyvin, sanoo Etelä-Afrikan aluekoordinaattori Aadielah Maker Diedericks alkoholin sääntelyn kiristämistä ajavasta Southern African Alcohol Policy Alliance -järjestöstä.

– Kiellon aikana alkoholista johtuvat sairaalakäynnit ovat vähentyneet 65 prosenttia ja siten henkilöstöä on vapautunut työskentelemään koronaviruksen aiheuttamien ongelmien parissa, Maker Diedericks kertoo Kapkaupungista sähköpostitse Ylelle.

Ennen myyntikieltoa Etelä-Afrikassa hoidettiin sairaala- ja terveyskeskuspäivystyksissä viikoittain vammojen takia noin 34 000 potilasta, viime aikoina määrä on ollut 12 000 potilasta viikossa (siirryt toiseen palveluun).

Kiellon tarkoituksena on myös estää varomatonta käyttäytymistä ja saada ihmiset pitämään yllä fyysistä etäisyyttä toisiinsa. Tämä on erityisen tärkeää tiheästi asutuissa Etelä-Afrikan suurkaupunkien slummeissa.

– Kiellolla on onnistuttu vähentämään ihmisten kokoontumisia ja edesauttamaan etäisyyden pitämistä.

– Tärkein syy kiellolle on saada aikaan olosuhteet, jossa etäisyyksien ja hygienian ylläpitäminen olisi paremmin mahdollista. Juottolat ovat usein ahtaita ja tapana on myös juoda samasta lasista, Aadielah Maker Diedericks toteaa.

Kapkaupungin Khayelitshan slummin asukkaat ja poliisi ottivat yhteen tiistaina. Osa asukkaista haluaa rakentaa asumuksia ylikansoitetun slummin ulkopuolelle, mutta poliisi on estänyt tämän. Koronaviruksen pelätään leviävän täpötäysissä slummeissa. Nic Bothma / EPA

Etelä-Afrikassa on Afrikan maista eniten vahvistettuja koronavirustartuntoja Afrikassa. Maassa oli perjantaina 3 953. Viruksen aiheuttamaan sairauteen oli kuollut 75 ihmistä. Maassa pelätään epidemian voimakasta leviämistä.

Maker Diedericks toteaa, että tilastojen valossa raiskaukset, henkirikokset ja pahoinpitelyt ovat vähentyneet alkoholikiellon aikana Etelä-Afrikassa.

Myös Thaimaassa myyntikielto

Suurimmassa osassa maailman maita pubit ja baarit ovat kiinni, mutta vain muutamat maat ovat kieltäneet alkoholin vähittäismyynnin.

Etelä-Afrikan tavoin myös suurimmassa osassa Thaimaata alkoholin myynti on kielletty huhtikuun loppuun asti myös kaupoissa. Thaimaassa kieltoa jatkettiin alkuviikosta (siirryt toiseen palveluun) muun muassa pääkaupunki Bangkokissa.

Osittaisia myyntikieltoja on ollut Meksikossa ja Grönlannissa.

Bangkokilaisessa kaupassa alkoholihyllyjen eteen on laitettu myyntikiellosta kertovia monisteita. Narong Sangnak / EPA

Suomessa Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja, erikoislääkäri Juha Jolkkonen ehdotti alkoholin myynnin kieltämistä maaliskuun lopussa (siirryt toiseen palveluun).

Alkoholin myyntikielto jatkunee Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikan Presidentti Cyril Ramaphosa ilmoitti eilen torstaina rajoitustoimien osittaisesta helpottamisesta, mutta ei ottanut kantaa alkoholin myyntiin kaupoissa.

Rajoitusten tiukkuutta laskettiin tiukimmalta tasolta viisi tasolle neljä (siirryt toiseen palveluun). Alkoholin myynti pysyy edelleen keskeytettynä. Sen sijaan aiemmin keskeytettyä tupakan myyntiä voidaan jatkaa kuun vaihteessa.

Viikko sitten Ramaphosa tyrmäsi vaatimukset kiellon kumoamisesta.

Aadielah Maker Diedericks arvioi, että myyntikieltoa saatetaan jatkaa viruksen leviämisen hillitsemiseksi. Hänen edustamansa järjestön mielestä alkoholia voitaisiin jatkossa myydä rajoitetusti, tiettyinä aikoina ja säädeltyinä määrinä.

"Kieltoajan kokemuksia hyödynnettävä lainsäädännössä"

Kahdeksassa eteläisen Afrikan maassa toimiva Southern African Alcohol Policy Alliance -järjestö (siirryt toiseen palveluun) ajaa alkoholipolitiikan yhdenmukaistamista alueen valtioissa.

Etelä-Afrikassa juodaan suhteellisen paljon. Tilastojen mukaan kolmannes yli 15-vuotiaista käyttää alkoholia ja heistä yli puolet juo ainakin kerralla suuria määriä.

Aadielah Maker Diedericks sanoo, että ennen alkoholikieltoa Etelä-Afrikassa alkoholi myötävaikutti 172 ihmisen kuolemaan päivittäin. Vertailun vuoksi Suomessa – jossa väkiluku on alle kymmenesosa Etelä-Afrikasta – alkoholista johtuvia kuolemia oli toissavuonna (siirryt toiseen palveluun) 4,6 päivässä.

Maker Diederick toivoo, että alkoholikiellon aikaisia kokemuksia otetaan huomioon, kun Etelä-Afrikassa päätetään alkoholilainsäädännön muutoksista.

Käsiteltävänä olevassa lakiluonnoksessa on esillä muun muassa alkoholin myynnin ikärajan nostaminen 21-vuoteen ja alkoholimainonnan kieltäminen sosiaalisessa mediassa.

– Nyt on osoitettu, että alkoholin myyntiä voidaan säädellä terveyden edistämiseksi. Tämä on ennakkotapaus tulevaa sääntelyä ajatellen.

Myös lieveilmiöitä on seurannut

Alkoholin myyntikiellosta on seurannut Etelä-Afrikassa myös lieveilmiöitä.

Poliisia on syytetty tarpeettoman kovista otteista juomiskiellon rikkomisesta kiinni jääneitä kohtaan.

Arvostelun kohteena on ollut poliisiministeri Bheki Cele, joka on sanonut, että hänen joukkonsa tuhoavat paikat, joissa alkoholia myydään kiellon aikana.

Kiellon takia alkoholin myynnin ja jakelun pelätään siirtyvän yhä enemmän rikollisille.

Alkoholin valmistaminen kotona on yleistynyt ja sosiaalisessa mediassa on jaettu esimerkiksi ananasoluen ja perinteisen maissista tai durrasta valmistettavan umqomboth-oluen valmistusohjeita.

