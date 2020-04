Osa saleista pitää ovensa auki koronasta huolimatta ja yksi suurimmista avaa ovensa tänään – miten kuntoilu sujuu poikkeusaikana?

Miten kuntoilla korona-aikana?

Muun muassa tähän kysymykseen vastasi Ylen suorassa verkkolähetyksessä valmentaja ja personal trainer Erna Husko.

Aihe on ajankohtainen, sillä Suomen suurimpiin kuntosaliketjuihin kuuluva Elixia avaa ovensa tänään perjantaina lähes puolitoista kuukautta kestäneen sulun jälkeen.

Ketju sulki maaliskuussa kaikki salinsa Pohjoismaissa ehkäistäkseen koronavirustartuntojen leviämistä. Nyt iltapäivällä salit kuitenkin avattiin uudelleen.

Voit katsoa tallenteen verkkolähetyksestä tämän jutun pääkuvaa klikkaamalla. Lähetyksen juontaa toimittajamme Tuulia Thynell.

Elixiasta poiketen valtaosa Suomen kuntosaleista on pitänyt ovensa auki epidemian aikana, mukaan lukien ketjut Fitness24Seven, Fressi, EasyFit ja LadyLine, kirjoittaa uutistoimisto STT.

Voiko salilla käydä korona-aikana turvallisesti? STT:n mukaan varmaa vastausta tähän ei ole, sillä koronaviruksen suhteellisia tarttumismekanismeja ei vielä täysin tunneta. Tällä hetkellä sen arvellaan tarttuvan ensisijaisesti sisätiloissa pisaratartuntana hengitysilman kautta.

Pisarat voivat levitä myös käsien kautta, jos esimerkiksi yskäisee käteensä ja koskettaa sillä pintaa, STT toteaa.

Useiden tutkimusten mukaan virus voi säilyä pinnoilla infektiivisenä jopa muutaman päivän, mutta sen tartuttavuudesta ei silti ole varmuutta, sanoo solu- ja molekyylibiologian dosentti Varpu Marjomäki Jyväskylän yliopistolta STT:lle.

Varmuuden vuoksi pinnat kannattaa desinfioida ennen ja jälkeen niihin koskemista.

Pienyrittäjä: Asiakkaat tukeneet poikkeusaikana

Juuri näin on toimittu esimerkiksi pääkaupunkiseudulla toimivan Kuntoklubin saleilla, sanoo yrittäjä Niina Lehvonen Ylelle. Perheyrityksellä on toimipisteet Käpylässä, Lassilassa ja Hakunilassa.

Lehvosen mukaan asiakkaita on ohjeistettu puhdistamaan laitteet aina ennen käyttöä ja sen jälkeen. Myös kädet on pestävä ennen tiloihin tulemista ja sieltä lähdettäessä.

Asiakkaita on ohjeistettu pitämään hygieniasta huolta muutenkin, Lehvonen avaa. Myös yritys itse puhdistaa säännöllisesti esimerkiksi ovenkahvoja ja muita kosketuspintoja.

– Käytämme erityyppisiä pesuaineita. Sillä voidaan tehostaa sitä, että bakteerit varmasti kuolevat.

Lehvosen mukaan kävijämäärä yrityksen kuntosaleilla on tavallisestikin maltillinen ja kävijöitä on harvoin normaalissakaan tilanteessa kymmentä enempää.

Hän on kiitollinen, että yritystoimintaa on ollut mahdollista jatkaa poikkeusaikanakin.

– Pystymme varmistamaan toimintamme jatkossakin. Emme ole nyt siinä tilanteessa, että olisimme yksi kuopattavista yrityksistä.

Lehvonen kiittää myös asiakkaita.

– He ovat suhtautuneet tilanteeseen hienosti ja osoittaneet tukea: vaikka he eivät olisikaan käyneet salilla, osa on silti maksanut maksuja, mikä on varmistanut, että pystymme hoitamaan kalleimmat kulut toiminnassamme.

